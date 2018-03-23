Son moda İstanbul

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
Aslı Barış
23.03.2018 - 18:52, Son Güncelleme:

Son moda İstanbul

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Son moda İstanbul

3 günde 33 defile... Son iki sezondur tat vermeyen moda haftamız, yeniden ışıldama yolunda. 27-30 Mart arası, hem ağır toplar, hem de genç isimlerden oluşan şovlar bizi bekliyor. Uluslararası anlamda ilk Türk top modelimiz Öykü Baştaş’la etkinlik öncesi çekim yaparak, koleksiyonları inceledik. Karşınızda MBFWİstanbul rehberi.

Etkinliğin atarihi 27-30 Mart, adresi Zorlu PSM. 33 marka ve tasarımcıdan 17’si defileler için bu alanı kullanacak. 17’si koleksiyonları Zorlu PSM’de defile formatında, 6’sı mini defile formatında, 4’ü ise Studio alanında sunum formatında olacak. Zorlu PSM alanı dışında ve kendi showroom’larında sergilemeyi tercih eden tasarımcılar da var. Bahar Korçan Nişantaşı’ndaki butiğinde, Aslı Filinta showroom’unda; Tuba Ergin, Swissotel’de; Gül Ağış, Pera Palace Hotel Jumeirah’ta ve Raşit Bağzıbağlı, Shangri-La Bosphorus’ta Sonbahar / Kış 2018 koleksiyonlarını sunacak.

 Moda haftamızın son iki senedir en büyük sorunu, yabancı basının katılımının az oluşuydu. Ancak bu durum iyileşiyor. 102 şirket ve mağazayı temsilen dünyanın farklı ülkelerinden toplam 140 kişilik satın alma ekibi MBFWI’yi takip edecek. 50 kişilik editör, blogger, sokak stili fotoğrafçısı ve influencer’dan oluşan yabancı basın davetli topluluğu da İstanbul’da olacak. Sokak stili fotoğrafçısı, @le21eme Instagram hesabının kurucusu Adam Katz Sinding MBFWI’nin davetlisi olarak İstanbul’a geliyor. ELLE Türkiye ve Shopigo işbirliğinde bir imza günü
düzenleyecek.
Yeni neler var?
 Dergilerden tam destek: Bu sezon ilk kez Vogue Türkiye, Harper’s Bazaar, Marie Claire Türkiye ve ELLE Türkiye gibi önde gelen moda dergileri düzenledikleri yan etkinliklerle moda haftasını destekliyor.
 Gürcistan’dan misafir var: Mercedes-Benz, uluslararası moda değişim programı kapsamında DB Berdan’ın İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonunu Tiflis Moda Haftası’na götürmüştü. Bu sezon da Gürcü bir marka, Atelier Kikala ilk defa MBFWI’ye konuk olarak koleksiyonunu İstanbul’da sunacak.
 Karma defilelere merhaba: Son iki sezondur, dünya çapında karma defile yapma modası var. Gucci’den Cavalli’ye farklı tasarımcılar hem kadın hem erkek koleksiyonunu aynı podyumda sergiliyor. Ülkemizde trendi takip eden isimler ise Niyazi Erdoğan ve Nihan Buruk. Buruk, yeni markası St.Nian ile ilk kez defile yapıyor olacak.

Son moda İstanbul

 Etkinliğe taze kan: Daha önceki sezonlarda Koton, Adil Işık gibi dev markaların tasarımlarını izlemiştik. Büyük zincir mağazalar da yeniden moda haftasının bir parçası olmaya başladı. Bir örnek: MBFWI takviminde ilk kez yer alan markalardan NetWork. Elif Cığızoğlu’nun tasarım direktörlüğünde hazırladığı İlkbahar / Yaz 2018 koleksiyonu, ‘NetWork Stories: On Ice’ isimli bir etkinlikle kutlanacak.
 Moda haftası kitap oldu: Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un moda takviminde 10 sezon geride kaldı. Geçen beş yıl boyunca gerçekleşen tüm defilelerden, sunumlardan, partilerden ve yan etkinliklerden oluşan fotoğraflar, Burçin Ergünt’ün tasarım direktörlüğünde bir kitapta toplandı. İsmi: ‘Story of X Seasons’. Kitap İstanbul’un moda tarihi adına önemli bir ortak bellek yaratırken, bugüne kadar gerçekleşmiş en kapsamlı MBFWI arşivi olma özelliğini taşıyor.
Bu isimlere dikkat!
 Daha önce İMA New Gen defilesinde yer alan ve 2016 yılında Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın ikincisi olan Gökhan Yavaş ilk kez erkek giyim defilesini gerçekleştirecek.
 Ece Kavran, 2014’te kurduğu Urun’un defilesiyle ilk kez MBFWI podyumunda.
 Dilan Güme tarafından kurulan ve Ebru Atılgan’ın tasarım direktörlüğündeki Exquise markası da ilk kez MBFWI’de yer alan bir diğer marka.
Hangi defilede
hangi ünlüyü
göreceksiniz?
 28 Mart Çarşamba akşamı Belma Özdemir, ünlü ses sanatçısı Sertab Erener’in vokalinde olduğu ‘Oceans of Noise’ grubunun performansıyla defilesine başlayacak.
 29 Mart Perşembe akşamı Tuvana Büyükçınar’ın podyumunda ise Çağla Şikel izleyenlerle buluşacak.
 Perşembe, Cihan Nacar defilesinde top model Tülin Şahin yer alacak. Aynı defilede Şahin’e ek olarak Merve Özbey de performansıyla podyumda olacak.
 Cuma günü Mert Erkan’ın defilesinde de Sema Şimşek ve Tuğçe Sarıkaya yürüyecek.
Son moda İstanbul

Paris ve Milano Moda Haftaları’nda Gucci, Acne, Ann Demeluemeester gibi defilelerde yürüyen Öykü Baştaş, Mehtap Elaidi, Sudi Etuz, Exquise podyumunda yer alacak. Baştaş’ın üzerindeki trençkot, Mehtap Elaidi imzalı. koleksiyonundan.

Nasıl katılabilirsiniz?
Her tasarımcı kendi davetli listesini, ajanslarıyla birlikte belirliyor. Durum böyleyken, tasarımcı ajanslarıyla iletişime geçmeniz, bilet istemeniz gerekiyor. Kontenjan durumuna göre, davetiye sağlanabiliyor. Yapmanız gereken, Instagram’da mbfwistanbul hesabına mesaj atmak ya da mbfwistanbul@tsm.com adresine e-mail yollamak. Bol şans!

 

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