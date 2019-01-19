Sanat dünyasında oyunun sonu yok!
Bu hafta açılan üç sergide de oyunla sanat adeta iç içe geçiyor. Ardan Özmenoğlu post-it’lerle, Yuşa Yalçıntaş kelimeler ve çağrışımlarıyla, Mustafa Salim Aktuğ ise renklerle farklı bir boyuta davet ediyor.
İskambil kâğıtlarına dikkatli bakın
Post-it not kâğıtları kullanarak yaptığı resimlerle tanınan sanatçı Ardan Özmenoğlu, ‘Bu İşin Sonu Yok’ başlıklı yeni sergisiyle 7 Mart’a kadar Karaköy’deki Anna Laudel Gallery’ye konuk oluyor.
Eserlerinde küresel popüler kültür ve Türk kültürüne ait imgelere yer veren sanatçı, bu sergisinde Osmanlı padişahları ve tarihin önemli kadın sultanlarını iskambil kâğıtlarında bir araya getiriyor. Galerinin üç katına birden yayılan sergide, Özmenoğlu’nun mekânın sunduğu mimari özellikleri ve binanın tarihi dokusunu dikkate alarak ürettiği, imzası haline gelen yeni post-it çalışmalarının yanı sıra cam heykelleri ve bugünün kültürünü yaratan yaşam anlayışını yansıtan neon işleri de yer alıyor.
Özmenoğlu’nun seçili çalışmaları 21-24 Şubat tarihlerinde ise Almanya’da düzenlenen Art Karlsruhe’deki Anna Laudel standında sergilenecek. annalaudel.gallery
İpuçlarını takip edin
Pi Artworks İstanbul, genç sanatçı Yuşa Yalçıntaş’ın ‘Yuka’ başlıklı, oyuncaklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin ismini aldığı ‘Yuka’nın sözlük anlamları (1. Hafif, ince. 2. Derin olmayan su. 3. İnce açılmış hamurdan yapılan sac ekmeği. 4. Japoncada evin zemini), izleyiciye içerdiği şifreli dille ilgili ipuçları verip serginin sınırlarını çiziyor. Sanatçının özel bir amaç için bir araya getirilmiş unsurlar içeren kompozisyonlarının oluşturduğu teatral kurgu, galerinin mimari formuyla birleşerek mistik bir mekân oluşturuyor.
2 Mart’a kadar sürecek sergide her ne kadar ön plana çıkarılan günlük eylemler olsa da, bu eylemler esnasında bireylerin etkileşimde bulundukları nesneler ve mekân, tapınma odağı haline geliyor. piartworks.com
Renklerle dans
İmzası haline gelen yatay-düşey ve diyagonal fırça sürüşleriyle soyut resimde kendine özgü bir yer edinen Mustafa Salim Aktuğ, ‘Eğimli ve Sonlu Uzam’ başlıklı yeni sergisiyle Ankara’daki Atlas Sanat Galerisi’nde.
Resmini başlangıç ve varış noktası arasında gidip gelinen yol olarak gören Aktuğ, çoğunlukla üst üste kalın boya kullanıyor ve renk istiflemelerini geniş zaman aralıklarıyla tekrarlıyor. Sanatçının soyut anlatım dili kararlı ve açık: Düşey fırça darbeleri yerçekimini, yaşam enerjisini ve kalp atışımızı simgelerken, renk seçimi belirlediği temalarla ilgili çağrışımlar üzerine kurulu. Renk parçacıkları evrende duruş biçimimizi ve ilişkilerimizi yansıtıyor. Tekrarlanan küçük lekeler mikrokozmosu simgeliyor, tekrarlar ise sonsuzluğu çağrıştırıyor.
Binlerce renk tuşesi önden geriye istiflenerek sonlu bir uzama geçiş sağlıyor. 22 Mart’a kadar görülebilir. atlassanat.com
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