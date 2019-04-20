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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor - elcinyahsi@ekranella.com
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sıfır Günü’ne doğru...

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Sıfır Günü’ne doğru...

Günde 25 litreyle gün geçer mi? National Geographic’teki belgesele göre eğer önlem almazsak onu bile bulamayacağımız günler çok çok yakın.

25 Hepimizi çok yakından ilgilendiren belgeselin önemli bir sorusu var: Sadece 25 litre su ile bir gününüzü geçirebilir misiniz? Gökhan Özoğuz’un anlatıcılığını üstlendiği, Özge Özpirinçci’nin Cape Town deneyimleriyle katıldığı ‘25 Litre’ belgeseli, gelecekte tüm dünyayı etkisi altına alacağı öngörülen su kıtlığına dikkat çekiyor.

Senaryolu bölümlerle harmanlanan belgesel, son birkaç yıldır kuraklıkla mücadele eden Cape Town’daki su kıtlığına karşı önlem olarak yerel yönetim tarafından planlanan ve kişi başı su tüketiminin günde 25 litre ile sınırlanacağı ‘Sıfır Günü’ uygulamasından esinlenerek kurgusal bir anlatımla bu sınırlamayı gelecekte bir dönemde Türkiye’ye uyarlıyor.
Su tüketiminin mevcut oranlarda devam etmesi halinde 2040’ta Türkiye’nin de su fakiri bir ülkeye dönüşebileceğini ortaya koyan ‘25 Litre’, günlük su tüketim alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerin ne denli büyük bir etkisi olabileceğine odaklanıyor.
2040 yılında geçen senaryolu bölümlerde, günlük su tüketiminin kişi başı 25 litre ile sınırlandığı İstanbul’da yaşayan genç bir doktorun ve çevresindekilerin hayat hikâyeleri ekrana geliyor. (National Geographic, pazartesi, 21.00)

Sıfır Günü’ne doğru...

Son dönemin en özgün senaryolarından birine sahip ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın senaristi Yıldız Tunç imzasını taşıyan ‘Leke’ zorlu bir günde yola başladı ama izleyenleri gerçekten merakta bırakmayı başardı.

Beş program

1 - Film: Ken Loach filmi ‘Ben Daniel Blake’ Mehmet Açar ve Alin Taşçıyan’lı film önü ve film arkası sohbetiyle birlikte. (TRT 2, pazar, 21.30)

2 - Yeni dizi: ‘Scandal’ izleyenlerin Başkan’ın rakibi olarak tanıdığı karizmatik Scott Foley’in FBI süper ajanı olduğu ‘Whiskey Cavalier’ . (beIN Series Vice, cuma, 21:00)

3 - Yemek programı: ‘Chef’s Table’ ekibinden sokak lezzetleri dizisi ‘Street Food’. Dokuz Asya ülkesine odaklanıyor. (Netflix, cumadan itibaren)

4 - Yeni sezon: Netflix’in ilk yerlisi ‘Hakan: Muhafız’ çok fazla bekletmeden ikinci sezonuyla ekranda. Üçüncü ve dördüncü sezonlar da yolda. (Cuma)

5 - Final sezonu: Pazartesi sabahları ilk iş olarak ne yapıyorsunuz? Ben saat kurup ‘Game of Thrones’ izliyorum. (BeIN Series Sci-fi ve beIN connect, 04.00)

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