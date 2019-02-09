Sigarayı bırakma rehberi

Bırakanlar anlatıyor

Kerem Gürkan, 28, satış danışmanı



Dört sene içtim. Spor yaparken nefesim bana yetmemeye başlayınca bırakmaya karar verdim ve bir anda bıraktım. Sadece ilk iki hafta biraz zorlandım çünkü sigaranın yerine yemeği koyuyordum. 15’inci gün artık daha iyi hissediyordum, normal miktarda yemeye başladım, yediklerimin tadını da daha iyi alır oldum. Sigaranın ne kadar gereksiz olduğunu ancak bıraktıktan sonra anladım. Hâlâ içen birine anlatmak zor. Ben isteyen herkesin bırakabileceğini düşünüyorum. Sekiz yıldır içmiyorum. Dumanı ve kokusu beni çok rahatsız ediyor.

Ü.Ö, 48, emekli bankacı

20 sene boyunca sigara içtiğime inanamıyorum. Eskiden (bankada) şube içinde içerlerdi. Hem kendim içiyordum hem pasif içici konumundaydım. Bir gün ciğerim yandı sandım. Astım hastasıyım. Daha erken bıraksaydım, bu kadar zor nefes alır hale gelmeden kendimi kurtarırdım. Azaltmadım; hemen bıraktım. Sekiz yıl oldu, hiç içme ihtiyacı hissetmedim. Sigara içmek bana artık zayıflık gibi geliyor. Görmek dahi istemiyorum. Evimde sigara içirmem, sokakta içenlerden kaçarım. Sağlık için gidilen hastanelerin kapısında sigara içiliyor, lütfen içmeyin.

Erdi Akyüz, 28, yazılımcı

10 sene içtim. Sağlıklı yaşamayı kafaya koyunca bir polikliniğe gittim, üç ay boyunca verdikleri ilacı kullandım. İçmenizde veya içmemenizde çevrenizin etkisi çok büyük. Bu süreçte eşim bana çok destek oldu. Artık sigara içenler benim için sokağa para atanlar. Ben bıraktıysam herkes bırakabilir. Dört ay oldu, içmiyorum; canım da istemiyor.

Mualla Yekta, 50, MADEN TEKNİKERİ



Bir trekking grubumuz vardı, “Hadi sigarayı bırakma kampanyası yapalım” dediler. Bırakmak isteyenlere, aynı askeriyedeki gibi buddy (badi) atadılar. Kimin canı içmek istiyorsa, gece gündüz fark etmez, buddy’sini arayacak, buddy de içmemesi için motive edecek, destek verecekti. Hedefimiz herkesin yeni yıla sigarayı bırakmış olarak girmesiydi. 31 Aralık 2003 akşamı oturdum, cayır cayır sigara içtim. Ertesi sabahtan itibaren ağzıma bir kere bile sürmedim. Zorlanmadım diyemem. Her akşam oturup televizyon karşısında bir paket cips yiyordum. Kendimi zorladım, zamanla aramaz oldum. Şimdi bir yerde sigara kokusu duysam çok rahatsız oluyorum. İnsanlar bunalınca, strese girince sigaraya sarılıyor, halbuki sigara sakinleştirmez, sorunlarımızı da çözmez. İyi ki bırakmışım, kendimi arınmış hissediyorum. Üstüm başım sigara kokmuyor. Geceleri içenlerin sabah nefesi kokuyor, hoş olmuyor.



En etkili yöntemler

Allen Carr metodu

Babasını akciğer kanserinden kaybeden İsrailli Allen Carr, sigara içmeye 16 yaşında başladı, uzun yıllar her gün birkaç paket içti. 1983’te son sigarasını söndürdüğünde eşine, “Dünyayı sigaradan kurtaracağım” dedi. 33 yıldır uygulanan metotla dünya genelinde 20 milyon insan sigarayı bıraktı. Terapiler altı saat. 45 dakikada bir sigara molası veriliyor. Doğru okudunuz, katılımcılar sigarayı ‘içerek’ bırakıyor. Sigara içmelerinin altındaki neden araştırılıyor.

Allen Carr terapisti Emre Üstünuçar’ın tavsiyeleri

· Sigarayı kendiniz için bırakın. Başkası istiyor diye bırakanlar yeniden içer.

· Size sigarayı hatırlatan şeylerden kaçmayın. Sigarayla çay içiyorsanız, sigarayı hatırlatır diye çay içmeyi bırakmayın. Bu bir hatadır. Sigarayı hatırlatanların artık sigarayı hatırlatmamasının yolu, o durumları sigarasız yaşamaktır.

· Sigarayı azaltmanın bırakmaktan daha zor olduğunu bilin. Hedefiniz az içmek değil, ömür boyu hiç içmemek olmalı. Bunun yolu da sigarayı azaltmak değil, kafada bitirmek.

Abrahamson metodu

Güney Afrikalı Ehud Abrahamson, üniversitede biyoloji okurken bağımlılık konusuna merak sardı. Araştırmalarını, sigara ve nikotin üzerine yoğunlaştırdı. O günlerde Güney Afrika’da gittikleri doktorlar dahi sigara içiyordu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, alternatif tıp okumaya ve insanlar üzerinde biyo-enerji tedavisi uygulamaya başladı. Çin tıbbını ve biyo-enerjiyi birlikte kullandı. Abrahamson metodu, 35 yıldır, 44 ülkede uygulanıyor.

Bu yöntemde, tamamlayıcı tıp teknikleri kullanılıyor, biyoenerji yardımıyla vücut enerji sisteminin, meridyenler ve çakralar üzerinden, kristal taşlarla temizlenmesi ve dengelenmesi sağlanıyor.

Ehud Abrahamson’un tavsiyeleri

· Nikotin bağımlılığı, ilk sigarayla birlikte başlıyor. Beyin, nikotinle bağlantılı kimyasalları öğreniyor ve gittikçe daha fazla arzuluyor. Bağımlılık gittikçe artıyor çünkü absorbe edilen nikotin miktarı, yıllar içinde artıyor. Sigarayı bırakmak için, bırakmayı istemek çok önemli. Sigarayı

bırakmak sadece üç gün alır. 72 saat sonra, kimyasal olarak bağımlılık kırılıyor.

· Terapiden çıktıktan sonra yaşadığınız odaları temizleyin, evinizi, ofisinizi, arabanızı iyice havalandırın. Tüm sigara paketlerini atın, bir daha geri dönmemeye kararlı olun. Pasif içicilikten sakının. İlk bir ay sigara içilen yerlere gitmemeye çalışın. Aileden birileri bile evinizde sigara içmemeli. Bol su için.

· Sigarayı hangi metotla bıraktığınız fark etmez. 10 yıl sonra bir sigara bile içseniz, tekrar sigara içmeye başlarsınız. Çünkü beyinde bağımlı hale gelen o bölgeler silinip atılamıyor. Dolayısıyla nikotin kimyasalını tekrar hatırlayıp arzu etmeye başlıyor. Tekrar sigara almaya başlarsanız, sigarayı en baştan tekrar bırakmanız gerekir.



