Ses kardeşim yollarda! Pembe Vosvos’la kurulan köprü

Profesyonel işlerinin yanında Türkiye ve dünyayı gezen Canbay çifti, gezginliği başka bir boyuta vardırdı. Şimdi gezdikleri yerlerde çocuklarla bir araya gelerek, görme engelli çocuklar için kitap seslendiriyorlar. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’nın da (TÜRGÖK) destek verdiği proje kapsamında görme engelli çocuklar hiç tanışmadıkları kardeşlerinin seslerinden kitapları okuyacak.

250 çocuk katkı verecek

Füsun Bay Canbay, gittikleri her yerde okuması iyi olan 10 çocuk seçildiğini söylüyor. Çocuklar sırasıyla birer ya da ikişer sayfa okuyarak katkı sağlıyor. Böylece 250 çocuğun yardımıyla, ‘365 Güne Masallar’ isimli 500 sayfalık kitabın sesli versiyonu tamamlanabilecek. Canbay, “Gittiğimiz her yere kardeşlik ve sevgi götürmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki projemiz okuyan çocuklarla, görmeyen çocuklarımızı bir araya getirmek. İlk durağımız Seferihisar’da, sanatçı dostumuz Zeynep Casalini de görme engelli çocuklar için seslendirme yaptı. Gideceğimiz her yörede bir sanatçımız okumaya destek verecek. Aynı zamanda masal da topluyoruz.

“Her yörenin masalcı teyzesi de yerel masalını anlatacak. Bu kadar kısa zamanda böyle bir ilgi beklemiyorduk. Türkiye’nin her yerinden davet alıyoruz. Bundan sonraki durağımız, 23 Nisan haftasında Denizli.

“Çocuklar hem bir sosyal sorumluluk yerine getirmenin gururunu yaşıyor hem de sanal dünya kuşatmasından uzaklaşıp gerçek hayatta gerçek bir dokunuş yapıyor. Burada elbette kitap dünyası ve okuma alışkanlığının çocuklarımıza kazandırılması da hedeflerden biri” diyor.

Belgeseli çekiliyor



Her yolcululuk, 30 dakikalık bir belgesel için kayıt altına alınıyor. Bölgeyi bilen çocuklar, yöreyi anlatıyor. Böylece göremeyen çocuklar için tek tek yörelerin tanıtımı da yapılmış oluyor. Kayıtları sosyal medya hesaplarında da paylaşıyorlar.