Sanat müptelaları için sezon başladı
Kültür ve sanatı daha ulaşılabilir kılmak amacıyla 2012’de kurulan çok yönlü sanat platformu Artkolik, geçen hafta yeni sezona merhaba dedi.
Artkolik’in bu yılki programda çağdaş sanattan tarihe, siyasetten felsefeye, psikolojiden edebiyata, heykelden resme birçok farklı teorik ve uygulamalı eğitim, seminer ve aktivite yer alacak. Kültür-sanat gezileri ve çocuk etkinlikleri de cabası. Bugün ‘Elektronik Dünya Çocuğumu Yuttu’ başlıklı günlük seminere katılabilirsiniz: 11.00-13.00 arasında. 11 Ekim’deyse saat 18.30-20.30 arasında “Koleksiyon Yapmanın ABC’si”, 27 Ekim’deyse 10.00-17.00 arasında ‘Sanat İyileştirir mi?’ konulu seminerler düzenlenecek. Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu, Sekbanlar Cad. No: 2 Arnavutköy’de. Ayrıntılı bilgi için: egitim@artkolik.biz (0212) 257 10 00
Artkolik’in bu yılki atölye programı da şöyle:
◊ Pazartesi: Porselen tabak boyama, oyun ve roman yazarlığı, yaratıcı çocuk drama ve tango atölyesi.
◊ Salı: Yoga, Asli Perker’le Kitap Kulübü, sanat tarihi ve uygulamalı resim, 10-15 yaş tiyatro ve sinema atölyesi.
◊ Çarşamba: İslam tarihi, mozaik atölyesi, interaktif masal ve heykel atölyesi.
◊ Perşembe: ‘Günümüz Sanatı Ne Anlatıyor?’, Türk resim tarihinde yolculuk, çocuk resim, çocuk dans ve yetişkin seramik atölyesi.
◊ Cuma: Heykel atölyesi.
◊ Cumartesi: Sanat tarihi ve uygulamalı resim atölyesi.
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