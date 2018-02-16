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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Pek yakında ekranda

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Şubat’ın son, martın ilk yarısı arasındaki dönemde ekranda yeni bir sezon açılışına şahit olacağız. Bakalım neler var... Üstelik bunlar kanallar tarafından resmi duyuruları yapılanlar sadece; çalışmaları süren diziler daha da fazla.

    Jet Sosyete
    Üç yıldır ekranda bir Gülse Birsel dizisi yoktu, bu boşluk yarın akşam doluyor. Jet hızıyla sosyeteye giren orta halli ailenin ve tabii sosyetenin hikâyesini canlandıracak kadro heyecan verici: Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Ecem Uzun ve diğerleri. (Star)

    Pek yakında ekranda

    Masum Değiliz
    Bir anda hayatın gidişatını kökten değiştiren bir olaya dahil olan arkadaşların hayatla, vicdanla birbirleriyle ilişkisi. Genç kuşağın sevilen oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası baş- rolleri paylaşıyor. (atv)

    Pek yakında ekranda

    Mehmed: Bir Cihan Fatihi
    Çok uzun bir süredir titizlikle hazırlanan ve sabırsızlıkla beklenen ‘Mehmed’ için 2018’in en iddialı dizisi deniyor​. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Fatih Sultan Mehmed’i ve İstanbul’un fethini izleyeceğimi​z dizi birbirinden usta oyuncuların, parlak genç yıldızların da resmi geçidi olacak. (Kanal D)​

    Pek yakında ekranda

    Börü
    2014 baharında geçen dizide Polis Özel Harekât’ın Börü isimli timinin hikâyesi konu ediliyor. Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Mesut Akusta’nın yanı sıra Zafer Algöz, Hüseyin Avni Danyal​ gibi konuk oyuncular var. ​‘Dağ’ın yönetmeni Alper Çağlar’ın projesi. Birer saatlik altı bölüm, final ise beyazperdede olacak. 28 Şubat’ta yayında. (Star)​

    Pek yakında ekranda

    İnsanlık Suçu
    Adanalı fakir ve öfkeli bir genç ansızın İstanbul’da görkemli bir hayatın parçası olursa neler olur? Drama doyuracak dizide gençler kadrosunda Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova​ var. Deniz Uğur, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan da​ ustalıklarını konuşturacak. (Kanal D)

    Pek yakında ekranda

    Avlu
    ​“Özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan kadınların üçüncü sayfa öykülerine yansımayan, kendi düzen ve hukuk mücadeleleri” diyor fon müziği olarak arya kullanılan tanıtımlarda. Kader mahkûmu ve halk müziği klişesinden uzak bir hapishane dizisi izleyeceğiz belli ki. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Rüçhan Çalışkur kadroda. Yönetmen de filmleriyle tanıdığımız Yüksel Aksu. (Star)​

    Pek yakında ekranda

    Nefes Nefese
    Berlin’de yaşayan varlıklı bir baba-kız. Kız, annesinin hayatta ve Suriye’de olduğunu öğrenince ona ulaşmak için bir Suriyeliyle evlenmeye karar veriyor. Sonrası tufan. Üstelik baba da kendi halinde bir adamcağız olmaktan pek çok uzak. Selin Tunç’un senaryosunda Uğur Yücel, Melisa Şenolsun ve Şükrü Özyıldız başrollerde. Caner Şahin, Ezgi Şenler, Nik Xheliau​, Deniz Hamzaoğlu geniş kadrodan bazı parlak isimler. (Star)​

    Pek yakında ekranda

    8. Gün
    ​Türk jetleri için hazırlanan yazılım programı, kodları ele geçirmeye çalışanlar, ​karanlık dünyanın elemanlarının işe karışması, her şeyden habersiz mutluluk hayalleri kuran genç kadın... Tanıtımlara bakılırsa epey hareketli bir hikâyesi var ‘8. Gün’ün. Oyuncu kadrosu da öyle: Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş. Çağrı Vila Lostuvalı da yönetmen. (atv)

    Pek yakında ekranda

    Adı Zehra
    Berlin’de yaşayan bağnaz bir ailenin kızı Zehra’nın İstanbul’da bir konağa evin kayıp kızı Hande olarak gelişinin sır, intikam ve aşk dolu hikâyesi. Zeynep Çamcı, Hatice Aslan, Alican Yücesoy, İnanç Konukçu’nun rol aldığı kadro merak uyandırıyor. (Fox)

    Pek yakında ekranda

    Popstar Alaturka
    Jüri üyeleri henüz açıklanmasa da seçmeler başladığına göre, kısa süre sonra ekranda olacak ‘Popstar Alaturka’. İyi bir müzik yarışması her zaman izlenir. (Kanal D)

    HAFTANIN PROGRAMI
    ​Son Kuşlar (TRT1, cumartesi, 23.50)​
    TRT Ev Sineması kuşağının en iyilerinden, belki de en iyisi. İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti. Şehir hayatından bunalıp memlekete kafa dinlemeye giden Bekir, av mevsimi değilken avlanmaya kalkışınca köyde eksen kayıyor.

     

    Etiketler: yerli dizi , Televizyon , şubat ayı
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