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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
iizci@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: Murat ŞAKA
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Oyun çağındaki hasta çocuklar sıkılmasın

İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
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İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
Oyun çağındaki hasta çocuklar sıkılmasın

Kızı Bahar, ‘akut lenfoblastik lösemi’ye yakalandığında 3.5 yaşındaydı. Tedavi süresince, sonu iyi biten hikâyeler duymaya ihtiyaç duydu. Sonunda kendi hikâyeleri mutlu sona ulaştı, o da 2016’da ciddi hastalıklar nedeniyle tedavi gören çocuklara ve ailelerine psikososyal destek vermek amacıyla Gülmek İyileştirir Derneği’ni kurdu. Tedavi sırasında en ufak bir mikrop, ciddi enfeksiyonlara sebep olabileceği için parklarda oyun oynayamayan çocuklar için Altunizade’de bir Hijyenik Oyun Merkezi açan Aslı Bastıyalı, yaz sonunda merkezin ikincisini Şişli’de açıyor.

Kızı uzun süre kanser tedavisi gören bir annesiniz, ne mutlu ki sevgili Bahar iyileşti. Ona hastalığından nasıl bahsettiniz, neyi ne kadar biliyordu?

-Teşhis konduğunda 3.5 yaşındaydı, tedavisi 2.5 yıla yakın sürdü ve büyüdükçe daha çok farkına varmaya başladı. O zaman ona ‘ALL’ (Akut lenfoblastik lösemi) denilen bir kan hastalığı için tedavi gördüğünü, bir süre sık sık hastaneye gideceğimizi ama sonra iyileşeceğini söyledik. Çocukların avantajı, kafalarında kurmamaları. Kan alınıyorsa o an ağlıyor ama sonra oyuna devam ediyor, “Niye benim başıma bunlar geldi” demiyor.

Bir anne olarak o süreçte en büyük ihtiyacınız neydi?

- Benzer sıkıntılar yaşayanların bu durumla nasıl baş ettiğini merak ettim ve sonu iyi biten hikâyeler duymak istedim. Bunun da bu süreci yaşayan herkesin ortak ihtiyacı olduğunu gördüm. Bahar iyileştiğinde Gülmek İyileştirir Derneği’ni kurduk. Sonra da ‘Rehber Aile Programı’ adlı bir program geliştirdik.

Ne yapıyorsunuz bu programda?

- Çocuğu kanser tedavisi geçirmiş gönüllü ailelerimiz, belirli bir eğitimden ve psikolog mülakatından geçtikten sonra çocuğuna yeni kanser teşhisi konmuş ve rehber talebinde bulunan ailelerle ilgileniyor.

Gülerseniz korkunçluğunu kaybediyor

Derneği kurdunuz, aynı adlı bir kitap (Gülmek İyileştirir, Doğan Kitap, 2017) da yazdınız. Gülmeyi her zaman başarabildiniz mi?

-“Hep güldüm” diyemem. Başlarda şoku atlatmak, kabullenmek için insanın kendine ve ailesine zaman tanıması, üzülmesi, ağlaması gerekiyor. Bir süre sonra da belirli bir düzen oturtup hayata devam etmek...

Ailelere ne tavsiye edersiniz?

- Her olayın ufacık da olsa iyi bir yönünü bulup ona odaklanmalarını tavsiye ederim. İnsanın etki alanı içinde olmayan bir şeyi gece gündüz düşünüp üzülmesi kadar yıpratıcı hiçbir şey yok. Yapılabilecek en iyi şey, o an yapılması gereken şeyi en doğru şekilde yapmak ve gerisini düşünmeyip akışta kalmaya çalışmak. Bir duruma güldüğünüzde o durum korkunçluğunu kaybediyor, bu da insanın daha kolay başa çıkabilmesini sağlıyor.

Dernek bünyesinde Altunizade’de Hijyenik Oyun Merkezi’ni açtınız. Hatta ikincisi yolda. Nasıl bir merkez burası?

- Bahar’ın bağışıklığı kemoterapi sebebiyle baskı altındaydı. En ufak bir mikrop ciddi enfeksiyonlara sebep olabileceği için okul ya da alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlere gidemedi. Bu da tabii tam oyun çağındaki bir çocuğun çok sıkılmasına sebep oldu. Hijyenik Oyun Merkezi, benzer durumdaki çocuklar için bir ihtiyaç. Bu merkez, nanoteknolojik bir yöntemle dezenfekte edildiği için mikrop barındırmıyor. Düzenli yapılan temiz oda ölçümlerinde, ‘ISO7 Class’ denilen Yoğun Bakım Hijyen seviyesinde çıkıyor. 3-10 yaş aralığında kanser tedavisi gören çocuklar, arkadaşlarıyla rahatça oyun oynayabiliyor.

Neler yapılıyor bu merkezde?

-Tam zamanlı çalışan bir okulöncesi öğretmenimiz çocuklarla birlikte oluyor. Sınırsız oyunun dışında, müzik, fen, resim, müzik, yoga atölyeleri düzenliyoruz. Şu anda aktif olarak 54 çocuğumuz faydalanıyor. Bir ulaşım firması sponsorluğunda servis hizmeti de veriyoruz. İhtiyaç duyan ailelere düzenli olarak ücretsiz psikolog desteği sağlıyoruz. Oyun merkezlerimiz dışında her ay bir hastanede ciddi hastalıklar sebebiyle tedavi gören çocuklara özel oyun atölyeleri düzenliyor, bize gelemeyen çocuklarımıza biz gidiyoruz. Bu hizmetler tamamen ücretsiz. İkinci merkezimizi yaz sonu Şişli’de açacağız, diğer illere de gitmek istiyoruz.

Siz çok şey yapıyorsunuz, peki biz ne yapabiliriz?

-Temel amacımız, ciddi hastalıklarla karşılaşan ailelerin aklına gelecek ilk yer olmak. Bağışçımız ya da gönüllümüz olabilir, web sitemiz (www.gulmekiyilestirir.org.tr) üzerinden sattığımız hediyelik eşya ve sertifikalardan satın alarak derneğimize maddi destek verebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
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