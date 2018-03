Popülist olmadan popüler olabilmek

ONS’un hikâyesi ne zaman ve nasıl başladı?

- Orta-lise yıllarımda ayda 7-8 dergi takip ederdim. Zaman içerisinde, ilgim giderek artmasına rağmen, dergilerin sayısı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bu, kültürel sermayenin ve çevresinin çeşitliliğine, zenginliğine önem veren herkes için boğucu bir şeydir. Dergi kurmak fikri, yaklaşık iki yıl önce kafamda dönmeye başladı. ONS, kültür dünyamızdan, akademiden, yayıncılıktan, farklı ilgi alanlarında uzmanlaşmış yaklaşık 150 insanın maddi-manevi her türlü desteği sayesinde yayın hayatına başladı ve okurlarının sayesinde yoluna devam edecek. Üç aylık periyotla yayımlanan bir dergi olarak, şimdiden, okurlarımızdan harika yorumlar alıyoruz.

‘Popülist olmadan popüler olabilen bir dergicilik mümkün’ diyor ONS. Biraz açar mısınız?

- Neredeyse her alanda popülizm son derece işe yarayan bir tavır ama en büyük sorunu, bugünden yarına sürekli olarak söylem değiştirme zorunluluğu. ONS, keyfimiz nasıl isterse veya bu aralar neler tutuyorsa onlardan toplama bir dergi değil. Popülist dergiler, insanların bugünkü satın alma davranışları göz önünde tutularak hazırlanıyor. Dergiciliğimizin bu patinajı kesinlikle aşması gerekiyor.

Kültür-sanat-edebiyat dergileri arasında kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?

- ONS, geniş kültürel çerçeveye hitap eden bir yaşama kültürü dergisi, bir tür şemsiye dergi. Kurt Cobain’in kokusundan kenevirin hafıza yenileyici özelliğini ortaya koyan bir yazıya, bedelli askerlik isteyenlerden en iyi şiir çevirilerine dek farklı merak alanlarını bütünlük içinde sunabildik. Bir özelliği de, The New York Review of Books ve Açık Radyo ile ortaklıkları.