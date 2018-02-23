Sabahlar olmasın

ASSASSIN’S CREED: ORIGINS

Son 10 senenin en iyi yapımı

Serinin hayranlarının merakla beklediği oyunda çok daha geniş bir coğrafya ayaklarınızın altında. Ahmet Can, yeni oyunda, ok ve yay, kılıçla kalkan kullanımı geri dönmesini heyecan verici bulurken, Selim Öztürk yeni kahramanla oyunun bambaşka bir boyuta geçtiğini söylüyor: ”Daha büyük bir harita, açık dünya konseptinin hakkını veren bir oyun mekaniği ve serinin genel kalitesini yansıtan bir hikâye.“

FIFA 2018

Daha gerçekçi, daha rekabetçi

Oyun dünyasının vazgeçilmez klasiği. 2018’le kullanıcıları yeniden selamlıyor. Bu sefer daha gerçekçi. Sanki sahada gibisiniz. Özellikle pozisyon alma özelliği dikkat çekiyor.

CALL OF DUTY: WW2

Nazilere karşı mücadele

Oyunseverlerden yoğun ilgi gören serinin en yenisinde Teksas çiftliklerinin bağrından kopup Avrupa’ya Nazi zulmüne karşı savaşmaya gelmiş Amerikalı genç Ronald Daniels’ı yönetiyoruz. Sevgilisini anayurdunda bırakıp Normandiya Çıkarması cehenneminde sağ kalmayı beceren karakterimiz savaşın her kritik anında önemli rol oynuyor.

MONSTER HUNTER: WORLD

Dostlarla canavar yenme keyfi

Şimdiye kadar sadece PS2, PS3 ve Nintendo konsollarına çıkan yapım seneler sonra daha detaylı, daha büyük ve daha muhteşem halde geri döndü. Sizinle beraber canavar kesmeye gönüllü bir arkadaş bulabilirseniz son yılların en muhteşem co-op deneyimlerinden biri sizi bekliyor.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

40 milyondan fazla satış

Son yılların en büyük çılgınlığı eninde veya sonunda sizin de aklınızı çelecektir, daha fazla direnmeyin. Rakamlarla konuşursak: 40 milyondan fazla satışı var.

WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS

Direnişçiler buraya

Bir savaş oyunu klasiği olarak ilk sıralarda. Oyunseverler, Nazi kontrolü altındaki ABD’ye giderek oradaki direnişçileri örgütlemeye çalışıyor.





RESIDENT EVIL VII: BIOHAZARD

Gece oynamayın

Gece oynamayı asla tavsiye etmeyeceğimiz, oynayanı gerçekten de saran bu sağlam korku oyununda ana karakterimizin adı Ethan Winters. Karakterimizin yüzünü de özelliklerini de oyun boyunca aslında çok yakından bilmiyoruz; ancak oyunun başında Ethan’ın eşi Mia’dan gelen mesajla hikâye başlıyor.

BATTLEFIELD I

Yine bir gün cephede...

Battlefield serisinin müthiş multiplayer deneyimini 1. Dünya Savaşı döneminde yaşamaya hazır mısınız? Almanların başrolde olduğu Çelik Fırtına görevi, farklı askerleri aynı bölümün içinde oturtarak sunduğu o karanlık atmosfer sizi büyüleyecek.

FOOTBALL MANAGER 2018

Menajerlik zor zanaat

Yönetilecek 2 bin 500’ün üzerinde gerçek kulüp ve sözleşme imzalanacak 500 binin üzerinde futbolcuyla vazgeçilmez bir oyun.

SHADOW OF THE COLOSSUS

Avlanacak 16 dev

Kahramanımız arkadaşını kaybediyor, onu hayata döndürmek için mücadele içinde. Bu sefer önünde tehlikeli kuşlar veya zombiler yok. Hedefiniz sadece 16 farklı dev. Nerede saklandığını kılıcınız yardımıyla bulduktan sonra geriye tek tek hepsini ortadan kaldırmak kalacak.

JÜRİ

Ahmet Can - Hürriyet Teknoloji Yazarı

Selim Öztürk - Hürriyet Dijital Medya Teknoloji Şefi

Mahmut Karslıoğlu - Chip Dergisi Yayın Yönetmeni

Kürşat Zaman - Level Dergisi Yayın Yönetmeni

Erdal Kaplanseren - Layka Medya Yayın Direktörü ve Teknoloji Yazarı

Kayra Keri Küpçü - Monster Notebook Kurumsal İletişim Direktörü