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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Ece Sükan
06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sıcak moda dalgası

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Fantezi dünyasının yüksek modayla birleştiği arena Paris Couture Haftası, tüm ihtişamıyla bir kez daha gerçekleşti. Avrupa’yı saran sıcak dalgasına rağmen kent sokakları hayli hareketliydi. İşte defilelerden partilere, Hollywood ünlülerinden renkli sokak stillerine, bu özel etkinlikte öne çıkanlar... ECE SÜKANPARİS COUTURE HAFTASI’NI YAZDI

EN İYİ HARMAN
Couture kültürünün tarihi değeri ve ona harcanan emek büyük. Yaratılabilecek alternatifler dünyası ise sonsuz. Bu ikisinin farkına vardığınız zaman ‘moda’ ve ‘kıyafetler’e bakış açınız değişiyor. Hem kişisel entelektüel değerlendirmeleriniz hem de ham duygularınız direkt etkilenebiliyor. Bu nasıl mı oluyor? Cevap, tasarımcı Pierpaolo Piccioli’nin Valentino modaevi için hazırladığı koleksiyonda adeta vücut buluyor. Couture Haftası’nın en iyi koleksiyonuna imza atan tasarımcı, hayal dünyasıyla gerçekliği, modernite ve nostaljiyi, rafinelik ve avangardlığı muhteşem bir şekilde harmanlamıştı. Lauren Hutton’ın da podyumda yer aldığı defilenin sonunda tasarımcı, modaevinin atölye çalışanlarıyla selama çıkarak, ön sırada Gwyneth Paltrow’la şovu izleyen Valentino Garavani’yle kucaklaştı ve ayakta alkışlandı.

Sıcak moda dalgası

EN VEFALI
Karl Lagerfeld’in vefatından sonraki ilk couture koleksiyonunu sunan, yıllardır onun atölyesinin de başında olan sağ kolu Virginie Viard, Chanel Couture koleksiyonunu Coco Chanel ve Lagerfeld’in tasarım felsefesine ithaf etmişti. Chanel’in yıllardır değişmeyen mekânı Grand Palais’de gerçekleşen defilenin seti bu kez dev bir kütüphaneye dönüştürülmüştü.
Sıcak moda dalgası

EN İDDİALI
Dior modaevinin kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, her defilesinde olduğu gibi bu sefer de şovunu bir sloganla başlattı. Bernard Rudofsky’nin 1944’teki ‘Are Clothes Modern?’ söylemiyle açılan defile ağırlıklı olarak siyah gece elbiseleri, kuştüyü ve tül detaylarla stilize edilmişti.
EN HAREKETLİ
Tasarımcı Iris van Herpen, koleksiyonlarında merkez tema olarak ‘hareket’i ve hareketin ifade ediliş biçimlerini ele almasıyla biliniyor. Bu sezon da Amerikalı sanatçı Anthony Howe’ın ‘Omniverse’ enstalasyonunu podyuma taşımış ve bu rüzgâr güçlü kinetik projeden ilham almıştı. Hayat döngülerini temsil eden lazer kesimli desenler, transparan tüller ve parlayan materyallerle bezediği koleksiyon, moda haftasının en dikkat çeken şovlarından biriydi.
EN TEATRAL
Givenchy modaevinin kreatif direktörü, Meghan Markle’ın gözde tasarımcısı ve arkadaşı Clare Waight Keller, üçüncü couture koleksiyonunda risk almayan tasarım tavrını bırakabilmiş, güvenli sulardan çıkabilmiş ve teatral dünyaya giriş yapmıştı. Couture haftasının en iyi şovlarından birine imza atan tasarımcı defile sonunda, bu koleksiyonla taze bir başlangıç yapmak istediğini; yeni siluet, teknik, renk ve formlar deneyerek adeta kendine meydan okuduğunu söyledi.
EN DİKKAT ÇEKEN ÜNLÜ
Son dönemde moda haftalarının Carrie Bradshaw’u olarak görülen şarkıcı Céline Dion, Paris Couture Haftası’nın da yine en dikkat çeken ünlüsü oldu. Birkaç sezondur kendini baştan yaratan, yüksek moda markaları ve dergileriyle projelere imza atan, her defileye kendi şovunu yaparak giren Dion, bazı şovları ekstra geç kalarak bekletse de son dönemde moda dünyasında herkesin en sevdiği karakter olmayı sürdürüyor.

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