Oyuncu simyacılar

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Oyun Tasarımı programı yüksek lisans öğrencilerinin tasarladığı ‘Alchemist’ (Simyacı) adlı oyun, ilk tasarımı İspanyolca yapılmış olsa da, tüm dillere entegre edilebilir bir yapıya sahip. Benzerlerinden farklı olarak, dil eğitimi almak isteyenlerin interaktif bir oyun ortamında, fiziksel ve zihinsel olarak tamamen odaklanmasını sağlıyor. Kullanıcının kendisine verilen görevleri gerçekleştirmek için, oyunun sunduğu tüm dil yapılarını içselleştirmesi ve pratiğe dökmesi gerekiyor. Okuma, konuşma ve dinleme aktivitelerinin hikâyeleştirilerek oyuna entegre edilmesi sayesinde, dil öğrenimi de eğlenceli bir aktivite haline geliyor.

Oyunun çıkışı, geçen şubat ayında Bahçeşehir Üniversitesi ve Goethe Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen ‘Babylon Jam’ adlı yarışmayla oldu. 36 saat aralıksız bir maratonda 85’i aşkın oyun geliştirici ve tasarımcı, programcı ve dil eğitimi uzmanı bir araya geldi. ‘Alchemist’ oyununu tasarlayan ekip birinci geldi. Şimdi de 22 Mart’ta Berlin’de Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Startklar?! Konferansı’ çerçevesinde bir global hackathon’a (Ortak bir alana ilgi duyan kişilerin bir araya gelip sınırlı bir zaman içinde, kendilerine verilen konuyla ilgili yeni bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştıkları etkinlik) katılacaklar.

48 saatlik maratonlar

Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak (BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı)

Lisans programımız oyun geliştirme, oyun tasarımı ve oyun sanatı alanlarını birleştiriyor. İlk iki yıl bu üç alandan temel dersler alınıyor, son iki yıl seçmeli dersler, projeler ve stajlarla özelleşilebiliyor. Gücünü komüniteden alan bir atölye sistemi ve takım olma pratiği söz konusu. ‘Game Jam’ dediğimiz 48 saatlik oyun geliştirme maratonlarıyla dönem projelerine başlıyor, topluca oyun oynayarak analizler yapıyoruz. Mezun olanlar, saydığım üç alandan birine veya ikisine yoğunlaşabiliyor. Üretimi daha kolay ve hızlı olduğu için mobil oyunlar revaçta ama takımın ölçeğine göre oyunlar da büyüyebiliyor.