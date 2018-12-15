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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sandalyeden kuleler yapmak

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Sandalyeden kuleler yapmak

Mudo’nun Maslak’ta yeni açılan 6 bin 500 metrekarelik dev konsept mağazası, son dönemin en çok merak edilen mekânlarından. Kısa sürede çekim alanına dönüşen alışveriş ve buluşma noktasını, Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu’yla gezdik. Hedef, dünyanın en önemli 7 konsept mağazasından biri olmak. Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr

Bu aralar Instagram’da gezinirken mutlaka karşınıza çıkmıştır: Sanki sonsuzluğa uzanıyormuş hissi veren, sandalyelerden oluşan devasa bir kule ve önünde poz veren farklı farklı yüzler. Bu kareyi çektirmek o kadar moda oldu ki, sandalyeden kule neredeyse Akaretler kapılarının popülerliğinden rol çaldı.
Birdenbire sosyal medya fenomenine dönüşen bu mekân, Mudo’nın Maslak’ta açılan yeni konsept mağazası. “Aslında bu fikir aklımızda üç yıldır vardı” diyor Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu ve ekliyor: “Konsept yaratıcısı babam Mustafa Taviloğlu. Bu onun hayallerinden biriydi; Türkiye’nin en büyük konsept mağazasını yaratmak istiyorduk. Maslak’taki diğer mağazalarımız bir noktadan sonra yetmemeye başladı. Bu yüzden bu 6 bin 500 metrekarelik mekanı bulunca kolları sıvadık. Altı ayda da bitirdik.”
Mağazanın en önemli özelliklerinden biri, 23 farklı tarzda yaşam alanı yaratması... Yan yana dizilmiş farklı odalar, sizi değişik kentlere ve dönemlere götürüyor. Şöyle anlatıyor Taviloğlu: “Her bir oda mobilyasından en ufak aksesuarına belli bir bütünlük içinde. Paris odasında Fransız tarzına ait öğeler, Londra odasında İngiliz country tarzına gönderme yapan eşyalar var. 7 binin üzerinde ürün var bu yaşam alanlarında. İlham veren konsept ve ürünler sunuyoruz. 20 kişilik bir iç mimar kadromuz var, dilerseniz size danışmanlık da verebiliyorlar. Ayrıca gördüğünüz bu mobilyaları dilediğiniz boyutlara göre üretebiliyoruz. Başka bir hedefimiz, ileride sadece bu mağazaya özel ürünler de tasarlamak.”

Sandalyeden kuleler yapmak

İlk sergi: Rastgele
6500 metrekarelik mekân, sadece alışverişe yönelten bir mağaza olmaktan çok, keyifli bir buluşma noktası olarak da kurgulanmış. Bu yüzden çiçekçi, restoran ve kafe de var. Bir de sanat galerisi... Galeride muhtelif sanatçıların eserleri dönüşümlü olarak yer alacak. İlk sergi ise ev sahibinin. Mudo’nun kurucusu ve onursal başkanı Mustafa Taviloğlu’nun deniz ve balık tutkusunun göstergesi olan ‘Rastgele’ sergisi de üç ay boyunca burada görülebilir. Sergi; her biri ayrı hikayeye sahip bini aşkın obje ve Taviloğlu’nun son 20 yılda topladığı ve dostlarının özel hediyeleri ile şekillenen koleksiyonundan oluşuyor.

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