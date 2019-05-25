Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriOrtada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor
GeriHürriyet Cumartesi Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor

Güliz Arslan
Güliz Arslan
guliz.arslan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güliz Arslan
Güliz Arslan
guliz.arslan@hurriyet.com.tr
Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor

Çalışma arkadaşımız, gazeteci Ali Tufan Koç dört yıl önce ABD’ye yerleşti, bir içerik ajansı kurdu. Bir yandan New York-İstanbul arasında mekik dokuyarak modern hayat üzerine atölyeler düzenliyor, bir yandan da uluslararası bir gastronomi dergisi üzerinde çalışıyordu. Derginin hazırlıkları tamamlandı, İngilizce yayın yapacak olan SUMAC geçen hafta okurla buluştu. “Yemeğe, muhabbete ve yazıya duyduğum açgözlülüğü hayırlı bir iş için kullanmanın yollarını arayıp duruyordum” diyen Koç’la ‘büyük dertlerden küçük birer ısırık alma’ amacı güden yeni yayını konuştuk.

Bir yemek yayını çıkarmaya nasıl karar verdin?
- Yemeğe olan düşkünlüğüm; öyle hayalinin, tutkusunun peşinden gitme projesi olarak açıklanabilecek, motivasyonu ve kahramanlığı bol, tatlı bir hikâye değil maalesef.
Nasıl yani?
- Annem bana hamile kaldığında, çıtkırıldım geçmiş gençliği bitmiş, tartıda 100’ü kilo kilo aşmış, aşermenin cilt cilt kitabını yazmış. Yaratıcı aşermeleri, tatlı-tuzlu kombinasyonlarıyla sağ olsun 6.5 kilo gelmişim dünyaya. Yemeğe, muhabbete, yazıya ve üretmeye duyduğum açgözlülüğü hayırlı bir iş için kullanmanın yollarını arayıp duruyordum. Pişirmekten çok yemeyi, sofrada konuşmaktan çok dinlemeyi sevdiğimi fark edince ne yapabileceğim de az buçuk şekillendi. Böyle bir dergiyi, bu dönemde, bu yaşımda, New York’tan çıkarmazsam gözüm açık giderdim.

Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor

 ‘Kâğıt öldü-ölecek’ tartışmaları sürüyor. Kolları sıvamadan önce neler geçti aklından?
- Dünyadaki büyük yayın grupları hızla tiraj kaybediyor. Bir yandan daha niş ve kompakt, sadece belli bir konuya odaklanan bağımsız yayıncılığın yükselişi yazılıp çiziliyor. Rakamlar bize diyor ki: Kâğıdın, en azından şimdilik, öldüğü ya da bir yere gittiği yok. Sadece anlam, rol ve kabuk değiştiriyor. Dijitalleşen dünyada, haber alma ihtiyacını karşılama gibi bir misyonu kalmadı mesela kâğıdın. Tarihte Sanayi Devrimi’nin yarattığı/bıraktığı etkinin belki bin misli gücündeki Dijital Devrim’in tam ortasında, hâlâ dijitalle analog arası bir yerdeyiz. Herkesin kafası karışık, sürekli yeni modeller deneniyor. Hem basılı hem dijital kolu olan bir yayın çıkarmak hâlâ akıl kârı, tam da bu dönemin yansıması. Net-A-Porter’dan tut, Airbnb’ye, Vice’a kadar dijital dünyanın ortasında doğan dev markalar tersten gitti, sonradan kendi basılı yayınlarını, dergilerini çıkardı. Gayet de ilgi görüyor bunlar. Biz de dergi, daha hâkim olduğumuz bir form olduğu için ilk ondan başladık. Dijital kanalları da gelecek zamanla.
Yemek temalı insan öyküleri ve portreleri
 SUMAC’ı nasıl anlatırsın? Neler bulacak okur dergide?
- Klasik bir yemek yayını değil. Dünyada yemek üzerine yayın yapanların çoğu eksene şef, restoran ve malzeme hikâyelerini, yemek tariflerini alıyor. Oysa yemek hayatın her anında, alanında: Ayrılık sahnesinde, ilk aşk acısında, seks sonrasında, aile kavgasında, kendini en yaratıcı, en güçlü ya da en zayıf hissettiğin anlarda... Kamerayı, o anlara ve hatıralarına çevirmek istedik. SUMAC’ın ekseninde yemek temalı insan öyküleri, portreleri ve hatıraları var.
Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor

Amacı ne peki?
- Yemeği araç olarak kullanıp birbirinden farklı geçmişe, kültüre ve düşünceye sahip insanlar arası bir diyalog kurmaya çalışıyor, körelen empatiyi ve tahammülsüzlüğü bir lokma da olsa onarmaya çalışıyor. Dünyanın neresine gidersen git, herkes toplumun hiç olmadığı kadar polarize olmasından ve tahammülsüzlükten yakınıyor şimdi. Çözüm adına ortaya atılan iri laflar, soyut projeler ve gereğinden lüzumsuz idealist yaklaşımlarsa görüntüsü iştah açıcı olmasına rağmen lezzet ve besin değeri açısından içi boş bir yemek gibi. Büyük dertlere, küçük ısırıklarla yaklaşmak en azından pratikte fayda sağlatıyor. Bir lokma, bir lokmadır sonuçta. Biz de yemek gibi uzlaştırıcı ve bağlayıcı bir role sahip, insanlığın ortak paydası olan bir unsuru alıp bu amaca yönelik kullanmak istedik.
Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor

