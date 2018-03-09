Sokaklar unutmaz!

Güçlü lidere laf ettirmeyen taraftarlar. Çocuğunun dahi kendisini ihbar etmesinden korkan anne-babalar. Birbirini gammazlayan insanlar. Hep bir ağızdan aynı şeyi yazan gazeteler. Hukuka değil ‘sahibinin sesine’ göre hüküm veren hâkimler. Etin, sütün karaborsaya düşmesine de askerlerin sağ götürdükleri babalarını, mühürlü çinko tabutlarla getirmelerine de isyan edemeyenler. Bir korku ve sefalet imparatorluğunun insanları. Sokağa çıkamayanlar, susanlar, sindirmek zorunda kalanlar.

Hitler Almanya’sında sıradan bir güne hoş geldiniz. Bertolt Brecht’in savaşın ve faşizmin bir ülkeye ettiklerini anlattığı oyunu ‘III. Reich’ın Korku ve Sefaleti’, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun kusursuza yakın yorumuyla, Yunus Emre Bozdoğan’ın yönetmenliğinde sahnede.

Tiyatronun genç ekibi, son zamanlarda rastlanması hayli güç olan, pürüzsüz bir ensemble işe imza atıyor. 13 kişilik oyuncu kadrosu, bir kere dahi teklemeden, oyuna işlevsel bir şekilde hizmet eden, basamaklardan oluşan tek parça dekorun üstünde, tek vücutmuş gibi uyumla hareket ederek yapıyor bunu. Bozdoğan, Brecht’in epizotlar halindeki oyununu adeta hareketli fotoğraflara çevirmiş. Her bir epizotta bir fotoğraf canlanıyor. Tıkır tıkır işleyen bir koreografik düzen var o basamakların her bir köşesinde. O engebeli dekorda oyuncuların zorlanmadan su gibi akarak oynaması da -evet, zaten olması gereken- benzer durumlarda pek de sık rastlayamadığımız bir manzara. Oyuncuların bedenleriyle tutturdukları ritm, hem fotoğraf estetiğindeki sahnelere hareket katıyor hem de dönemin korku ve baskı dolu ikliminin gerilimini iliklerimize kadar hissetmemizi sağlıyor. İki perdelik oyun hiç sarkmıyor, ‘çinko tabut’ sahnesiyle sınıra yaklaşsa da ‘ajitasyonun’ dozunu kaçırmıyor.

‘III. Reich’ın Korku ve Sefaleti’ yalnızca bu sezon şu ana dek gördüklerim arasında değil; son birkaç sezondur beni en çok çarpan, uyaran, sürükleyen oyun oldu.

Noktayı; bizler unutmuş olsak da sokakların bizi unutmayacağını Brecht’e, epik tiyatroya ve dönemin ruhuna en yakışan şekilde anımsatarak koyuyor oyun. İstanbul seyircisiyle de vakit kaybetmeden buluşmasını umarım.

III. REICH’IN KORKU VE SEFALETİ

NİLÜFER BELEDİYE TİYATROSU

Yazan: Bertolt Brecht

Yöneten: Yunus Emre Bozdoğan

Oyuncular: Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Melisa İclâl Gürmen, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Oğulcan Arman Uslu, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Kaplan, Zeynep Çelik Küreş.

Süre: 130 dk.

Ne zaman, nerede? Bugün saat 15.00 ve 20.00’de Bursa Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde.

Bilet Fiyatı: Tam 15, indirimli 10 TL.