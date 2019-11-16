Şampiyon vegan boksör! Yumruk yerim, et yemem

Hikâyesiyle başlayayım. 1980’de işçi ailesi çocuğu olarak Parsberg’de doğmuş. “Şu anda kariyerimden dolayı Berlin’de yaşıyorum. Kazakistanlı bir kız arkadaşım var, evli değilim, çoluk çocuğumuz yok, evlenmeyi de düşünmüyoruz. Biz yeni çağın modern gençleriyiz. Bize aşk ve sevgi yeter diyoruz. Gerisi kâğıt parçası” diyerek medeni halini özetliyor.

Bokstan hayatını geçindirecek parayı kazanıyor ama boks sonrası hayat da bir o kadar önemli. Arık, aktivist kimliğini sürdürerek siyasete girecekmiş: “Yakın zamanda Alman Parlamentosu’nda staj yaptım. Bokstan sonra siyasi kariyer planlıyorum. Önceliğim Türkiye. Ama olmazsa Alman Parlamentosu’nda çabalayacağım. Sosyal Demokratlar’da görev almak istiyorum, buranın CHP’si oluyor” diyor.

Türkiye’den bakıldığında yurtdışında yaşayan Türklerde dövüş sporlarına merak, dikkat çekiyor. Arkasındaki motivasyonu merak ediyorum. Diyor ki, “Bunun psikolojik bir tarafı var. Mesela bazı kişiler, benim gibi profesyonellik için gidiyor, kimisi sokakta ‘Allah korusun bir Nazi’yle karşılaşırsak hazırlıklı olalım’ diye gidiyor, o nedenle...”



“İnsan insandır, sen bana saygı duyuyorsan ben de sana saygı duyarım. En basitinden benim kız arkadaşım, Kazakistanlı bir ateist. Ben elhamdülillah Müslümanım ve namazımı kılıyorum. Ama birbirimize saygı duyuyoruz.”

Gangster hayatı başladı

Kişisel hikâyesinde de Berlin Duvarı’nın etkisi var: “1980’de doğdum, duvar 1989’da yıkıldı. Doğu’dan ilk gelenler Naziler oldu. O zamana kadar burada kavga dövüş bilmezdik. Ondan sonra kavgalar başladı. Ne oldu? Köşeden Erkan, Mehmet geliyor, ağzı-burnu kanıyor: ‘Yeni gelen Almanlarla dövüştük.’ E sonra ne oldu? Biz de gruplaştık. Dokunana vuruyorduk. Gansgter hayatı başladı. Ondan dolayı bunlar yaşandı. İş arıyorduk, vermiyorlardı. Üç arkadaş diskoteğe gidelim diyoruz, oraya da sokmuyorlardı. Bizdeki nefret daha da büyüyordu.”

Boks sporuna olan ilgisi onu sadece sokaktaki gerginliklerden korumakla kalmadı, onu dünyanın en önemli organizasyonlarından birinde yani WBC’de Asya Şampiyonu olmaya taşıdı. WBC boksta dünyanın en büyük federasyonu. “Orada maç yapabilmek çok büyük şeref. Orada sana maç izni vermeleri, seni çok büyük bir sporcu gördüklerini gösteriyor. Sponsorlarım yoktu, maddi sorunlarım vardı. Ama burada maça çıkmam, ‘Yıkılmadım, ayaktayım’ dememi de sağladı” diye anlatıyor son şampiyonluğunun önemini.

Ünsal Arık’ın hikâyesinde onu diğer sporculardan ayıran en büyük özellik vegan olması. Beş yıl önce kız arkadaşı vesilesiyle vejetaryen olmuş, daha sonra Chihuahua cinsi bir köpek sahiplenince hayatı değişmiş. “Bu köpek, günde 30 kere de eve gelsem hep aynı şekilde seviniyor. Beni düşündürmeye başladı. İnternette hayvan dünyasını araştırmaya başladım” diye anlatıyor değişimini. “Bu hayvanlar nasıl büyüyor, kim büyütüyor, nasıl bakıyorlar? Bu hayvanların bacaklarından asılmasını, ufak civcivlerin canlı canlı öldürülüp bize satılmalarını gördüm. ‘Buna göz yummak istemiyorum’ dedim. Sonra karar verdim: Bu dünyada her canlının yaşamaya hakkı vardır. Vegan olmaya karar verdim.” diyor.

Diyeti Türkiye’den gidiyor

Espriyle karışık, “Yumruk yerim et yemem” diyor. İki yıldır da vegan besleniyor. Türkiye’de Kevser Baskara adında bir diyetisyeni var ve programını ondan alıyor.

Vegan olanlara yapılan en temel itiraz, hayvansal gıda tüketmedikleri için protein alamadıkları ve konsantrasyon bozuklukları yaşayacakları yönünde. “Vegan olarak dört maça çıktım, hepsini kazandım. Üç tanesi şampiyonluk. Sonuncusu da en büyük federasyon WBC’de. Artık bana kimse bu iş olmaz diyemez” diye lafa giriyor ve anlatıyor: “Mercimek çorbasının proteini, etten daha çok. Kurufasulye, soya fasulyesi, hepsinde protein var. Vegan olduğumdan beri uykum daha rahat, öyle 10 saat uyku gerekmiyor. Yağ almıyorum vücuduma. Endüstriyel bir şey tüketmiyorum. Kanser çoğalıyor, insanlar bunu bilmiyor. Ben millete kızmıyorum, bilmedikleri için saçma sapan konuşuyorlar.”

Bütün çabalarının daha iyi, daha barışçıl bir dünya için olduğunun altını çizen Ünsal Arık, manifestosunu da şöyle anlatıyor: “Hayvan dünyasını da araştırırsan bir hayvanın kalbi var, sevgisi var, ana yüreği var... Hiç bir koyunu kuzusu kesilirken gördün mü nasıl ağlıyor? Biz nasıl evladımızı seviyorsak onlar da öyle seviyor. Hiçbiri öldürmek için gelmiyor bu dünyaya. Bunu biz yapıyoruz, kapitalizm. Et kesiyoruz, et satıyoruz. Hepsi para yüzünden. Nasıl canı Tanrı veriyor, bırakın o canı da o alsın.”



Ünsal Arık’ın “Köpek değil çocuklarım” diye bahsettiği Oskar ile Ruby.

1 günlük beslenme programı

◊ SABAH

Soya yoğurdunun içine fıstık, soya granülü, yanına da tat versin diye çilek koyarım. Kahvaltım bu.

◊ ÖĞLE

Antrenmandan gelince tofu yerim. 250 gram tofunun yanına 300 gram patates, biraz sebze, patlıcan. Vitamin olsun diye.

◊ AKŞAM

Mercimek çorbası. Vücut biraz rahatlasın, sıcak yemek girsin.





