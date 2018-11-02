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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ \ abaris@hurriyet.com.tr
02.11.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Sadelik dönemi tarih oldu

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Sadelik dönemi tarih oldu

Lakabı ‘Yeni Gianni Versace’. Madonna, Beyoncé ve Nicki Minaj’ın sahne kostümlerini tasarılıyor. Kardashian’lardan Jennifer Lopez’e tüm yıldızları giydiriyor. Modanın son imparatoru Fausto Puglisi ile buluştuk, yükselişini ve İstanbul aşkını konuştuk

Güneşli bir İstanbul günü karşımda son derece ‘tarz’ ve yakışıklı bir İtalyan, bir yandan Türk kahvesini yudumluyor, diğer yandan bir önceki geceden kalan İstanbul maceralarını: “Moskova’dan dün sabah geldim. Otele geçtik, sonra da enfes bir balıkçıda yemek yedik. Sultanahmet tarafında biraz gezdikten sonra odama döndüm. Beyoncé ile uzun bir telefon konuşması yaptık, sonra da uyumuşum...”

İstanbul’da yaşadığımı söylemiş miydim?

Bir günlük turistik gezisinin içinde bile ‘Beyoncé ile sohbet’ geçirebilen bu isim, moda dünyasında bu aralar en çok konuşulan isim: Fausto Puglisi. ‘Yeni Versace’ lakaplı tasarımcı, Jennifer Lopez’den Kardashian’lara, Rihanna’dan Katy Perry’ye tüm yıldızları giydiriyor. Madonna’nın ‘Rebel Heart’ turnesindeki tüm kostümler onun imzasını taşıyor. Nicki Minaj’ın sahne kıyafetlerinin de markası yine Fausto Puglisi. 43 yaşındaki tasarımcı çok ‘olağan’ buluyor tüm bunları...“O benden giyiniyor, bu benden giyiniyor tarzı cümleleri kurmak yapıma ters. Bu isimlerin hepsini çok seviyorum, onlar da benim tasarımlarımı beğeniyorlar ki giyiyorlar, ne mutlu bana. Ama benim tasarımlarımı giyen herkes benim için önemli zaten...”

Hikâyeyi başa saralım. Modanın son imparatoru Puglisi, markasını 2010’da kurdu. Peki şöhret basamaklarını nasıl bu kadar çabuk tırmandı? “Sicilyalıyım. 18 yaşında kariyerim için New York’a taşındım. Sonra Milano’ya döndüm. Domenico Dolce ve Stefano Gabbana ile tanıştım, tasarımlarımı beğendiler, sayelerinde Spiga 2 adlı mağazalarında koleksiyonumu sergileme imkânı buldum. Sonrası çorap söküğü: 2010’da markamı kurdum, 2012’de de Emanuel Ungaro’nun kreatif danışmanı oldum.” Bu arada Türk kahvesini iştahla içmesi gözüme takılıyor. Çoğu yabancının içerken mırın kırın ettiği kahveyi baya iştahla yudumluyor. Ritüellerimize olan hâkimiyetini şaşkınlıkla izlerken bomba açıklama geliyor: “Bir  yıl kadar İstanbul’da yaşadım, söylemiş miydim?”

Sadelik dönemi tarih oldu

Jennifer Lopez - Beyonce

Puglisi, bir seyahati sırasında geldiği İstanbul’a âşık olmuş ve bir sene semtimizin sokaklarının tozunu attırmış: “Galata Köprüsü’nün başına gidip saatlerce durur, kentin enerjisini seyrederdim. Ayasofya’nın mimarisine, mozaik desenlerine hayranım. İstanbul bir tasarımcı için cennet, asla ilham konusunda sıkıntıya düşmüyorsunuz.”

Koleksiyonlarında sıklıkla geçmiş dönemlere referans veren modacının hayli seksi koleksiyonuna göz atıyorum. “Sıradanlığın modası geçti, sadelik dönemi tarih oldu. Androjenlik de demode bir akım. Yeniden ‘daha fazla’ olanın modası geldi. Kadınlar kraliçe, erkekler kral  gibi görünmek istiyor.  Kadın figürü görebileceğiniz en nefes kesici şey: Onu önplana çıkaran, daha da çarpıcı hale getiren tasarımlar giymek istenmesi de gayet doğal.”

Sadelik dönemi tarih oldu

Miley Cyrus

Yeni Versace lakabından mutlu mu? Şöyle anlatıyor: “Olağanüstü bir iltifat bu. Kimse Gianni’ye benzeyemez. Bana göre o maestro. Tıpkı Dolce&Gabbana ikilisi gibi. Ama, tarzımız benziyor mu bilemem.”

Sadelik dönemi tarih oldu

Fausto Puglisi’nin tasarımları Ali Alta Moda’da satışta.

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