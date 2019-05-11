Şehri iyi yaşamak isteyenlerin dergisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriŞehri iyi yaşamak isteyenlerin dergisi
GeriHürriyet Cumartesi Şehri iyi yaşamak isteyenlerin dergisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şehri iyi yaşamak isteyenlerin dergisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehri iyi yaşamak isteyenlerin dergisi

Yayıncılık dünyasının yeni üyesi İSTANBUL+, şehirdeki trendlerin, yeni açılan mekânların ve en popüler semtlerin nabzını tutuyor.

Bu hafta yeni bir kent-yaşam dergisi yayın hayatına başladı. İSTANBUL+, adını aldığı şehri hakkını vererek bilmeyi amaçlayanlarla buluşmayı hedefliyor. Dergide ünlü isimlerle onların İstanbul’unu nkonuşulduğu röportajlar, kültür-sanat ajandası, yeni açılan mekânların tanıtımları, ‘en iyi’ seçkileri, şehirden fısıltılar, kadın-erkek stili, gastronomi, astroloji, lüks tüketime ve kent ekonomisine yönelik haberler ve ilişkiler ele alınıyor. İlk sayının kapağında 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin var. Moda Haftası’nda da adından sıkça söz ettiren model, Londra-İstanbul hattındaki hayatını anlatıyor ve “Şehri uçaktan görünce hâlâ gözlerim doluyor” diyor.

     Yine bu sayı için Özge Uzun kadın kadına gittiğinde en rahat ettiği beş mekânı, Mehmet Yaşin alışveriş ettiği dört şarküteriyi, Yeşim Salkım kızı Ada’yla en çok sevdikleri dört müzeyi seçti. ‘En iyiler’ bölümünde ayrıca Kadıköy’ün en iyi beş meyhanesi, Türk kahvesinin en güzel altı adresi, ünlülerle karşılaşabileceğimiz dört gece kulübü ve çevre derneklerine göre şehrin en güzel altı yeşil alanı gibi seçkiler yer alıyor.

 Her ay başka bir bölgenin karış karış mercek altına alınacağı ‘harita’ sayfalarının ilk  semti; Akaretler. Dergide bu semtten mönüleri, fiyatları ve iletişim bilgileriyle 29 mekân tanıtılıyor.     

‘Ayın erkeği’ kategorisindeyse Aytaç Şaşmaz var. ‘Söz’ dizisinin oyuncusu motto’sunu açıklıyor: “Hayatın yanlış tarafında yer alacağıma, yalnız tarafında olurum.”

Oben Budak erkek stilinin, Melike Yörükoğlu kadın modasının kodlarını veriyor: Sezonun kazananı, bej ve rahatlık. Gurme Mehmet Yaşin, av yasakları nedeniyle istavrite dönüşü ele alıyor ve bu balığa bir aşk mektubu kaleme alıyor.

Dergide ayrıca gazeteci-yazar Mehmet Y. Yılmaz’dan ilişkiler, tiyatrocu Ali Poyrazoğlu’ndan sahne, galerici Sarp Evliyagil’den çağdaş sanat gündemi üzerine yazılar, Atillâ Dorsay, Murat Meriç gibi uzmanlardan sinema, müzik, festival eleştirileri sunuluyor.

Şehri iyi yaşamak isteyenlerin dergisi


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

"Canımız geri gelmeyecek ama..." 

Mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu

Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'sine veda

Sürpriz karar! Evleniyorlar...