Pek yakında ekranda

Jet Sosyete

Üç yıldır ekranda bir Gülse Birsel dizisi yoktu, bu boşluk yarın akşam doluyor. Jet hızıyla sosyeteye giren orta halli ailenin ve tabii sosyetenin hikâyesini canlandıracak kadro heyecan verici: Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Ecem Uzun ve diğerleri. (Star)





Masum Değiliz

Bir anda hayatın gidişatını kökten değiştiren bir olaya dahil olan arkadaşların hayatla, vicdanla birbirleriyle ilişkisi. Genç kuşağın sevilen oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası baş- rolleri paylaşıyor. (atv)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi

Çok uzun bir süredir titizlikle hazırlanan ve sabırsızlıkla beklenen ‘Mehmed’ için 2018’in en iddialı dizisi deniyor​. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Fatih Sultan Mehmed’i ve İstanbul’un fethini izleyeceğimi​z dizi birbirinden usta oyuncuların, parlak genç yıldızların da resmi geçidi olacak. (Kanal D)​





Börü

2014 baharında geçen dizide Polis Özel Harekât’ın Börü isimli timinin hikâyesi konu ediliyor. Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Mesut Akusta’nın yanı sıra Zafer Algöz, Hüseyin Avni Danyal​ gibi konuk oyuncular var. ​‘Dağ’ın yönetmeni Alper Çağlar’ın projesi. Birer saatlik altı bölüm, final ise beyazperdede olacak. 28 Şubat’ta yayında. (Star)​





İnsanlık Suçu

Adanalı fakir ve öfkeli bir genç ansızın İstanbul’da görkemli bir hayatın parçası olursa neler olur? Drama doyuracak dizide gençler kadrosunda Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova​ var. Deniz Uğur, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan da​ ustalıklarını konuşturacak. (Kanal D)





Avlu

​“Özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan kadınların üçüncü sayfa öykülerine yansımayan, kendi düzen ve hukuk mücadeleleri” diyor fon müziği olarak arya kullanılan tanıtımlarda. Kader mahkûmu ve halk müziği klişesinden uzak bir hapishane dizisi izleyeceğiz belli ki. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Rüçhan Çalışkur kadroda. Yönetmen de filmleriyle tanıdığımız Yüksel Aksu. (Star)​





Nefes Nefese

Berlin’de yaşayan varlıklı bir baba-kız. Kız, annesinin hayatta ve Suriye’de olduğunu öğrenince ona ulaşmak için bir Suriyeliyle evlenmeye karar veriyor. Sonrası tufan. Üstelik baba da kendi halinde bir adamcağız olmaktan pek çok uzak. Selin Tunç’un senaryosunda Uğur Yücel, Melisa Şenolsun ve Şükrü Özyıldız başrollerde. Caner Şahin, Ezgi Şenler, Nik Xheliau​, Deniz Hamzaoğlu geniş kadrodan bazı parlak isimler. (Star)​





8. Gün

​Türk jetleri için hazırlanan yazılım programı, kodları ele geçirmeye çalışanlar, ​karanlık dünyanın elemanlarının işe karışması, her şeyden habersiz mutluluk hayalleri kuran genç kadın... Tanıtımlara bakılırsa epey hareketli bir hikâyesi var ‘8. Gün’ün. Oyuncu kadrosu da öyle: Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş. Çağrı Vila Lostuvalı da yönetmen. (atv)





Adı Zehra

Berlin’de yaşayan bağnaz bir ailenin kızı Zehra’nın İstanbul’da bir konağa evin kayıp kızı Hande olarak gelişinin sır, intikam ve aşk dolu hikâyesi. Zeynep Çamcı, Hatice Aslan, Alican Yücesoy, İnanç Konukçu’nun rol aldığı kadro merak uyandırıyor. (Fox)





Popstar Alaturka

Jüri üyeleri henüz açıklanmasa da seçmeler başladığına göre, kısa süre sonra ekranda olacak ‘Popstar Alaturka’. İyi bir müzik yarışması her zaman izlenir. (Kanal D)

HAFTANIN PROGRAMI

​Son Kuşlar (TRT1, cumartesi, 23.50)​

TRT Ev Sineması kuşağının en iyilerinden, belki de en iyisi. İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti. Şehir hayatından bunalıp memlekete kafa dinlemeye giden Bekir, av mevsimi değilken avlanmaya kalkışınca köyde eksen kayıyor.