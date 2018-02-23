Peki ama ‘evin’ neresi?

Göç ve mülteci olma hallerine kafa yoran tiyatro insanlarının sayısı sürekli artıyor. Doğudan batıya, savaştan barışa, yokluktan varlığa göçün sahnede de bin bir haline tanıklık ediyoruz. Sami Berat Marçalı geçen sene, meseleye çarpıcı bir dille bakan ‘İstila’yı, sağlam bir rejiyle yorumlamıştı. Bu kez, yazıp yönettiği ‘Yuva/Home’ (B Planı’ Topluluğu) ile başka bir yerden anlatıyor ‘göçmen olma’ halini.

Dört karakterle, New York’un göbeğinde, gecenin ortasında karşılaştırıyor bizi Marçalı. Seda ve Barış Türkiye’den (hayali bir iç savaş ortamından kaçarak), Tazim Fas’tan, Chicho ise Meksika’dan kendini canhıraş bir şekilde bu metropole atmış. Onları; sahip oldukları kimlikleriyle, hayalleriyle, oldukları gibi kabul edecek bir yuva arayışıyla, farklı zamanlarda gelmişler New York’a. Sığınabilecekleri bir ülke, bir şehir, bir ev arayışındalar. Seda ve Barış’ın telaşla bindikleri taksinin şoförü Tazim ve gecenin onları karşılaştıracağı Chicho, şehrin daha eskilerinden. Aradıklarını bulabilmişler mi, şehre sığabilmişler mi, sığınabilmişler mi bir yuvaya; oyun açıldıkça göreceğiz.

Marçalı dört zorlu karakterin (hayli çaresiz vaziyetteki Seda, bombaların etkisiyle konuşma yetisinden olmuş Barış, kimseden yardım görmediği yılların acısını çıkarırcasına kabuğunu sertleştirmiş Tazim ve cinsel yönelimi sebebiyle memleketini geride bırakan Chicho) hayatlarını, tek bir gecede Türkçe ve İngilizce, iki dilli -Barış’ın sahnelerinde dilsiz- bir iletişim hattı kurarak kesiştiriyor. Takip etmesi eğlenceli, komik ve iletişimsizlik üzerinden gerçekçi anlar çıkıyor ortaya.

‘Yuva’ gücünü metninden ve fikrinden alırken, sahne üstünde yarattığı etki o kadar kuvvetli olamıyor maalesef. Misal; Seda ve Tazim’in takside baş başa kaldığı sahneler ikna sorunu yaşatmazken, bir drag queen olan Chicho’nun Barış’a neden ve nasıl çarpıldığını tam anlatamıyor hikâye. Dört oyuncu da etkili işler çıkarsa da sıkıntı, sahne tasarımının metne ve oyunculuklara göre zayıf kalması. Erol Ozan Ayhan’ın Chico’da, Özlem Zeynep Dinsel’in ise Seda’da sahne sahne yükselen performanslarıyla oyunu yukarı taşıdığını da not etmeli. Yine de seyircinin içini cız ettirecek, yer yer çok güldürecek, sezonun etraflıca düşünülerek kurgulanmış oyunlarından biri ‘Yuva/Home’.

YUVA/HOME (5 üzerinden 3,5 yıldız)

B PLANI

Yazan/yöneten: Sami Berat Marçalı

Oyuncular: Bora Akkaş, Erol Ozan Ayhan, Özlem Zeynep Dinsel, Saim Karakale

Süre: 70 dak.

Bilet Fiyatı: Öğrenci 35, Tam 55 TL.

Ne zaman&nerede? 1 Mart Perşembe 20.30’da Toy İstanbul’da, 6 Mart Salı 20.30’da Zorlu PSM Studio’da izlenebilir.