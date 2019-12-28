Son dakikacılar için ' En iyi 10 hediye'

Yılbaşının geleceği ta bir sene öncesinden bellidir de o hediye işi nedense son birkaç güne sıkışır kalır işte. Siz de hâlâ ne alacağına karar verememişler grubundaysanız listemize göz atın.

-Jüri-

Ebru Erke / Hürriyet gastronomi yazarı

Özge Altınok Lokmanhekim / Hürriyet Seyahat yazarı

Bahar Kader / InStyle Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Erdal Kaplanseren / Teknoloji yazarı

Tolga Akyıldız / Hürriyet müzik yazarı

Savaş Özbey / Hürriyet kent yazarı

Anılarını biriktirmek isteyenlere

Fotoğraf tutkunları için seyahat konseptiyle tasarlanan Canon Zoemini yılbaşı kiti, gezmeyi sevenler için kaçırılmayacak bir hediye alternatifi. Kutuda fotoğraf baskı makinesi, gezi konseptli kartlar, rozetler, eğlenceli bir not defteri ve uyku bandı var. 899 lira.

Kavanozda kurabiye karışımı

Boş bir kavanoza, tarifi size ait olan ya da internetten bulabileceğiniz bir kurabiyenin kuru malzemelerini ekleyip kavanozunuzu süsleyin. Hediyeyi verdiğiniz kişi karışıma sadece tereyağı, yumurta, süt ekleyerek hızlıca kurabiyesini pişirebilir. Yapılış tarifini ayrıca not düşmeyi unutmayın.

Kombine bileti hazır olsun



Zorlu PSM’nin bu yıl dördüncü kez düzenlediği Sónar Istanbul, 5-7 Mart 2020’de gerçekleşecek. Karşınızdaki elektronik müziği seven biriyse bu etkinliğe alacağınız kombine bilete çok sevineceğinden emin olabilirsiniz. 440 lira.

Aile boyu eğlensinler

Tüm aileyi masanın etrafında toplayacak eğitici ve öğretici kutu oyunu BrainBox-Dünya özellikle çocuklu aileler için iyi bir hediye. Zar ve kartlarla oynanan oyun çocukların dikkatini ve hafızasını güçlendirerek yeni bilgiler edinmelerini sağlıyor. 100 lira.

Artık onların devri

Günümüzün popüler ürünlerinden biri kablosuz kulaklık. Jabra’nın Elite Active 65T modeli ergonomik yapısı, ses kalitesi ve kablosuz olmasının getirdiği kullanım avantajıyla gerçekten işe yarayacak bir seçenek. 999 lira.

Sevdiklerinize her daim ulaşın

Okul ve günlük kullanım için ideal, ayrıca dizüstü bilgisayar ve tabletinizi de taşıyabileceğiniz akıllı sırt çantası My Valice Smart Bag, aynı zamanda telefon şarj edebilme özelliğine de sahip. 126 lira.

Hem hediye hem sosyal sorumluluk

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun her yıl hazırladığı 2020 Kadın Ajandası bu sene ‘6284 sayılı kanun’ temasıyla satışa sunuldu. Kadınlar yaşasın diye yürütülen çalışmalara destek olmak için bu ajandalardan satın alabilir, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. 25 lira.

Akvaryumda yeni trend: Denizanası



Evinde ya da ofisinde akvaryumu olanlar için ideal bir armağan bu. Her şeyden önce temizleme derdi yok. Ayrıca içinde yüzen küçük denizanaları özel LED ışıklandırmalarıyla görsel bir şov sunuyor. 120 lira.

Güneşli günlere davet

Bütçeniz müsaitse ve kalıcı bir hediye vermek istiyorsanız Moscot güneş gözlüklerini düşünün. Üniseks olmaları ve sınırlı sayıda üretilmeleriyle öne çıkan ve Türkiye’ye yeni gelen bu zamansız aksesuarı kime verseniz mutlu olur. 2 bin 675 lira.

Ne kadar büyük, o kadar iyi

Sneaker hak ettiği itibarı kazandığından beri adımlarımız artık daha havalı. Uzay endüstrisinden ilham alan Zoom X teknolojisinin ürünü olan, göz alıcı ve büyük orta tabanıyla yeni nesil estetik anlayışı sunan Nike Zoom X Vista Grind’e kız arkadaşlarınız bayılacak! 1199 lira.



