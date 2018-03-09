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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
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    Siz salonlara layıksınız

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

    Oscar alan yapımlar belli oldu, İstanbul Film Festivali kapıda, hem yerli hem de yabancı sinemada sezonun hareketli günleri yaşanıyor. Bahar sarhoşluğuna kapılıp kendimizi sokaklara atmadan önce eksikleri tamamlamak lazım. O zaman haydi bilet almaya...

    Yatarak da film izlenir
    Cinemaximum İstinyePark-İstanbul
    Güney Koreli CJ CGV, Cinemaximum sinema zincirini satın aldıktan sonra 12 salonlu bu devi yeniledi. İki salonu da yataklı sinemaya çevirdi. Salon formatları hayli çekici. 4DX; titreşim, ışık efektleri, koku kullanarak izleyiciyi filme dahil ediyor. Geniş, yatar koltuklu Gold Class’ların özel fuaye alanı, gişesi, self-servis kahve ikramı var. Tempur Salonu ise yataklı; ücretsiz patlamış mısır ve içecek var, filmlerde ara yok.

    Siz salonlara layıksınız

    Önce ismiyle gönül çeliyor
    Büyülü Fener Kızılay-Ankara
    1996’da Bahçelievler’de kurulan sinemanın 2005’te açılan şubesi. İsmi ilk salon inşa edilirken, halka açık yarışmayla belirlenmiş. Başarılı film seçkisiyle öne çıkan salon için Uğur Vardan, “Ankara’da festival burada izlenir” diyor.

    Siz salonlara layıksınız

    Galaların merkezi
    Cinemaximum Kanyon-İstanbul
    İstanbul galalarının vazgeçilmez adresi. ScreenX, ortadan iki yandaki duvarlara devam eden ekranlarıyla seyircinin dünyasını genişletiyor. CGV Arthouse salonunda ise ulusal ve uluslararası festivallerde boy göstermiş filmler gösteriliyor.

    Siz salonlara layıksınız

    Yaşasın, kurtuldu!
    Beyoğlu Sineması-İstanbul
    1989’da açılan salon geçen yıl kapanacağını duyurunca sinemaseverlerin yoğun desteğiyle karşılaşıp kurtuldu. Melikşah Altuntaş’a göre “Cengâver bir ekibin çabasıyla kurtarılan Beyoğlu Sineması, İstanbul’un en önemli değerlerinden.”

    ‘Karşı’nın kalesi
    Rexx-İstanbul
    Kadıköy’deki Rexx’in geçmişi 1920’ye kadar gidiyor. 1961’de yıkılan salonun yerine yapılan yeni bina 1962’de Reks Sineması adıyla açılmış. Adı 2000’li yılların başında Rexx olarak değişen salon da 2016’da kapanma tehlikesi atlattı. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, “Kadıköy’deki ilk göz ağrımız ve İstanbul Film Festivali’nin en büyük salonu” diyor burası için.

    Hayatın içinde
    Atlas-İstanbul
    İstiklal Caddesi’nde, adını verdiği Atlas Pasajı’nda. İstanbul’un en büyük ve tarihi sinemalarından biri. 1985’te Hazine’ye devredilen tarihi sinemayı şu anda Türker İnanoğlu ve İrfan Atasoy işletiyor. Yakın dönemde restorasyondan geçip fuayesinden ses sistemine kadar tepeden tırnağa yenilenen salon için Şebnem Bozoklu, “Yıllardır hep orada. Filmden çıktığınız gibi Beyoğlu’na, hayata karıştırıyor sizi” diyor.

    Siz salonlara layıksınız

    Küllerinden doğuyor
    Kadıköy Kadıköy-İstanbul
    Anadolu Yakası’nın en eski sinemalarından. Mimar Melih Koray 1964’te bu işiyle İtalya’dan tasarım ödülü almış. Şimdi köklü bir yenilenmenin eşiğinde. Benzersiz akustiği ve işlevsel sahnesinin yanı sıra artık bağımsız filmlerle donatılmış programıyla da iştah kabartıyor.

    Siz salonlara layıksınız

    Dört boyutlu sinema sefası
    Cinemaximum Marmara Forum-İstanbul
    16 salon, 2 bin 819 koltuk sayısıyla İstanbul’un büyük sinemalarından biri. İstinyePark’ta olduğu gibi 4DX formatıyla film izlemek mümkün. CGV Arthouse salonu ise tazecik, daha dün açıldı. Ömür Gedik burayı dört boyutlu film keyfi için tercih ettiğini söylüyor.

    Siz salonlara layıksınız

    Fuayesiyle de fark yaratıyor
    Folkart Cinema Pink-İzmir
    Kasım 2015’te Folkart Towers’ın içinde açılan salonda 4K görüntü sistemi kullanılıyor. Çift kişilik rahat koltukların dışında fuayesi özellikle dikkat çekici. Bu alanlarda bulunan kütüphanelerde sinemaseverler, diledikleri kitabı okuduklarıyla değiştirebiliyorlar.

    Siz salonlara layıksınız

    Kentin incilerinden
    Karaca Sineması-İzmir
    2016’da kapanma tehlikesi atlatan bağımsız salonlardan biri de Karaca. Melikşah Altuntaş anlatsın: “Nefis ışıklandırması ve yaşadığı yılları hissettiren atmosferiyle, sonsuza kadar hayatta kalması için desteklenmesi gereken özel salonlardan.”

    Sinema yazarı, oyuncu, akademisyen ve festival yöneticileri seçti

    Prof. Dr. Seçil Büker - Akademisyen (Film kuram ve eleştiri)
    Ömür Gedik - Hürriyet sinema yazarı
    Uğur Vardan - Hürriyet sinema yazarı
    Savaş Özbey - Hürriyet kent yazarı
    Kerem Ayan - İstanbul Film Festivali Direktörü
    Melikşah Altuntaş - Bant Mag. Sinema Editörü
    Mehmet Açar - Habertürk sinema yazarı
    Atillâ Dorsay - Sinema eleştirmeni
    Şebnem Bozoklu - Oyuncu

    Etiketler: Sinema , sinema salonu , istanbul film festivali
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