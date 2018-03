Sezon ortasına taze kan

Mehmed Bir Cihan Fatihi - Kanal D

Sezon ortasının en büyük bombası ‘Fatih’, önümüzdeki salı başlıyor. Kenan İmirzalıoğlu son zamanların en karizmatik padişahını, Çetin Tekindor en sağlam kötü adamını oynayacak. İstanbul’un fethinin öyküsüyle başlayacak dizi, yeni bir ‘Muhteşem Yüzyıl’ mı olacak yoksa ‘Diriliş’ ve türevlerinin yolundan mı gidecek, göreceğiz.

Tehlikeli Karım - Show TV

Gonca Vuslateri’nin başrolünde oynadığı ‘Tehlikeli Karım’, bu sezonun sürpriz ataklarından biri olabilir. Derin’in (Vuslateri) aldatılmasının ardından yaşanan olayları izleyeceğimiz dizi, ‘Lovefool’ parçasının çaldığı tanıtımıyla şimdiden gönülleri fethetti.

Nefes Nefese - Star TV

Uğur Yücel’in hem oynayıp hem yönettiği ‘Nefes Nefese’, gümbür gümbür bir kadroya sahip. Rüya’nın (Melisa Şenolsun) Suriye’de annesini aramaya karar vermesiyle başlayacak hikâye, oradan Antakya’ya taşınacak. Konu epey çetrefilli, karakterler zengin. İzleyicinin aklını karıştırmadan, sade bir biçimde derdini anlatabilirse sezonun en parlak yapımlarından biri olmaya aday.

Şahsiyet - Puhu TV

Bu sezonun en ilgi çekici projelerinden biri. Haluk Bilginer bir alzheimer hastasını oynuyor. Hakan Günday senaryoyu yazıyor, Onur Saylak yönetiyor.

İnsanlık Suçu - Kanal D

Kaan Yıldırım para ve güç peşinde türlü belaya bulaşan Cemal’i oynuyor. Aksiyon dozu yükseltilmiş dram trendinin havalı örneklerinden biri.

Avlu - Star TV

‘Orange is the New Black’e en çok yaklaşan hapishane draması. Görüntüleri ‘La Casa de Papel’i andırıyor ama stilize aksiyonun, sert prodüksiyon tasarımının ardında ağır bir keder yatacağı belli. Anne-çocuk damarıyla, en çok da Demet Evgar’ın iddialı oyunculuğuyla seyirciyi yakalayabilir.

Yasak Elma - Fox TV

Bu sezon yeterince entrikaya, gözünü para hırsı bürümüş kızlara, kötü kalpli zenginlere, masum fakirlere ve holding patronu aşklarına doyamadıysanız ‘Yasak Elma’ bütün dram klişelerini önünüze sermeye geliyor. Eda Ece, Şevval Sam’ın kocasını (Talat Bulut) ayartan Yıldız rolünde.