Ali Tufan Koç: Böyle bir dergiyi, bu dönemde, bu yaşımda çıkarmazsam gözüm açık giderdim.
◊Yemeği bir araç olarak kullanıyorsunuz yani?
- Evet çünkü ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, o diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor. İlk sayıda dini kurallara sıkı sıkıya bağlı ve dışa kapalı bir yaşam sürmeleriyle bilinen Hasidik Yahudi topluluğuyla şabat da yaptık, birbirinden farklı cinsel kimliklere sahip New York’luları evimizde ağırlayıp yemek sofrasında cinsellik kavramını da tartıştık.
 Kim hazırlıyor bu dergiyi?
- Çekirdek kadrosu çok küçük. Bir Türk, bir Amerikalı, iki İskandinav çıktık yola. Hepsiyle yolum New York’ta kesişti. Heyecanıma, hayalime ortak ettim onları da. Daha New York’a taşınmadan evvel kafamda çizmiştim dergiyi. Barmeninden porno aktörüne, sanatçısından seramikçisine, şefinden terapistine geniş bir yazar ve ‘katkıda bulunan’ skalası var. Doğası ve misyonu gereği, gastronomi sahnesinden insanlarla sınırlı olmaması gerekiyordu. Dergiyi kapadığında, sanki dünyanın bir ucunda bambaşka kültüre, geçmişe, kariyere sahip biriyle aynı masaya denk düşmüşsün ve her anlamda kafanı açacak bir sofra muhabbeti yapmışsın hissi geçsin istedim. Biraz açılsın kafalar, kapılar, bacalar...
Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor

Dergi için Hasidik Yahudi topluluğuyla yaptığımız şabattan...
Cumhuriyetçilerle Demokratlar aynı sofrada
◊ Türkiye’deki okur nasıl ulaşabilecek yayına?
- İnternet sitesi üzerinden dergiye abone olunabilir. Türkiye’deki abonelere gönderimi, uluslararası gönderim masrafından muaf tutmak adına, İstanbul’dan yapılacak. Bu ay itibariyle 8 ülkede, 22 şehirde, 80’e yakın farklı satış noktasında olacak dergi. Bunların içinde İstanbul’dan da birkaç kitabevi ve dükkân var. Bana ulaşın, ellerimle paketler, yollarım ilk sayıyı.
 İleriki sayılarda neler olacak?
- Koyu Cumhuriyetçilerle Demokratları aynı masa etrafında toplayıp önden alacağımız yemek hatıralarından ilhamla onlara bir yemek hazırlayacağız ve günümüzün politik iklimini konuşacağız mesela...
O bakış, sessiz manifestomuz
 İlk sayının kapağında Asia Kate Dillon var. Neden onu seçtiniz? Nasıl bir katkı sunuyor ilk sayıya?
- Asia, kendini ‘non binary gender’ (cinsiyetsiz) olarak tanımlayan bir oyuncu. Kendine bir cinsiyet atfetmiyor; kendini herhangi bir toplumsal cinsiyetle, yani kadın veya erkek olarak görmüyor. Son olarak geçen hafta vizyona giren ‘John Wick 3’ filminde ve Türkiye’de de gösterilen ‘Billions’ dizisinde oynuyor ki cinsiyetsiz bir oyuncunun anaakım bir dizide rol alması televizyon tarihinde bir ilk. Toplumdaki cinsiyet dayatması, kadın ve erkek rollerine atfedilen anlamların gittikçe daha sivrilmesi, ‘cinsiyetsizlik’ kavramını yükseltti. Toplumun dayattığı rolleri, kalıpları her fırsatta ve bahanede yıkmanın gerekliliğine inanıyorum. SUMAC olarak bu kalıpların ötesinde bir bakış açımız ve anlatım dilimiz olsun, insanlara ve onların hikâyelerine cinsiyet rollerinden, dillerinden, dinlerinden, ırklarından bağımsız yer verelim istiyoruz. İlk sayı kapağının, çok da bağırmadan bu tavrı içermesi önemliydi. Bunun için de Asia’dan daha iyi bir seçenek olamazdı. Kapak karesindeki bakışı, sessiz manifestomuz gibi.
Ortada tadılacak bir yemek, etrafında toplanılacak bir sofra olduğunda, diyalog biraz daha kolay kurulabiliyor

İlk sayının kapak yüzü kendisini ‘cinsiyetsiz’ olarak tanımlayan
Asia Kate Dillon.

Güliz Arslan
Güliz Arslan
guliz.arslan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Usta yönetmen Yavuz Özkan'a son veda
Bir süre ayrı yaşadık !
'Sen bana çok iyi baktın' dedi... Helalleştik...
Havalimanında gözaltına alındı