Satılan her kitap sokak hayvanları için

Kış aylarının gelmesiyle sahipsiz hayvanlarla ilgili sosyal medya paylaşımları yoğunlaşıyor; yuva arayanlar, mama ya da tedavi desteği duyuruları sıklaşıyor. İşte Kitap Koala’yı ben de böyle keşfettim. Detaylara baktım, karşıma çıkan dosdoğru bir iyilik hareketi olunca bir sabah erkenden kapılarına dayandım!

Kitap Koala, eğitim ve yayıncılık sektöründe çalışan Sola Unitas Academy tarafından kurulan bir sosyal girişim aslında. Kitap satışıyla başlayıp sektörde ilerlemeye başladıklarında, bu işten elde ettikleri kârla sahipsiz hayvanları ‘koruma, kollama, kurtarma’ temalı hayallerini gerçekleştirebileceklerini görmüşler. Çekirdek ekipleri toplamda 11 kişi ama ofislerinde yaklaşık 50, sosyal medya ağları üzerindense binlerce gönüllüyle ‘ortak’ çalışıyorlar. Mağaza açmak, günümüzün zorlu piyasa koşullarında bir risk olsa da göze almışlar. Kararın çok doğru olduğu ortada. Açılışın üstünden kısa süre geçmesine rağmen ünleri sadece civar semtlere değil; Ankara, İzmir ve Mersin’e bile ulaşmış durumda.

Mekân olarak çok geniş, içerik olarak çok kapsamlı kitap satış bölümleri dışında; kafe, etkinlik ve toplantı odaları, ayrıca bir de mini sanat galerileri var. Buranın ziyaretçilerle dolup taştıkça güçleneceğini, hayvanseverler için de bir tür ‘üs’ haline geleceğini söylüyorlar. Aslında verdikleri hizmetlerle sadece sokak hayvanlarının değil biz büyük şehir insanlarının hayatını da kurtarıyorlar! Yiyip içeceğimiz, huzurla çalışabileceğimiz, merkezi ve sıcacık bir mekân burası.

Verdiğimiz paranın iyiliğe dönüştüğünü bilmekse tek kelimeyle şahane.



Mekânın zamanla hayvanseverler için bir üs haline geleceğini söylüyorlar.

Bağış kabul etmiyorlar

Yardım çalışmalarını mama, tedavi ve kitap olarak üç başlık altında toplamışlar. Tedaviler için yurt çapındaki gönüllüler, Kitap Koala ekibine e-posta yoluyla ulaşıp hasta ya da yardıma muhtaç hayvanlarla ilgili bilgi veriyorlar. Hayvan en yakın kliniğe götürüldükten sonra yapılabilecekler veteriner hekimle birlikte değerlendiriliyor.

Mama yardımları sitedeki ‘Askıda Mama’ başlığı altında toplanıp barınak ve besleme noktalarına ulaştırılıyor. ‘Askıda Kitap’ da yine aynı mantıkla kütüphane ihtiyacı olan devlet okullarına kitap desteği sağlıyor.

İnternet sitesine ilk baktığımda doğal bir refleksle bir bağış sekmesi aradım ama bulamadım. Bağış ya da sponsorlukların şirketlerin ticari kâr yaratma reflekslerini zayıflatıp atalete neden olduğunu düşündükleri için sadece kitap satışına odaklanmış durumdalar. Özetle bağış kabul etmiyorlar.

Henüz hayvan tedavi operasyonları için ortakları yok ama operasyonları uygun şartlarda yürütüp takip edecek bir organizasyonla çalışma fikrine açıklar. Aslında bu alanda çalışıp da onları duymayan kalmamış. Başvurdukları veteriner hekimlerin desteği de en büyük motivasyon kaynakları. Veterinerlerin neredeyse ilaç ve ekipman maliyetine çalıştıklarını gözleri parlayarak anlatıyorlar.

Bütün hayvan dostlarının bildiği üzere, yaşadıkları en büyük zorluk hasta hayvanların transferleri. İstanbul içi mesafeler uzun, yurt çapında il sayısı fazla. Yeri gelmişken, bu konuda gönüllü desteklerinin çok önemli ve hayat kurtarıcı olduğunu hatırlatmış olalım.



Kitapçıda çocuk kitaplarının satıldığı ayrı bir bölüm var.

Söyleşiler, imza günleri ve seminerler

Kitap Koala’nın kafesinde, aldığınız kitapları kahve eşliğinde okuyabilir ve çalışabilirsiniz. Rezerve ettirdiğiniz toplantı odasında görüşmelerinizi yapabilir ya da etkinlik alanında (katılımcılar için ücretsiz olması şartıyla) atölye faaliyetlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Bugün saat 12.00’de ‘Proceler’ine bayıldığımız Porof. Zihni Sinir’in (İrfan Sayar), saat 15.00’teyse astroloji uzmanı Asude Argun’un imza günleri var. Yarın saat 12.00’de ‘Çocuklar için Felsefe Atölyesi’ ve saat 14.00’te Dr. Uğur Zat ile ‘Üstün Zekâlı Çocuklarda Aile İletişimi ve Ergenlik’ semineri gerçekleştirilecek. Etkinliklere katılım ücretsiz ancak imza buluşmaları dışındakiler için kayıt yaptırmanız gerekiyor.