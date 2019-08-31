Soframızdaki yalanlar
Hem yaygın yanlış anlayışları çürütüyor hem de yeni bilimsel çalışmalar ışığında pratik öneriler sunuyor. İtalya’nın bu alandaki en önemli merkezinde 40 yıldır araştırmalar yapan gıda ve beslenme uzmanı Marcello Ticca’nın ‘Beslenme Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar’ adlı kitabından öğrenecek çok şey var.
Akşam makarna yemek kilo aldırır
‘Şişirilmiş’ sayısız beslenme mitlerinden biri. Makarna açısından hiçbir saat yasağı olmadığı gibi, karbonhidrat bakımından zengin gıdaları akşam yemeğinde tüketmemek için de hiçbir geçerli sebep yoktur. Makarna, çok soslu olmadığı takdirde, etten çok daha kolay ve daha hızlı sindirilir. Dolayısıyla akşam yemeğinde makarna yemek sindirimi kolaylaştırır ve sonuçta kaliteli uyku sağlayabilir.
Sarısı turuncu, kabuğu beyaz olan yumurta daha besleyicidir
Temelsiz bir ifade. Yumurtanın kabuğunun rengi genetik faktörlerle ilişkilidir, yani sadece tavuğun ırkına göre farklılık gösterir. Yumurta sarısının rengiyse tavukların ne yediğine yani yumurta tavuklarına verilen yemin içinde bulunan, karotenoid ailesine ait ‘ksantofil’ adı verilen pigmentli maddelerin çeşidi ve miktarına bağlıdır.
Dondurulmuş gıdalar, taze gıdalar kadar besleyici değildir
Kesinlikle doğru değil. Gıdaların muhafazası amacıyla icat edilmiş çeşitli yöntemler arasında en iyisi, yani gıdaların niteliklerini ve besin değerlerini en iyi muhafaza edeni derin dondurmadır. Bu ürünler, eksi 20 derecede 90, eksi 25 derecede 180 güne kadar muhafaza edilebilir. Gerekli koşullar sağlandığında besin değerlerinde çok az kayıp yaşanır, bu da özellikle C ve B1 vitaminleriyle demirde görülür.
Kızartma
kilo aldırır
Böyle bir görüş fazla katı. Doğru kızartılan gıda, başlangıçtaki ağırlığının yaklaşık yüzde 7-10’u kadar, yani ağır ateşte pişen et yemeğinden veya yahniden az yağ emer. Kızartılacak ürünü bol miktarda ve çok sıcak yağa tamamıyla daldırmak, hemen dışında incecik, geçirgen olmayan bir kabuk oluşmasını sağlar. Bu da, özel tatlar yaratmanın yanı sıra yağın gıdanın içine nüfuz etmesini engellediğinden, hem sıvı ve besin değeri kaybını hem de yağın emilmesini önler.
Öğünlerde su içmemek gerekir
Ortadan kaldırılması zor bu inanış, öğün sırasında su içmenin mide duvarları tarafından üretilen gastrik salgıları sulandırabileceği ve sindirimi yavaşlatıp yiyeceklerin midede daha uzun kalmasına yol açacağı fikrini temel alır. Durum böyle değil. Tam tersine, öğün sırasında uygun miktarda su tüketmek (4-5 bardak) hem tokluk hissini hem de sindirim sürecini kolaylaştırmak için faydalıdır, alınan gıdaları uygun kıvama getirir ve midenin boşalmasını hızlandırır.
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