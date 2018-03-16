Sıradaki hedefim dünya şampiyonluğu

Gencecik, pırıl pırıl... Avrupa Şampiyonu olarak, 95 yıllık eskrim tarihinde kadınlarda bu başarıyı elde eden ilk eskrimci sıfatıyla tarihe bir not düştü. Genç şampiyonla tanışmak için ülkeye dönmesini bekleyemedim. Mesafeler sohbetimize engel olmadı ve onu Soçi’de, antrenman sonrası telefonda yakaladım. Ne istediğini bilen, ısrarlı, azimli, tuttuğunu koparan bir genç kız... Öyle ki sezon ortasında yaşadığı sakatlık bile onu yolundan, yönünden vazgeçirmemiş. Hocasına ve kendisine bir söz vermiş. “Şampiyon olacağım!” demiş.

Bu spor uğruna hayatını değiştirdi

İki ablası, bir ağabeyi var. Renkli, neşeli, kalabalık bir ailede çocuk, genç olmuş. İlkokulda yapılan bir tanıtımla ve çok sevdiği ‘Karayip Korsanları’ filminden aldığı ilhamla hayatına eskrim sporu girmiş ve bir daha da çıkmamış: “Kalbim de, kalbime giden yol da eskrim... Bu sporu çok seviyorum, beni hayata bağlıyor!” diyor. Öyle bir aşk, öyle bir tutku ki eskrim için hayatını değiştirmiş. Üç yıl önce çok sevdiği ve özlediği İzmir’i, okulunu, öğretmenlerini, arkadaşlarını bırakıp Ankara’ya yerleşmiş. Ardından da en büyük destekçisi ailesi gelmiş. Şimdi Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin tesislerinde kalıyor, haftada 25–30 saat antrenman yapıyor, tek boş günü olan pazarları bile soluğu antrenmanda alıyor, arada kızlarla takılıyor, protein ağırlıklı besleniyor, kaçamak hakkını da çok sevdiği çikolatadan yana kullanıyor. Ve tabii ki tiyatro, müzik, kitap, resim... Diğer olmazsa olmazları. En büyük tutkusuna geri dönüyoruz... Hayatının bu kadar merkezinde, kalbinde olan sporun hayatına neler kattığını soruyorum. “Dikkat dağınıklığımı yendim, analitik düşünme yeteneğim gelişti. Hayata, okula, derslerime artık çok daha iyi konsantre oluyorum” diyor. Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon eksikliği yaşayan çocuklara, gençlere de eskrimi tavsiye ediyor.

Deniz Selin’in şampiyonluğundan sonra eskrime heves edecek çocuklar ve gençler için soruyorum. “Kaç yaşına kadar yapılıyor? Pahalı bir spor mu?” 36 yaşına kadar yapılabiliyormuş. Hedefi bu yaşa kadar tam yol devam etmek. Ancak baştan uyarayım biraz cep yakıyormuş. İyi bir ekipman için 7–8 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyormuş. Eskrime heves edenlere, halihazırda bu sporu yapanlara bir de küçük uyarı; “Maçlarda rakip ülkeleri gözlerinde büyütmesinler. Biz hepsinden çok daha iyiyiz!”

Pembe saçın uğuru

Rakip ülkeler derken maçlara ve şampiyonluğuna geliyoruz. Maçlardan önce ne stres ne kaygı; son derece rahat oluyormuş. Kendini hem bedensel hem de ruhsal olarak maça hazırlıyormuş. Fotoğraflardan fark ettiyseniz saçında bir tutam pembelik var. O pembeliğin sırrını da öğreniyorum. Sezon başından beri saçının bir tutamını farklı farklı renklere boyuyormuş. Avrupa Şampiyonluğu getiren maça çıkmadan saçının bir tutamını pembeye boyamış. Ve bu renk ona uğurlu gelmiş. Sıradaki hedefi Dünya Şampiyonluğu ve Olimpiyat. Bize yaşattığı gurur ve başarı için ona çok teşekkür ediyoruz, ama onun da bir teşekkür listesi var: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi yetkilileri, kulübü, antrenörleri, takım arkadaşları, hep destek tam destek ailesi ve ona güzel dileklerini, gönderen herkese kalpten teşekkür ediyor.

ŞAMPİYONLA KISA KISA

◊ Bugüne kadar aldığı en güzel övgü: Eskrimin Altın Kızı.

◊ Ona ilham veren kadınlar: Türkiye’nin ilk kadın pilotu, Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, eğitim neferi Dr. Türkan Saylan ve duruşuyla, bakışıyla, emeğiyle, bilgisiyle hayata yön veren tüm kadınlar.

◊ Deniz Selin’le Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne bir gün kala konuştuk. Onun da kadınlara bir mesajı vardı: “Başarının anahtarı kuvvette değil, yürekte. Hayallerin, hedeflerin, başarının cinsiyeti yok. Kadın isterse, inanırsa her şeyi başarır!”

Nerede öğrenilir?

Eskrim, 7’den 70’e başlanabilecek bir spor. Ancak müsabakalara başlama yaşı 8. Bu sporu öğrenmek isteyenlere birkaç adres vermek gerekirse... İstanbul’da eskrim öğreten pek çok merkez var: TED Kulübü, Paratripost Eskrim Akademisi, Kadıköy’deki Eskrim Okulu bunlardan bazıları. İzmir’de Ayberk Eskrim, İzmir Eskrim, Ankara’da Çankaya Eskrim, Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü Derneği, Angora Pars Eskrim Spor Kulübü bu sporu öğrenmek isteyenlerin başvurabileceği adresler.

5 adımda eskrim

-- Sözcüğün kökleri Germen dilinde ‘korunmak, savunmak’ anlamında kullanılan ‘skerman’ ya da ‘sebermen’ sözcüklerine dayanıyormuş.

-- Eskrim İspanya’da hayat bulmuş, İtalya’da gelişmiş. 19’uncu yüzyılın sonlarında bir yarışma sporu haline gelmiş. 1902’den itibaren de İngiltere’de, Fransa’da federasyonlar şeklinde örgütlenmiş.

-- Bize gelince... Türkiye’de ilk çalışmalar Sultan Abdülmecit zamanında askeri okullara maç ve kılıç derslerinin konulmasıyla başlamış. Eskrim Federasyonu 1923’te kurulmuş.

-- Milli Takım ilk kez 1924’te Paris Olimpiyatı’na katılmış. Sonrası göz açıp kapayıncaya kadar. Bugünkü başarılar, gurular, sevinçler ortada.

-- En yalın haliyle kesici ve batıcı olmayan kılıçlarla yapılan bir savunma sanatı... Asaletin, gücün ve onurun sporu... Centilmenlik, hız, heyecan hep başrolde...