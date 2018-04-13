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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
13.04.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Ses kardeşim yollarda! Pembe Vosvos’la kurulan köprü

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
Ses kardeşim yollarda! Pembe Vosvos’la kurulan köprü

TRT’nin yıllarca sesi olmuş Murat Can Canbay ile içmimar ve gezgin hayat arkadaşı Füsun Bay Canbay, seslendirme stüdyosuna dönüştürdükleri Vosvos minibüsle gezerek görme engelli çocuklar için ortaokul öğrencilerine kitap seslendirtiyor. “Çocuktan çocuğa ses köprüsü kurmak istiyoruz” diyorlar.

Profesyonel işlerinin yanında Türkiye ve dünyayı gezen Canbay çifti, gezginliği başka bir boyuta vardırdı. Şimdi gezdikleri yerlerde çocuklarla bir araya gelerek, görme engelli çocuklar için kitap seslendiriyorlar. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’nın da (TÜRGÖK) destek verdiği proje kapsamında görme engelli çocuklar hiç tanışmadıkları kardeşlerinin seslerinden kitapları okuyacak.

250 çocuk katkı verecek

Füsun Bay Canbay, gittikleri her yerde okuması iyi olan 10 çocuk seçildiğini söylüyor. Çocuklar sırasıyla birer ya da ikişer sayfa okuyarak katkı sağlıyor. Böylece 250 çocuğun yardımıyla, ‘365 Güne Masallar’ isimli 500 sayfalık kitabın sesli versiyonu tamamlanabilecek. Canbay, “Gittiğimiz her yere kardeşlik ve sevgi götürmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki projemiz okuyan çocuklarla, görmeyen çocuklarımızı bir araya getirmek. İlk durağımız Seferihisar’da, sanatçı dostumuz Zeynep Casalini de görme engelli çocuklar için seslendirme yaptı. Gideceğimiz her yörede bir sanatçımız okumaya destek verecek. Aynı zamanda masal da topluyoruz.

“Her yörenin masalcı teyzesi de yerel masalını anlatacak. Bu kadar kısa zamanda böyle bir ilgi beklemiyorduk. Türkiye’nin her yerinden davet alıyoruz. Bundan sonraki durağımız, 23 Nisan haftasında Denizli.

“Çocuklar hem bir sosyal sorumluluk yerine getirmenin gururunu yaşıyor hem de sanal dünya kuşatmasından uzaklaşıp gerçek hayatta gerçek bir dokunuş yapıyor. Burada elbette kitap dünyası ve okuma alışkanlığının çocuklarımıza kazandırılması da hedeflerden biri” diyor.

Ses kardeşim yollarda Pembe Vosvos’la kurulan köprü

Belgeseli çekiliyor

Her yolcululuk, 30 dakikalık bir belgesel için kayıt altına alınıyor. Bölgeyi bilen çocuklar, yöreyi anlatıyor. Böylece göremeyen çocuklar için tek tek yörelerin tanıtımı da yapılmış oluyor. Kayıtları sosyal medya hesaplarında da paylaşıyorlar.

 

 

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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