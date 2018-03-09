Siz salonlara layıksınız

Yatarak da film izlenir
Cinemaximum İstinyePark-İstanbul
Güney Koreli CJ CGV, Cinemaximum sinema zincirini satın aldıktan sonra 12 salonlu bu devi yeniledi. İki salonu da yataklı sinemaya çevirdi. Salon formatları hayli çekici. 4DX; titreşim, ışık efektleri, koku kullanarak izleyiciyi filme dahil ediyor. Geniş, yatar koltuklu Gold Class’ların özel fuaye alanı, gişesi, self-servis kahve ikramı var. Tempur Salonu ise yataklı; ücretsiz patlamış mısır ve içecek var, filmlerde ara yok.
Önce ismiyle gönül çeliyor
Büyülü Fener Kızılay-Ankara
1996’da Bahçelievler’de kurulan sinemanın 2005’te açılan şubesi. İsmi ilk salon inşa edilirken, halka açık yarışmayla belirlenmiş. Başarılı film seçkisiyle öne çıkan salon için Uğur Vardan, “Ankara’da festival burada izlenir” diyor.
Galaların merkezi
Cinemaximum Kanyon-İstanbul
İstanbul galalarının vazgeçilmez adresi. ScreenX, ortadan iki yandaki duvarlara devam eden ekranlarıyla seyircinin dünyasını genişletiyor. CGV Arthouse salonunda ise ulusal ve uluslararası festivallerde boy göstermiş filmler gösteriliyor.
Yaşasın, kurtuldu!
Beyoğlu Sineması-İstanbul
1989’da açılan salon geçen yıl kapanacağını duyurunca sinemaseverlerin yoğun desteğiyle karşılaşıp kurtuldu. Melikşah Altuntaş’a göre “Cengâver bir ekibin çabasıyla kurtarılan Beyoğlu Sineması, İstanbul’un en önemli değerlerinden.”
‘Karşı’nın kalesi
Rexx-İstanbul
Kadıköy’deki Rexx’in geçmişi 1920’ye kadar gidiyor. 1961’de yıkılan salonun yerine yapılan yeni bina 1962’de Reks Sineması adıyla açılmış. Adı 2000’li yılların başında Rexx olarak değişen salon da 2016’da kapanma tehlikesi atlattı. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, “Kadıköy’deki ilk göz ağrımız ve İstanbul Film Festivali’nin en büyük salonu” diyor burası için.
Hayatın içinde
Atlas-İstanbul
İstiklal Caddesi’nde, adını verdiği Atlas Pasajı’nda. İstanbul’un en büyük ve tarihi sinemalarından biri. 1985’te Hazine’ye devredilen tarihi sinemayı şu anda Türker İnanoğlu ve İrfan Atasoy işletiyor. Yakın dönemde restorasyondan geçip fuayesinden ses sistemine kadar tepeden tırnağa yenilenen salon için Şebnem Bozoklu, “Yıllardır hep orada. Filmden çıktığınız gibi Beyoğlu’na, hayata karıştırıyor sizi” diyor.
Küllerinden doğuyor
Kadıköy Kadıköy-İstanbul
Anadolu Yakası’nın en eski sinemalarından. Mimar Melih Koray 1964’te bu işiyle İtalya’dan tasarım ödülü almış. Şimdi köklü bir yenilenmenin eşiğinde. Benzersiz akustiği ve işlevsel sahnesinin yanı sıra artık bağımsız filmlerle donatılmış programıyla da iştah kabartıyor.
Dört boyutlu sinema sefası
Cinemaximum Marmara Forum-İstanbul
16 salon, 2 bin 819 koltuk sayısıyla İstanbul’un büyük sinemalarından biri. İstinyePark’ta olduğu gibi 4DX formatıyla film izlemek mümkün. CGV Arthouse salonu ise tazecik, daha dün açıldı. Ömür Gedik burayı dört boyutlu film keyfi için tercih ettiğini söylüyor.
Fuayesiyle de fark yaratıyor
Folkart Cinema Pink-İzmir
Kasım 2015’te Folkart Towers’ın içinde açılan salonda 4K görüntü sistemi kullanılıyor. Çift kişilik rahat koltukların dışında fuayesi özellikle dikkat çekici. Bu alanlarda bulunan kütüphanelerde sinemaseverler, diledikleri kitabı okuduklarıyla değiştirebiliyorlar.
Kentin incilerinden
Karaca Sineması-İzmir
2016’da kapanma tehlikesi atlatan bağımsız salonlardan biri de Karaca. Melikşah Altuntaş anlatsın: “Nefis ışıklandırması ve yaşadığı yılları hissettiren atmosferiyle, sonsuza kadar hayatta kalması için desteklenmesi gereken özel salonlardan.”
Sinema yazarı, oyuncu, akademisyen ve festival yöneticileri seçti
Prof. Dr. Seçil Büker - Akademisyen (Film kuram ve eleştiri)
Ömür Gedik - Hürriyet sinema yazarı
Uğur Vardan - Hürriyet sinema yazarı
Savaş Özbey - Hürriyet kent yazarı
Kerem Ayan - İstanbul Film Festivali Direktörü
Melikşah Altuntaş - Bant Mag. Sinema Editörü
Mehmet Açar - Habertürk sinema yazarı
Atillâ Dorsay - Sinema eleştirmeni
Şebnem Bozoklu - Oyuncu