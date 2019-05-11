Şehri iyi yaşamak isteyenlerin dergisi
Yayıncılık dünyasının yeni üyesi İSTANBUL+, şehirdeki trendlerin, yeni açılan mekânların ve en popüler semtlerin nabzını tutuyor.
Bu hafta yeni bir kent-yaşam dergisi yayın hayatına başladı. İSTANBUL+, adını aldığı şehri hakkını vererek bilmeyi amaçlayanlarla buluşmayı hedefliyor. Dergide ünlü isimlerle onların İstanbul’unu nkonuşulduğu röportajlar, kültür-sanat ajandası, yeni açılan mekânların tanıtımları, ‘en iyi’ seçkileri, şehirden fısıltılar, kadın-erkek stili, gastronomi, astroloji, lüks tüketime ve kent ekonomisine yönelik haberler ve ilişkiler ele alınıyor. İlk sayının kapağında 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin var. Moda Haftası’nda da adından sıkça söz ettiren model, Londra-İstanbul hattındaki hayatını anlatıyor ve “Şehri uçaktan görünce hâlâ gözlerim doluyor” diyor.
Yine bu sayı için Özge Uzun kadın kadına gittiğinde en rahat ettiği beş mekânı, Mehmet Yaşin alışveriş ettiği dört şarküteriyi, Yeşim Salkım kızı Ada’yla en çok sevdikleri dört müzeyi seçti. ‘En iyiler’ bölümünde ayrıca Kadıköy’ün en iyi beş meyhanesi, Türk kahvesinin en güzel altı adresi, ünlülerle karşılaşabileceğimiz dört gece kulübü ve çevre derneklerine göre şehrin en güzel altı yeşil alanı gibi seçkiler yer alıyor.
Her ay başka bir bölgenin karış karış mercek altına alınacağı ‘harita’ sayfalarının ilk semti; Akaretler. Dergide bu semtten mönüleri, fiyatları ve iletişim bilgileriyle 29 mekân tanıtılıyor.
‘Ayın erkeği’ kategorisindeyse Aytaç Şaşmaz var. ‘Söz’ dizisinin oyuncusu motto’sunu açıklıyor: “Hayatın yanlış tarafında yer alacağıma, yalnız tarafında olurum.”
Oben Budak erkek stilinin, Melike Yörükoğlu kadın modasının kodlarını veriyor: Sezonun kazananı, bej ve rahatlık. Gurme Mehmet Yaşin, av yasakları nedeniyle istavrite dönüşü ele alıyor ve bu balığa bir aşk mektubu kaleme alıyor.
Dergide ayrıca gazeteci-yazar Mehmet Y. Yılmaz’dan ilişkiler, tiyatrocu Ali Poyrazoğlu’ndan sahne, galerici Sarp Evliyagil’den çağdaş sanat gündemi üzerine yazılar, Atillâ Dorsay, Murat Meriç gibi uzmanlardan sinema, müzik, festival eleştirileri sunuluyor.
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