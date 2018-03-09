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    Sergi bir gün, etkisi günlerce...

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    İşte içinde sanatın da olduğu yenilikçi ve dinamik bir proje: Genç sanatçıları ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yaratılmış içeriklerle ön plana çıkarmayı hedefleyen Simbart Projects, açılışı yarın Didem Erbaş’ın ‘Baraka’ isimli sergisiyle yapıyor.

    Senede dört-beş kez, bir pazar gününe denk gelecek şekilde açılacak, ‘pop-up’ (birden beliren) ve ‘site-specific’ (mekâna özgü) sergiler... Simbart Projects’in özeti bu. Amaç, bu sergiler ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla genç sanatçıları ön plana çıkarmak. Yaklaşan sergiler ve sanatçılarla ilgili duyurular, tarihler yaklaştıkça Instagram hesabından (@simbart_projects) takip edilebilecek.

    Simbart’ın bir amacı da, alışılagelmiş sanat ve sergi mantığının bir adım ötesine geçebilmek, sanatseverlere farklı deneyimler yaşatmak, sergisi gerçekleşen sanatçıyı sosyal medya üzerinden farklı sunum yöntemleri kullanarak tanıtmak... Bu sunum yöntemleri arasında sergiye ait 360 derece videolar, sanatçının stüdyo videoları, sanatçı-küratör konuşmaları gibi heyecanlandırıcı içerikler var. Projenin kurucusu Aslı Hatipoğlu, uzun yıllar Londra’da Christie’s Müzayede Evi’nde çalıştıktan sonra İstanbul’a dönüp Galerist’te satış yöneticisi olarak görev almış.

    Aynı zamanda 2012 yılında hayata geçen İstanbul Gallery Map adlı web sitesinin kurucusu. Proje ekibinde ayrıca sanat tarihçisi ve küratör Fırat Arapoğlu, sanatçı ve akademisyen Çağrı Saray gibi sanat dünyasının bildiği isimler de yer alıyor. Projenin açılışını ise Didem Erbaş yarın ‘Baraka’ isimli sergisiyle yapıyor. Tomtom Kırmızı’da sadece bir gün sürecek sergi 10.30-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Sergi sonrasında sanatçı ve işleriyle ilgili tüm detaylar ise projenin Instagram hesabından paylaşılacak.

    Etiketler: Didem Erbaş , baraka , Simbart Projects
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