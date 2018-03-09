Siz abur cuburu hâlâ mahalle marketinden mi alıyorsunuz?

Burak Şengüloğlu (26, Blogger ve içerik üreticisi)

Favorim çikolatalar, çok zenginler

Instagram takipçilerimden yoğun ısrar vardı. Bir de girişimcilikle ilgili yazılarımda kutu aboneliği fikirleri, sistemi gibi konularda makalelerim var. Tokyotreat.com uluslararası bir firma; blog’umu görüp beğenmişler, en üst seviye bir kutu gönderdiler. İncelemek üzere kabul ettim.

Aslında Japonya’dan sadece atıştırmalık getirilmiyor. Birçok kullandığımız ürün de Japon menşeli. Ancak atıştırmalıkları market raflarında olmadıkları için kutulara başvuruyoruz.

Bir kültürü sadece okuyarak ve izleyerek değil, deneyimleyerek tanımak güzel. Deneyimleme kısmında ise en eğlencelisi karın doyurmak.

Çevremden yaklaşık 1000 kişiyi Japon atıştırmalıklarıyla tanıştırdım. Yine başka bir arkadaşımla Alman ve Kanada atıştırmalıklarını da deneyimledik.

Favorim çikolatalar. Çünkü çikolatalar genelde o yöreye ait tek bir aroma veya içerikle zenginleştirilir. Örneğin ülkemizde müthiş bir antepfıstığı ve Giresun fındığı hâkimiyeti var. Yurtdışında ise değişiyor. Ortadoğu çikolatalarında hurma ve meyve hâkimiyeti varken, Uzakdoğu’da wasabi soslu, çilek ve daha zıt aromalar öne çıkıyor.

Oruç Osman Yılmaz (37, Devlet memuru)

Bir numaram Aerial, ona cips demek hakaret olabilir

Bir Amerika seyahatimizde, New York’ta, sadece Japonya’dan getirtilen ürünlerin satıldığı bir mağazaya denk gelip birçok çeşit aldık. Büyük bir kısmını da Türkiye’ye getirdik. Bunlardan biri Nestle KitKat’ın yeşil çaylısıydı. Bitince yenisini nereden bulabiliriz arayışına girdik ve Tokyotreat.com’la karşılaştık.

Japonya’nın her konuda olduğu gibi atıştırmalık konusunda da dünyaya bakışı çok farklı. Marka veya ürün olarak Avrupa veya ABD’den bildiklerimizin akla bile gelmeyecek versiyonları sadece orada üretilip piyasaya sürülüyor. İçlerindeki şeker miktarı Avrupa’ya hele de ABD’ye göre çok daha az. Gramajları makul miktarda; ne doyacak ne de bayacak kadar. Ayrıca paketleme mantıkları da çok şirin.

Açık ara ve daimi bir numaram (tabii daha iyisini tadana kadar) Aerial diye bir markanın peynirli cipsi diyeceğim ama ona cips demek hakaret olabilir. Böyle peynirli milföy parçaları gibi ama değil; anlatamıyorum gerçekten çünkü ne Avrupa’da ne de ABD’de böyle bir şey tattım. Onun dışında liste yapsam ilk sıraya şekerlemeleri, ikinci sıraya içecekleri koyarım.

Fatma Shimura (35, Japonya’da Türkçe dersleri veriyor)

O aya özel ürünleri bol bir ülke

Gençler arasında anime ve mangalar çok popüler. Bu ilgi ülkeye dair şeyleri de popüler hale getiriyor. Japonya ayrıca uzak, ilginç ve değişik bir ülke. Nori, wasabi, tatlı fasulye gibi lezzetler ülkemizde pek yaygın olmadığı için yeni şeyler denemek ilgi çekici oluyor.

Japonlar içecekler konusunda geniş bir skalaya sahip. Her an denemediğiniz yeni bir çay, meyve suyu bulabilirsiniz. Kurutulmuş meyve ve sebzelerin dışında kurutulmuş deniz ürünleri de sağlıklı atıştırmalıklar olarak raflarda.

Favorim bir çeşit pirinç krakeri sayılabilecek senbei. Çeşit çeşit senbei var ve hepsini büyük bir zevkle yiyorum.

Japonya bisküvi ve çikolata ürünleri her ay yenilenen ve o aya özel çıkarılmış ürünleri bol bir ülke. Örneğin ülkemizde KitKat sadece bitter ve sütlü olarak satılıyor ama burada sakuralı, yeşil çaylı, acı biberli, wasabili, çilekli, balkabaklı, portakallı, elmalı, soya fasulyeli, tatlı patatesli, chili biberli ve sayamadığım birçok çeşidiyle raflarda yer alıyor. Elbette o yıla, o aya özel ürünlerle yenilenerek. Dolayısıyla hep yeni ürünler çıkaran Japon atıştırmalıkları sadece ülkemizde değil dünyada da merak ve takip edilen bir sektör.

Ben buradan bir paket yapıp gönderecek olsam senbei, yeşil çaylı KitKat, Pocky (çikolatalı çubuk kraker), melonpan (kavunlu, tatlı bir ekmek), kaki no tane (fıstıklı bir atıştırmalık), kinoko no yama (mantar şeklinde çikolatalı minik kekler), wasabili ya da karidesli cips, norili cips, Meiji markasının üzümlü şekerleri, Alfort mini bisküvili çikolata, Taiyaki (balık şeklinde tatlı fasulyeli pankek), umaibo (çocukların sevdiği bir cips, şekli kısa ve biraz tombul bir odun parçası gibi) ve son olarak ramen krakerleri koyardım.

Nerelerden getirtilir?

Bokksu: 18-20 parçalık paketlerden artizan atıştırmalıklar da çıkıyor.

Japan Crate: Daha çok şekerleme ağırlıklı çalışıyor.

Japan Candy Box: Her ay sadece 8-10 parçadan oluşan tatlı atıştırmalık ve şeker gönderiyor.

Oyatsu Box: Paketine göre 8-14 parçadan oluşan şeker, cips, kraker, sakız ve Japonların meşhur kapsül oyuncaklarından (gaçapon) bir çeşit geliyor.

Freedom Japanese Market: Dönemsel olarak seçilmiş atıştırmalıklar ve bir el yapımı origami.

Tokyo Treat: Sürpriz ve tematik içerik opsiyonları.

Pop Culture Snack Box: Tuhaf, renkli, ilgi gıdıklayan ne varsa bu pakette.