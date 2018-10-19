Romantik hayalet İstanbul’da
90’lı yılların kült Hollywood filmi Ghost (Hayalet), müzikal uyarlamasıyla 4 Kasım’a kadar 21 performansla Zorlu PSM’de.
‘Sam’ ve ‘Molly’ karakterleriyle tüm izleyenlerin üzerinde büyük etki bırakan Hollywood filmi ‘Ghost’, müzikal uyarlamasıyla İstanbul’da. Büyülü bir aşkı, mistik bir bakışla sunan ‘Ghost the Musical’, 4 Kasım’a kadar 21 performansla Zorlu PSM’de sergilenecek. Patrick Swayze ve Demi Moore’un sınır tanımayan bir aşkı izleyiciye sunduğu, sinema tarihinin kült filmlerinden ‘Ghost’, ilk kez 2011’de Manchester Opera House’taki prömiyeriyle müzikal olmuştu. Müzikal, beste ve şarkı sözlerinde yer alan Dave Stewart ve Glen Ballard imzasıyla, filmin Oscar ödüllü senaryosuna yepyeni duygular ekliyor. Bilet fiyatları 95-245 lira.
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