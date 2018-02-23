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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Sabahlar olmasın

    Sabahlar olmasın

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Çarpışılacak çok cephe, alınacak çok maç, alt edilecek çok canavar var. Teknoloji yazarlarından oluşan jürimiz, son dönemin en merakla beklenen, en çok ilgi gören, konuşulan bilgisayar ve konsol oyunlarını seçti.

    ASSASSIN’S CREED: ORIGINS
    Son 10 senenin en iyi yapımı
    Serinin hayranlarının merakla beklediği oyunda çok daha geniş bir coğrafya ayaklarınızın altında. Ahmet Can, yeni oyunda, ok ve yay, kılıçla kalkan kullanımı geri dönmesini heyecan verici bulurken, Selim Öztürk yeni kahramanla oyunun bambaşka bir boyuta geçtiğini söylüyor: ”Daha büyük bir harita, açık dünya konseptinin hakkını veren bir oyun mekaniği ve serinin genel kalitesini yansıtan bir hikâye.“

    Sabahlar olmasın

    FIFA 2018
    Daha gerçekçi, daha rekabetçi
    Oyun dünyasının vazgeçilmez klasiği. 2018’le kullanıcıları yeniden selamlıyor. Bu sefer daha gerçekçi. Sanki sahada gibisiniz. Özellikle pozisyon alma özelliği dikkat çekiyor.

    Sabahlar olmasın

    CALL OF DUTY: WW2
    Nazilere karşı mücadele
    Oyunseverlerden yoğun ilgi gören serinin en yenisinde Teksas çiftliklerinin bağrından kopup Avrupa’ya Nazi zulmüne karşı savaşmaya gelmiş Amerikalı genç Ronald Daniels’ı yönetiyoruz. Sevgilisini anayurdunda bırakıp Normandiya Çıkarması cehenneminde sağ kalmayı beceren karakterimiz savaşın her kritik anında önemli rol oynuyor.

    Sabahlar olmasın

    MONSTER HUNTER: WORLD
    Dostlarla canavar yenme keyfi
    Şimdiye kadar sadece PS2, PS3 ve Nintendo konsollarına çıkan yapım seneler sonra daha detaylı, daha büyük ve daha muhteşem halde geri döndü. Sizinle beraber canavar kesmeye gönüllü bir arkadaş bulabilirseniz son yılların en muhteşem co-op deneyimlerinden biri sizi bekliyor.

    PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
    40 milyondan fazla satış
    Son yılların en büyük çılgınlığı eninde veya sonunda sizin de aklınızı çelecektir, daha fazla direnmeyin. Rakamlarla konuşursak: 40 milyondan fazla satışı var.

    WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS
    Direnişçiler buraya
    Bir savaş oyunu klasiği olarak ilk sıralarda. Oyunseverler, Nazi kontrolü altındaki ABD’ye giderek oradaki direnişçileri örgütlemeye çalışıyor.

    Sabahlar olmasın

    RESIDENT EVIL VII: BIOHAZARD
    Gece oynamayın
    Gece oynamayı asla tavsiye etmeyeceğimiz, oynayanı gerçekten de saran bu sağlam korku oyununda ana karakterimizin adı Ethan Winters. Karakterimizin yüzünü de özelliklerini de oyun boyunca aslında çok yakından bilmiyoruz; ancak oyunun başında Ethan’ın eşi Mia’dan gelen mesajla hikâye başlıyor.

    Sabahlar olmasın

    BATTLEFIELD I
    Yine bir gün cephede...
    Battlefield serisinin müthiş multiplayer deneyimini 1. Dünya Savaşı döneminde yaşamaya hazır mısınız? Almanların başrolde olduğu Çelik Fırtına görevi, farklı askerleri aynı bölümün içinde oturtarak sunduğu o karanlık atmosfer sizi büyüleyecek.

    Sabahlar olmasın

    FOOTBALL MANAGER 2018
    Menajerlik zor zanaat
    Yönetilecek 2 bin 500’ün üzerinde gerçek kulüp ve sözleşme imzalanacak 500 binin üzerinde futbolcuyla vazgeçilmez bir oyun.

    Sabahlar olmasın

    SHADOW OF THE COLOSSUS
    Avlanacak 16 dev
    Kahramanımız arkadaşını kaybediyor,  onu hayata döndürmek için mücadele içinde. Bu sefer önünde tehlikeli kuşlar veya zombiler yok. Hedefiniz sadece 16 farklı dev. Nerede saklandığını kılıcınız yardımıyla bulduktan sonra geriye tek tek hepsini ortadan kaldırmak kalacak.

    JÜRİ
    Ahmet Can - Hürriyet Teknoloji Yazarı
    Selim Öztürk - Hürriyet Dijital Medya Teknoloji Şefi
    Mahmut Karslıoğlu - Chip Dergisi Yayın Yönetmeni
    Kürşat Zaman - Level Dergisi Yayın Yönetmeni
    Erdal Kaplanseren - Layka Medya Yayın Direktörü ve Teknoloji Yazarı
    Kayra Keri Küpçü - Monster Notebook Kurumsal İletişim Direktörü

    Etiketler: bilgisayar oyunları , konsol oyunları , en iyi 10
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