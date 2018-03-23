Salon gençlerin...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Gizem Coşkunarda
23.03.2018 - 19:12, Son Güncelleme:

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İyilik İçin Sanat Derneği, sanat eğitimi alan yeni mezun gençleri desteklemek amacıyla başlattığı Atölye|Pasaj Projesi’nin ilk meyvelerini topluyor. İlk 72 eserin yer aldığı ‘Pasaj’da Bir Yıl’ sergisini 26 Mart Pazartesi itibariyle görebilirsiniz.

İyilik İçin Sanat Derneği’nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yeni mezun gençleri desteklemek üzere hayata geçirdiği Atölye|Pasaj Projesi ilk meyvelerini veriyor. Bir yıl boyunca atölyedeki çalışmalarını tamamlayan genç sanatçı grubu 72 eseri, 26 Mart-26 Nisan tarihlerinde, Gayrettepe Denizbank’ın içindeki GaleriDeniz’de sergileyecek. Projeyi ve doğuş sürecini derneğin yönetim kurulu başkanı Selin Bozkurt ve Atölye|Pasaj Koordinatörü Prof. Dr. Nedret Sekban’dan dinledik.
Aslında her şey İyilik İçin Sanat Derneği’nin, Prof. Dr. Sekban’ın atölyesini ziyaret etmesiyle başlıyor. Bugüne kadar 140 atölye ziyaretinde bulunan dernek yetkilileri, herkese sordukları “Hayaliniz nedir” sorusunu bu defa ona yöneltiyor. Sekban da emekli olduğunda genç sanatçılar için bir atölye açmak istediğinden bahsediyor. Fikir, derneğin arzu ettiği proje tarzına uygun olunca hızlıca hayata geçiriyorlar.
Genç sanatçı adayları yıl boyunca belirlenen sistem çerçevesinde atölyeyi kullanmaya, eserlerini üretmeye başlıyorlar. Her yıl 10 kişiye bu hakkı verme kararı alınıyor ancak sonunda altı kişi projeyi bitirmeye hak kazanıyor.

Salon gençlerin...

Atölye|Pasaj fikrinin yürütücülerinden öğretim görevlisi ve ressam Aslı Özok’la birlikte öğrencilere yön gösteren Prof. Dr. Sekban, ‘Pasaj’da Bir Yıl’ı, “Kolektif bir çalışmayı ve özveriyi temsil eden, her bir genç sanatçının farklı bakış açısını gözlemleyeceğimiz bir karma sergi” olarak tanımlıyor.
Sanatın statik değil, dinamik olduğunu vurgulayan Sekban, “Sanat her yeni kuşak tarafından yeniden icat edilir ve oluşturulur. İyi derecelerle mezun olmuş yetenekli genç sanatçılar Cansu Kahraman, Elif Aydemir, Elifko, Hatitze Achmet, Mehmet Ali Dinçer ve Tünay Tunç canla başla çalışıp sergi hazırlıklarını tamamladılar. Bu altı genç insanın kendi dinamikleriyle hazırladıkları eserler, İyilik İçin Sanat Derneği desteğiyle somutlaşma imkânı buldu. Çok güzel işler çıkardılar” diyor.

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