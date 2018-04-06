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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
06.04.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Otlara fısıldayan festival

Aynur TARTAN
Aynur TARTAN
atartan@hurriyet.com.tr
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Aynur TARTAN
Aynur TARTAN
atartan@hurriyet.com.tr
Otlara fısıldayan festival

Alaçatı Ot Festivali başladı. Bugün, yarın katıldınız katıldınız! Yoksa seneye kadar hayıflanırsınız. Buyurun, meraklısına, yerlisinden festival notları.

 Hikâye bundan dokuz sene önce başladı. Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, bir hayale hayat verdi ve ortaya dünyaca takip edilen, beklenen, gün sayılan bir festival çıktı.
 4 yıl önce adı tescillendi, ‘Shining Star Awards 2016’da ‘En Başarılı Festival’ ödülü aldı.
 Perşembe günü başlayan ve yarın final yapacak olan festivalde büyük emek var. Alaçatılılar bir kış el emeği, göz nuru çalıştılar, tezgâhları doldurdular.
 Yurdun her köşesinden akın var, akın! Turlar, küçük, büyük, butik oteller doldu taştı. Yaz öncesi, kalabalığa, izdihama bir nevi ön hazırlık.
 Bugün 12.00’de, Köstem Otel’de, Aslı Aksoy’la ‘Baharın Müjdecisi: Kuşkonmaz’... 13.00’te, Insula’da, Dilek Yetkiner’le Yemek Atölyesi: Kuşkonmazlı Bahar Salatası, Sarmaşıklı Taze Baharatlı Sucuk Sote... 14.00’te YEK’de Diva dergisinin damaklara şenlik geleneksel Ot Festivali yemeği... Kemal Demirasal’ın şahane mezeleri ve Mehmet Balkaya’nın çilingir sofraları üzerine keyifli sohbeti... Ben de orada olacağım! 14.30’da, İmren Han’da Dr. Daniela Moura de Oliveira Beltrame ile ‘Brezilya’nın Besleyici Yabani Bitkileri’ söyleşisi... 15.30’da, yine aynı mekânda Prof. Dr. Galip Akaydın’la ‘Anadolu’nun Bitki ve Kültür İlişkisi’ söyleşisi ve Türkiye bitkilerinin video gösterimi... 16.30’da, Alaçatı Çarşı’da Şefler Meydanı! Tevfik Alparslan ve Burak Sırmaçekici’den ‘mühürlenmiş uskumrulu yaban sarmaşıkotu, çiğ şevketibostanla yaban kuşkonmaz salatası, sarmaşıklı kesme makarna, sarmaşık pate ve sarmaşıklı bahar salatası”... Ve 20.00’de, Amfi Tiyatro’da, Gökçe sahnede!
 Yarın 12.00’de festivalin olmazsa olmazı, yarışması: ‘En Fazla Ot Çeşidini Toplama ve En Güzel Ot Yemeği’. Mekân Amfitiyatro. 14.00’te ödül töreni...
 Meraklısına not: Festival stantları saat 11.00’de işbaşında! Festivale özel açılan sergilerse 10.00-19.00 arasında ziyaret
edilebiliyor.

Festivalin yıldızları sarmaşık ve kuşkonmaz

Festivalin yıldızları sarmaşık ve kuşkonmaz
 Egeliler sarmaşığa hem alışık hem âşık. Kolesterol, üre ve tansiyonu düşürüyor, ödem azaltıyor, hazmı kolaylaştırıyor. Antibiyotik özelliği de var. Festivalde bağ bağ alınır, yumurta kırarak pişirilirse, bir güzel ekmek banılır.
Kuşkonmaz da havalı, lezzetli ve şifalı! Bir kere şahane bir detoks askeri, sonra anti-aging’de fevkaladenin fevki. Kemik erimesine, kireçlenmeye etkili... Aynı zamanda afrodizyakların en lezzetlisi.

Otlara fısıldayan festival

Sarmaşık kavurma tarifi
Doğan Kitap’tan ilk çıkan yemek kitabım ‘Bak Mutfakta Kim Var!’dan festival şerefine gelsin...

 Malzemeler:
2 bağ sarmaşık (1 bağ acı, 1 bağ tatlı), 6-7 adet taze soğan, 2 adet taze sarmısak, 2 adet pırasa, tuz, 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 yumurta (ya da 2 adet domates)
 Hazırlanışı:
Sarmaşıklar körpe kısımları
koparılarak ayıklanır. Tencereye bütün malzemeler doğranarak dizilir. Üzerine tuz ve zeytinyağı ilave edilir. Kendi suyuyla pişirilir. İnmesine
yakın yumurta kırılır. İsteğe bağlı olarak yumurta kırılmayacaksa domatesle pişirilir.

 

Aynur TARTAN
Aynur TARTAN
atartan@hurriyet.com.tr
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