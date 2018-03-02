Soğuk bir kış gününün sessiz, sakin anları...

◊ Serginiz adını nereden alıyor?

Astronomiye ilgi duyuyorum, amatör bir astrofotoğrafçıyım. ‘Trifid’ adına da; Yay takımyıldızında bulunan ‘Messier 20’, diğer bir ismiyle ‘Trifid Nebula’dan aşinayım. Trifid, Latince ‘üçe ayrılmış’ anlamına gelir. Türkçe adı ‘Üç Boğumlu Bulutsu’ olan bu gökcismi içinde üç ayrı tip nebula bulundurur. Benim de; ‘Garip Bir Kış Günü’, ‘Uçta’ ve ‘Simetrik Sonsuzluk’ adında üç ayrı fotoğraf serim olduğu için serginin adını böyle koydum.

◊ ‘Trifid’in teması nasıl ortaya çıktı?

İlk olarak ‘Uçta’yı sergileyecektim. Ancak diğer iki seriyi de tamamlamıştım ve onları da işin içine katmak istedim. Galeride üç salon var. Üç seri üç ayrı salona konuldu. Böylece her birinin kendi odası oldu. Bu da ziyaretçiler için hoş bir deneyim oluyor, her salonda farklı bir konu işleniyor.

◊ Çalışmanızı ne kadar sürede tamamladınız? İzleyiciye ne anlatıyorsunuz?

Sergi, 2015-2017 yılları arasında çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. Üç serinin konuları birbirlerinden tamamen bağımsız. ‘Uçta’da ağaçlar ve kuşlar üzerinden ev, aile ve yaşam konularını işliyorum. ‘Garip Bir Kış Günü’ serisi, soğuk bir kış gününün sessiz, sakin ve zamansız anlarından oluşuyor. ‘Simetrik Sonsuzluk’taysa, evren ve sonsuzluk temasını, gökyüzünün neredeyse bütün kadrajı kapladığı fotoğraflarla anlatıyorum.