Daha önce TRT Türk’te izlediğimiz ‘Aramızda Müzik Var’ yeniden yayın hayatına başlayan TRT2’de. TRT2’nin yeniden yayına başlaması neden önemli sizin için?

- TRT2 yıllarca takip ettiğim, keyifle izlediğim, kültür ve sanat yayını yapan Türkiye’deki tek kanaldı. Kapanması büyük eksiklik oldu. Yeniden yayına girmiş olması beni çok mutlu etti ve şu anki program içerikleri de gerçekten başarılı.

Programın amacı ve yola çıkış hikâyeniz nedir?

- Programın amacı, müziğin birleştirici gücünü göstermek. Din, dil, ırk, kültür farklılıkları çatışmalara, anlaşmazlıklara sebep oluyor; insanlar bunları aşıp müziğin evrensel dilinde buluşabilir. ‘Aramızda Müzik Var’ ismi de bunu anlatıyor. Artık ülke içinde yapabileceğim bir program kalmamıştı. Sınırları aşma zamanı çoktan gelmişti. Dünya çapında kendini kanıtlamış müzisyenlerle yaşadıkları şehirlerde buluşuyoruz, bu buluşmalar sadece sohbetten ibaret olmuyor, birlikte iki de parça seslendiriyoruz. Diğer yandan bulunduğumuz şehrin kültür ve sanat mekânlarını da tanıtıyoruz.



Stratford’ta Loreena McKennitt ile buluşma!

Dünyanın müziği

bu programda

Yeni sezonda Gheorghe Zamfir, Natacha Atlas, Ara Malikian gibi kendi kültürünü kendi tarzını dünyaya tanıtan müzisyenleri ağırladınız. Sırada kimler var?

- Monica Molina ile Roma'da yaptığımız program, Loreena McKennitt ile Toronto buluşmamız yayımlandı. Sırada Paco Pena ile Cordoba buluşmamız ve Antonis Remos ile Atina buluşmamız var. Sonrasında yine süper isimlerle buluşmalarımız var, herkese takipte kalmalarını tavsiye ederim.

Gitarı bir anda vurmalı bir çalgıya dönüştürmeniz, melodik vokallerle şarkılara kendi imzanızı atmanız... Bunlar refleks olarak mı gelişiyor yoksa disiplininizin bir parçası mı?

- Güzel soru! Programın yapım ekibi sanatçının ekibiyle icra edilecek parçalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuyor. Biz genelde konuklarımızın tercihlerini yerine getiriyoruz. İcra edeceğimiz parçaları dinleyip, eğer sözlü bir parçaysa vokal yapılabilecek yerlerini tespit ediyorum, onları kendi dillerinde söylemeye çalışıp hazırlanıyorum. Yani dersimi çalışmadan gitmiyorum. Fransızca ve İngilizce biliyorum. Yabancı dillere yatkınlığım var. Bu da bir avantaj.

Yaptığınız şey aslında müzik elçiliği. Gittiğiniz yerlerde sizi nasıl karşılıyorlar?

- Her yerde nezaket ve misafirperverlikle karşılanıyoruz. Kimi evinde, kimi bir müzik stüdyosunda, kimi konser salonunda ağırlıyor bizi ve daima samimi bir ortam oluşuyor.



Natacha Atlas ile Fransa’nın Condom şehrine bağlı Herret’teki evinde.

Bazılarıyla ortak

şarkı yapacağız

Kamera önünde müzik paylaşıyorsunuz. Peki ya kamera arkasında?

- Kamera arkasında sohbet etmek için çok da fazla vaktimiz olmuyor çünkü mekâna vardığımızda kamera ve ışık ayarları yapılırken, biz de prova yapmaya başlıyoruz. Ancak bazılarıyla çekimden sonra birlikte akşam yemeğine gittik, o zaman bolca sohbet vaktimiz oldu. Her şeyden konuşuyoruz, günlük yaşantılarımızdan, işlerimizden, anılarımızdan, dünyanın durumundan...

Gittiğiniz yerleri yeterince gezmeye vaktiniz oluyor mu?

- Her bölümde tanıtmak için seçtiğimiz kültür-sanat mekânlarına ve şehrin ilk kurulduğu, en tarihi bölgesine çekim yapmaya gittiğimiz için aslında iyice gezip bilgi sahibi oluyoruz.

Aramızda Müzik Var’ın konuklarının da yer alacağı sürpriz bir albüm beklemeli miyiz? Bu yönde bir çalışmanız var mı?

- Öyle karma bir albüm olmaz, bir sürü denge ve unsur devreye girer. Ama evet, konuğumuz olan bazı sanatçı dostlarla ortak şarkı yapma konusunda ciddi ciddi konuştuk. Menajerlerimiz görüşecek.