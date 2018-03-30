Şifa veren festival

Son yıllarda baharın gelmesiyle birlikte yöresine özel doğal ürünleri tüketiciyle buluşturmayı hedefleyen festivallerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Belediyeler ve dernekler de bir bir kendi ilçelerinde bu modaya ayak uydurmak için çalışmalar yapıyor. Datça’nın Badem Çiçeği Festivali, Urla’nın Enginar Festivali, Alaçatı’nın Ot Festivali derken Bodrum da bu şenlikli ilçeler arasındaki yerini ‘Bodrum Acı Ot Festivali’yle aldı.

Aralarında Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Oyder’in (Ortakent Yardımlaşma Derneği) bulunduğu Bodrum gönüllülerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen festival bundan böyle her yıl düzenlenecek. Hedefleri Bodrum yarımadasının ve Türkiye’nin en büyük lezzet buluşması olabilmek...



Kazayağı yörede ‘Gazek’ diye de geçiyor

Festivalin merkezi Ortakent. Trafiğe kapatılan ana meydanda çeşit çeşit otlar satan yerli üreticilerin tezgâhları var. Festivalin adını da aldığı meşhur acı ota festival boyunca her tezgâhta rastlamanız mümkün. Ayrıca yerli üreticilerden ayaküstü hangi otu nasıl pişireceğinizi, neye iyi geldiğini öğrenebilirsiniz. Biz de öyle yaptık, festivali gezdik, Bodrum’un şifalı ve lezzetli otlarını listeledik.

Turpotu: Haşlanıp zeytinyağlı ve limonlu salatası yapılır. Limon ve zeytinyağına ek olarak sirke çırpılarak da salataya sos olarak kullanılır. Mevsimi ekim ayında başlar, nisan-mayıs aylarına kadar devam eder. Yabani turpotu daha makbuldür. Yabanisinin yaprakları koyu yeşildir ve tadı daha acımsıdır. Turpotu en kolay bulunan ve sıklıkla tüketilen otlardandır.

İstifno: Girit kabağı ile birlikte haşlanıp zeytinyağlı ve limonlu salatası yapılır. İlkbaharda sarmaşıktan önce çıkar. İstifnonun kabağın yanı sıra domates, patates hatta yeşil biber katılarak pişirildiği bir başka tarif de mevcut.



Festivale adını veren acı ot...

Avronyes / Sarmaşık: Haşlanıp zeytinyağlı ve limonlu salatası yapılır ya da soğan ile kavrulup üzerine yumurta kırılır. Mevsimi ilkbahardır. Kendine özgü acımsı bir tadı vardır. Özellikle haşlamasının daha faydalı olduğu söylenir. Haşlama suyu sabahları aç karnına içilir.

Acı ot: Tilkişen, yabani kuşkonmaz adları ile bilinen acı ot, ağızda acı bir tat bırakması sebebiyle bu adla anılmaktadır. Lezzetli ve şifalı bir ottur. Boylu ve sarmal şeklinde bir yapısı vardır. Tansiyonu ve kolesterolü ebgeleyip ödem attırır. Püf noktası doğrarken ve pişirirken metal kullanmamaktadır. Elle koparmak ve pişirirken tahta kaşık kullanmak acısının artmasını engeller.







Cibez: Mevsimi ekim ayından başlayarak mart-nisan aylarına kadar devam eder. Cibez, lahanalar kesildikten sonra dibinden kendi kendine çıkan filizleridir.

Kazyak (kazayağı): Kavurmalık otlardandır, ister sade, isterseniz de diğer otlarla birlikte kavurabilirsiniz. Kolay bulunup rahat toplanabilen bir ottur. Bodrum’un yerlileri böreklik karışımlarda da kullanıyor.

Deli kenger: 70-80 cm boylanabilen, tüylü, dikenli, sütlü otsu bitkidir. Sakızotu ismiyle de bilinir ve köklerinden kenger sakızı elde edilir. Ege yöresinde ise kahvesi yapılmaktadır. Kenger yemekleri bazı yörelerde oldukça meşhurdur. Kramp çözücüdür ve migrene karşı faydalı olduğu söylenir. Sindirim sistemine iyi gelmektedir.