Roma’da festival başkadır
Beş yıldır moda, müzik, sinema ve tasarım dünyalarını bir araya getiren İstanbul Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali bu yıl Roma’da gerçekleşecek. Festivalin teması, ‘gerçek ötesi dünyada bireysel ifade’.
Sürekli değişen yaşam koşulları, hızına yetişilemeyen teknolojik gelişmeler, bitmeyen kafa karışıklığı... ISTANBUL’74’ün ortak kurucularından, yönetmen Alphan Eşeli’ye göre bu yıl Roma’ya taşınan İstanbul Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin altmetni, değişen dünyanın yansıması: “Dünyaya dair istikrar algımızı sarsan, eşi benzeri görülmemiş olaylara şahit olmaya devam ediyoruz. Aşina olduğumuz her şey endişe verici bir hızla şekil değiştiriyor gibi görünüyor. Kontrol edilemez değişikliklerden kaçınmak için güvenli siber alanlarda yaşıyoruz. Politik çatışmalar, yerinden edilen insan toplulukları ve iklim değişikliği çevremizi dönüştürürken sosyal medya ve yapay zekâ da ‘dijital dünya’ olarak tanımladığımız yepyeni bir dizi alternatif gerçekliği oluşturuyor.”
ISTANBUL’74’ün kurucuları Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli, Fendi ailesinin dördüncü kuşak üyesi Delfina Delettrez Fendi ve döneminin önemli İtalyan sanatçıları arasında gösterilen Nico Vascellari ortak küratörlüğünde hayata geçecek olan IST.FEST.ROME’un bu yılki amacı; değişikliklerin yaratıcı fikirleri ve sanatsal üretimi nasıl etkilediğini keşfetmek.
Festivalin iki ana mekânı var: Zaha Hadid imzalı MAXXI Müzesi ve koleksiyonunda çok önemli Bernini ve Caravaggio eserlerinin yer aldığı tarihi Borghese Galerisi.
Kimler geldi, kimler geçecek
Bugüne dek festivalin sahnesinden geçenler arasında; Zaha Hadid, Tilda Swinton, Kirsten Dunst, Gore Vidal, Courtney Love gibi isimler var. Bu yılki katılımcıları arasındaysa; ünlü İtalyan ressam Enzo Cucchi, Fransız moda ve kültür ikonu Michèle Lamy, ödüllü Alman yönetmen Volker Schlöndorff, duayen müzisyen Arto Lindsay, fotoğrafçı ve yönetmen Katerina Jebb, İtalyan yönetmen Francesco Vezzoli de bulunuyor.
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