Siz salonlara layıksınız

Yatarak da film izlenir

Cinemaximum İstinyePark-İstanbul

Güney Koreli CJ CGV, Cinemaximum sinema zincirini satın aldıktan sonra 12 salonlu bu devi yeniledi. İki salonu da yataklı sinemaya çevirdi. Salon formatları hayli çekici. 4DX; titreşim, ışık efektleri, koku kullanarak izleyiciyi filme dahil ediyor. Geniş, yatar koltuklu Gold Class’ların özel fuaye alanı, gişesi, self-servis kahve ikramı var. Tempur Salonu ise yataklı; ücretsiz patlamış mısır ve içecek var, filmlerde ara yok.

Önce ismiyle gönül çeliyor

Büyülü Fener Kızılay-Ankara

1996’da Bahçelievler’de kurulan sinemanın 2005’te açılan şubesi. İsmi ilk salon inşa edilirken, halka açık yarışmayla belirlenmiş. Başarılı film seçkisiyle öne çıkan salon için Uğur Vardan, “Ankara’da festival burada izlenir” diyor.

Galaların merkezi

Cinemaximum Kanyon-İstanbul

İstanbul galalarının vazgeçilmez adresi. ScreenX, ortadan iki yandaki duvarlara devam eden ekranlarıyla seyircinin dünyasını genişletiyor. CGV Arthouse salonunda ise ulusal ve uluslararası festivallerde boy göstermiş filmler gösteriliyor.

Yaşasın, kurtuldu!

Beyoğlu Sineması-İstanbul

1989’da açılan salon geçen yıl kapanacağını duyurunca sinemaseverlerin yoğun desteğiyle karşılaşıp kurtuldu. Melikşah Altuntaş’a göre “Cengâver bir ekibin çabasıyla kurtarılan Beyoğlu Sineması, İstanbul’un en önemli değerlerinden.”

‘Karşı’nın kalesi

Rexx-İstanbul

Kadıköy’deki Rexx’in geçmişi 1920’ye kadar gidiyor. 1961’de yıkılan salonun yerine yapılan yeni bina 1962’de Reks Sineması adıyla açılmış. Adı 2000’li yılların başında Rexx olarak değişen salon da 2016’da kapanma tehlikesi atlattı. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, “Kadıköy’deki ilk göz ağrımız ve İstanbul Film Festivali’nin en büyük salonu” diyor burası için.

Hayatın içinde

Atlas-İstanbul

İstiklal Caddesi’nde, adını verdiği Atlas Pasajı’nda. İstanbul’un en büyük ve tarihi sinemalarından biri. 1985’te Hazine’ye devredilen tarihi sinemayı şu anda Türker İnanoğlu ve İrfan Atasoy işletiyor. Yakın dönemde restorasyondan geçip fuayesinden ses sistemine kadar tepeden tırnağa yenilenen salon için Şebnem Bozoklu, “Yıllardır hep orada. Filmden çıktığınız gibi Beyoğlu’na, hayata karıştırıyor sizi” diyor.

Küllerinden doğuyor

Kadıköy Kadıköy-İstanbul

Anadolu Yakası’nın en eski sinemalarından. Mimar Melih Koray 1964’te bu işiyle İtalya’dan tasarım ödülü almış. Şimdi köklü bir yenilenmenin eşiğinde. Benzersiz akustiği ve işlevsel sahnesinin yanı sıra artık bağımsız filmlerle donatılmış programıyla da iştah kabartıyor.

Dört boyutlu sinema sefası

Cinemaximum Marmara Forum-İstanbul

16 salon, 2 bin 819 koltuk sayısıyla İstanbul’un büyük sinemalarından biri. İstinyePark’ta olduğu gibi 4DX formatıyla film izlemek mümkün. CGV Arthouse salonu ise tazecik, daha dün açıldı. Ömür Gedik burayı dört boyutlu film keyfi için tercih ettiğini söylüyor.

Fuayesiyle de fark yaratıyor

Folkart Cinema Pink-İzmir

Kasım 2015’te Folkart Towers’ın içinde açılan salonda 4K görüntü sistemi kullanılıyor. Çift kişilik rahat koltukların dışında fuayesi özellikle dikkat çekici. Bu alanlarda bulunan kütüphanelerde sinemaseverler, diledikleri kitabı okuduklarıyla değiştirebiliyorlar.

Kentin incilerinden

Karaca Sineması-İzmir

2016’da kapanma tehlikesi atlatan bağımsız salonlardan biri de Karaca. Melikşah Altuntaş anlatsın: “Nefis ışıklandırması ve yaşadığı yılları hissettiren atmosferiyle, sonsuza kadar hayatta kalması için desteklenmesi gereken özel salonlardan.”

Sinema yazarı, oyuncu, akademisyen ve festival yöneticileri seçti

Prof. Dr. Seçil Büker - Akademisyen (Film kuram ve eleştiri)

Ömür Gedik - Hürriyet sinema yazarı

Uğur Vardan - Hürriyet sinema yazarı

Savaş Özbey - Hürriyet kent yazarı

Kerem Ayan - İstanbul Film Festivali Direktörü

Melikşah Altuntaş - Bant Mag. Sinema Editörü

Mehmet Açar - Habertürk sinema yazarı

Atillâ Dorsay - Sinema eleştirmeni

Şebnem Bozoklu - Oyuncu