Rotanız ayrıcalıklı, yolunuz açık olsun

◊ Bu sezon programda neler olacak?

- Yine hem Türkiye’nin birbirinden özel rotalarını hem de dünyanın çok özel yerlerini ekrana taşıyacağız. Salt bir gezi programı değil aslında. Biraz tarih, coğrafya ve kültür-sanat programı gibi kurguluyoruz. Tabii ki gittiğimiz her yer için bir de gastronomi ayağı var. Salzburg, Bursa, Toscana, Hatay, Ürdün, Antalya bu sezon izleyeceğiniz ayrıcalıklı rotalar arasında. Hepsini söylemiyorum, sürprizi kaçmasın!

◊ Üçüncü sezonda yenilikler var mı, hangi günde yayında olacak?

- Formatımızı koruyoruz çünkü çok seviliyor. Süreyi olabilen en verimli şekilde kullanacağımız, bolca bilgi aktarabileceğimiz bir dil geliştirdik. Bu yıl drone görüntülerine de ağırlık verdik. Geçen sezon bize en çok iletilen iki istekten biri sürenin uzaması, diğeriyse çalışanlar takip etmekte zorlandığı için yayınların akşam saatlerine alınmasıydı. İkisi için de elimizden geleni yaptık. Bu yıl 35 dakika ekrandayız. Yeni bölümler her cuma saat 21.00’de NTV’de ekrana gelecek.

◊ İzleyiciler en çok nereleri merak ediyor?

- Her sezon öncesi Instagram hesabımda bir nevi anket yapıyorum; “Nereleri izlemek istiyorsunuz, nereleri merak ediyorsunuz, yazın değerlendirelim” diyorum. Yüzlerce yanıt geliyor. Çin’den ABD’ye, Malatya’dan Amasya’ya uzanan bir yelpaze çıkıyor karşımıza. İçlerinden seçiyoruz. Yurtdışı rotaları seçerken sık gidilmeyen rotaları belirlemeye çalışıyoruz, eğer çok popüler bir kenti çekiyorsak da bu kez onu hep anlatılan yüzüyle değil de az bilinenleriyle ekrana getirmeye çalışıyoruz.



İspanya, Bilbao’da Guggenheim Müzesi’nde.

◊ Çekimler sırasında yaşadığınız ilginç bir anınız var mı?

- “Çok sıradışı bir anı var” diyemem ama sürekli ilginç çözümler üretmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Mesela Konya’yı çekerken hayal ettiğimiz kadrajı yakalayabilmek için civardan, inşaatlarda kullanılan bir el arabası bulduk ve ben üzerine çıkıp anons yaptım. Kamera önünde bel plan görünsem de kamera arkasında epey komik bir görüntü ortaya çıktı. Lizbon sokaklarında İstiklal Marşımızın fado yorumuyla çalınması, Madrid’in meşhur balkonlu meydanı Plaza Mayor’da tam konsantrasyonla anons alırken bir Bugs Bunny maskotunun gelip çekimi trollemesi, ama bizim kesmeden devam etmemiz, etraftaki İspanyolların koluma girip benimle dans etmesi gibi birçok eğlenceli anı biriktiriyoruz...

◊ Yeni sezondan beklentileriniz neler?

- Ekranda 35 dakika görecekleri her bir bölüm için çekim hazırlıkları, çekimler ve montaj olmak üzere 10-15 günlük emek harcıyoruz. Birçok yeri özel izinle açtırıyoruz, günlerce içerik çalışması yapıyoruz. Bu kadar emeğin en güzel karşılığı, olabildiğince çok izleyiciye ulaşması. Bir de ‘Ayrıcalıklı Rotalar’ ilk sezonunda Turizmi Teşvik Yayını Ödülü, ikinci sezonunda En İyi TV Programı Ödülü almıştı. Üçüncü sezonda yeniden ödül hatta ödüller almak isteriz tabii ki...