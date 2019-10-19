Orijinal hareketler bunlar

GeÃ§en hafta baÅŸÄ± NiÅŸantaÅŸÄ± adidas maÄŸazasÄ±, yenilenen yÃ¼zÃ¼nÃ¼ havalÄ± bir partiyle tanÄ±ttÄ±. Ancak bunun gÃ¼nÃ¼birlik bir etkinlik olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. adidas Originals, yenilenen konsept maÄŸazasÄ±ÂTeÅŸvikiye No:17â€™de eÄŸlence ve aktiviteyi 365 gÃ¼ne yaymayÄ± hedefliyor. Ä°ÅŸte yoÄŸun ajandasÄ±ndan birkaÃ§ Ã¶rnek:

â—Š Sneaker ve spor giyim Ã¼rÃ¼nlerine satÄ±n alanlarÄ±n kendi yorumlarÄ±nÄ± katabileceÄŸi kiÅŸiselleÅŸtirme alanÄ± ve kalÄ±cÄ± DJ set-upâ€™Ä± yer alÄ±yor.

â—Š â€˜Documentaryâ€™ alanÄ± iÃ§inde sneaker kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ hakkÄ±nda iÃ§eriklerin yer alacaÄŸÄ± bir izlem kÃ¶ÅŸesi bulunuyor.

â—Š MaÄŸazanÄ±n getirdiÄŸi baÅŸka bir yenilik: â€˜Community tableâ€™ yani paylaÅŸÄ±m masasÄ±... Hem kÃ¼Ã§Ã¼k etkinliklerin hem de isteyenlerin gÃ¼n boyu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na uygun olan dev bir paylaÅŸÄ±m masasÄ± bu... AlÄ±ÅŸveriÅŸ sÄ±rasÄ±nda ilham gelirse, oturup Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±zÄ± yapÄ±yorsunuz.

â—ŠÂ Seksenlerden yadigÃ¢r kÃ¼lt oyunlar langÄ±rt, atari, tilt makinesi meraklÄ±larÄ±nÄ± bekliyor.

â—Š Butik, sanat galerisine de dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ama daha ziyade sokak sanatÄ± Ã¶n planda. Bu baÄŸlamda GÃ¶lge ve Cins gibi sokak sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n grafitti Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla duvarlarÄ±nÄ± kaplayacak.

â—Š MaÄŸaza, belirli gÃ¼nlerde pek Ã§ok farklÄ± etkinliÄŸe de ev sahipliÄŸi yapacak. Ã–rnek vermek iÃ§in kasÄ±m ajandasÄ±na bakalÄ±m: Renk ve Ã§izim teknikleriyle grafik desen tasarÄ±m atÃ¶lyesi, pop-up kutu tasarÄ±mÄ±, kaykay ve sneaker kiÅŸiselleÅŸtirme, fanzin Ã¼retimi, â€˜eski film kolajÄ± atÃ¶lyesiâ€™ ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§ekebilecek etkinliklerden...

â—Š Ä°ddialÄ± bir konser takvimi de mevcut: â€™Originals sahnesiâ€™ de bu hareketli mekÃ¢na ilham katan bir baÅŸka yenilik. Ohash, Audioban, Lalalar gibi isimler Originals sahnesinde dinleyici ile buluÅŸacak.

â—Š MeraklÄ±larÄ± iÃ§in Beyonce, Pharrell Williams, Kanye West gibi ikonik isimlerin iÅŸbirliklerinin tasarÄ±mlarÄ± da yer alacak. BugÃ¼n kurulacak â€˜adidas Bazaarâ€™ etkinliÄŸiyle limited edition tasarÄ±mlarÄ± tezgaha Ã§Ä±karacak. Butikte pazar yeri ambiyansÄ± yaratÄ±lacak,

BugÃ¼n neler var?

â—Š 13.00-19.00 FotoÄŸraf stÃ¼dyosu

â—Š 14.00-16.00 Sneaker kiÅŸiselliÅŸtirme

â—Š 15.00-17.00 Pazar filesi kiÅŸiselleÅŸtirme





