Sandalyeden kuleler yapmak
Mudo’nun Maslak’ta yeni açılan 6 bin 500 metrekarelik dev konsept mağazası, son dönemin en çok merak edilen mekânlarından. Kısa sürede çekim alanına dönüşen alışveriş ve buluşma noktasını, Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu’yla gezdik. Hedef, dünyanın en önemli 7 konsept mağazasından biri olmak. Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr
Bu aralar Instagram’da gezinirken mutlaka karşınıza çıkmıştır: Sanki sonsuzluğa uzanıyormuş hissi veren, sandalyelerden oluşan devasa bir kule ve önünde poz veren farklı farklı yüzler. Bu kareyi çektirmek o kadar moda oldu ki, sandalyeden kule neredeyse Akaretler kapılarının popülerliğinden rol çaldı.
Birdenbire sosyal medya fenomenine dönüşen bu mekân, Mudo’nın Maslak’ta açılan yeni konsept mağazası. “Aslında bu fikir aklımızda üç yıldır vardı” diyor Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu ve ekliyor: “Konsept yaratıcısı babam Mustafa Taviloğlu. Bu onun hayallerinden biriydi; Türkiye’nin en büyük konsept mağazasını yaratmak istiyorduk. Maslak’taki diğer mağazalarımız bir noktadan sonra yetmemeye başladı. Bu yüzden bu 6 bin 500 metrekarelik mekanı bulunca kolları sıvadık. Altı ayda da bitirdik.”
Mağazanın en önemli özelliklerinden biri, 23 farklı tarzda yaşam alanı yaratması... Yan yana dizilmiş farklı odalar, sizi değişik kentlere ve dönemlere götürüyor. Şöyle anlatıyor Taviloğlu: “Her bir oda mobilyasından en ufak aksesuarına belli bir bütünlük içinde. Paris odasında Fransız tarzına ait öğeler, Londra odasında İngiliz country tarzına gönderme yapan eşyalar var. 7 binin üzerinde ürün var bu yaşam alanlarında. İlham veren konsept ve ürünler sunuyoruz. 20 kişilik bir iç mimar kadromuz var, dilerseniz size danışmanlık da verebiliyorlar. Ayrıca gördüğünüz bu mobilyaları dilediğiniz boyutlara göre üretebiliyoruz. Başka bir hedefimiz, ileride sadece bu mağazaya özel ürünler de tasarlamak.”
İlk sergi: Rastgele
6500 metrekarelik mekân, sadece alışverişe yönelten bir mağaza olmaktan çok, keyifli bir buluşma noktası olarak da kurgulanmış. Bu yüzden çiçekçi, restoran ve kafe de var. Bir de sanat galerisi... Galeride muhtelif sanatçıların eserleri dönüşümlü olarak yer alacak. İlk sergi ise ev sahibinin. Mudo’nun kurucusu ve onursal başkanı Mustafa Taviloğlu’nun deniz ve balık tutkusunun göstergesi olan ‘Rastgele’ sergisi de üç ay boyunca burada görülebilir. Sergi; her biri ayrı hikayeye sahip bini aşkın obje ve Taviloğlu’nun son 20 yılda topladığı ve dostlarının özel hediyeleri ile şekillenen koleksiyonundan oluşuyor.
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