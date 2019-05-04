Şimdi sıra ‘Sarp’çılar ve ‘Arif’çilerde!

Bir yanda ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin modern versiyonu Arif, öte yanda araya yıllar ve insanlar girmiş olsa bile, ansızın yok olduğu için hesabı kapanmamış bir aşkın kahramanı ama daha da önemlisi de iki küçük çocuğun babası Sarp.

‘Kadın’, iki çocuklu bir yalnız kadının hayat mücadelesini, zengin-fakir çatışmasına girmeden, lüks hayatlar ve klişe aşklar barındırmadan anlattı, sektörün ezberini bozdu, çok izlendi. Bu süreçte Arif hem Bahar’ın (Özge Özpirinçci) hem de izleyicinin kalbini telaşsızca fethetti. Ancak dizinin ‘başrol oyuncusu’ Sarp’ın hikâyeye girmesi gerekiyordu, girdi ve dengeler değişti. Uzun süre Sarp’ın varlıklı hayatını, mafyatik ilişkilerini izledikten sonra şimdi Sarp, Arif’le ekonomik olarak eşitlendi ve çocuklarıyla karısının hayatlarına girmeye hazır hale geldi. Kıyamet de tam burada koptu işte. Sarp’ın memnuniyeti, Arif’in kederinin önüne geçecek mi acaba?

Göreceğiz. Ama bence Bahar cevabını son bölümde verdi bile: Sarp’ı kocası olarak değil ama çocuklarının babası olarak affettiğini net olarak belirtti. Öncesinde “İçime sinmeyen şeyler o kadar fazla ki...” dedi, anlattı hepsini. Üstelik anlattıkları arasında Sarp’ın yeni ikizlerini ve Pırıl’ı gözünü kırpmadan geride bırakması da yok. Biz Bahar’ı kimseye haksızlık etmeyen, iyilikten ayrılmayan ama kendini de asla kullandırtmayan bir kadın olarak sevdik. Bundan sonra da değişmeyeceğine inanıyorum ben. (Fox, salı, 20.00)

Beş program

Yeni film: ‘Kefernahum’: Bu yılın Oscar adaylarından ve kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film. (TRT2, cumartesi, 21.30)

Yeni animasyon: ‘Tuca&Bertie’: Tasasız bir tukanla vesveseli bir ötücü kuşun hikâyeleri yeni ‘Bojack Horseman’ olabilir. (Netflix)

Final: ‘Lezzet Akademisi’: En iyi şef adayı kim olacak? Finalin ünlü konuğu Mert Fırat, uzman konuğu ise Mehmet Yaşin. (Show, pazar, 16.15)

Belgesel: Bear Grylls ile ‘Vahşi Gezegen’de dönüşen doğaya uyum sağlamaya çalışan vahşi hayvanları izliyoruz. (National Geographic, pazar, 21.00)

Gayrimenkul: ‘New York Evleri’: Ülkenin en rekabetçi pazarında 2 milyon doların üzerindeki evler nasıl satılıyor? (TLC, hafta içi her gün 16.00)

2

Bu hafta hepimizin bildiği Çernobil nükleer felaketi ve bir kısmımızın haberdar olduğu ilk ünlü seri katil Ted Bundy’yle ilgili gerçekleri ele alan iki yepyeni yapım var. ‘Chernobyl’ facianın hiç anlatılmamış arka planını ele alan bir HBO dizisi; başrolleri Jared Harris, Stellan Skarsgard, Emily Watson paylaşıyor (beIn Series Drama, salı, 22.00). ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ isimli film ise kadınları katlettiği şüphe götürmeyen Ted Bundy’ye âşık olan, gerçekleri reddetmekte direnen kadının hikâyesi (Netflix).