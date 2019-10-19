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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hürriyet Cumartesi
19.10.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

Orijinal hareketler bunlar

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Orijinal hareketler bunlar

Son dÃ¶nemin en Ã¶ne Ã§Ä±kan trendi: Konsept maÄŸazalarÄ± farklÄ± etkinliklerle Ã§ekim alanÄ± haline getirmek. Kenara iki-Ã¼Ã§ sandalye iliÅŸtirip kafe haline getirmekten bahsetmiyoruz. Bu uÄŸurda pek Ã§ok dev marka butiÄŸini sanat galerisine, kaykay pistine, hatta gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor. Zincirin son halkasÄ±, adidasâ€™Ä±n yenilenen TeÅŸvikiye maÄŸazasÄ±. Peki iÃ§eride neler var?

GeÃ§en hafta baÅŸÄ± NiÅŸantaÅŸÄ± adidas maÄŸazasÄ±, yenilenen yÃ¼zÃ¼nÃ¼ havalÄ± bir partiyle tanÄ±ttÄ±. Ancak bunun gÃ¼nÃ¼birlik bir etkinlik olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. adidas Originals, yenilenen konsept maÄŸazasÄ±ÂTeÅŸvikiye No:17â€™de eÄŸlence ve aktiviteyi 365 gÃ¼ne yaymayÄ± hedefliyor. Ä°ÅŸte yoÄŸun ajandasÄ±ndan birkaÃ§ Ã¶rnek:

â—Š Sneaker ve spor giyim Ã¼rÃ¼nlerine satÄ±n alanlarÄ±n kendi yorumlarÄ±nÄ± katabileceÄŸi kiÅŸiselleÅŸtirme alanÄ± ve kalÄ±cÄ± DJ set-upâ€™Ä± yer alÄ±yor.

â—Š â€˜Documentaryâ€™ alanÄ± iÃ§inde sneaker kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ hakkÄ±nda iÃ§eriklerin yer alacaÄŸÄ± bir izlem kÃ¶ÅŸesi bulunuyor.

â—Š MaÄŸazanÄ±n getirdiÄŸi baÅŸka bir yenilik: â€˜Community tableâ€™ yani paylaÅŸÄ±m masasÄ±... Hem kÃ¼Ã§Ã¼k etkinliklerin hem de isteyenlerin gÃ¼n boyu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na uygun olan dev bir paylaÅŸÄ±m masasÄ± bu... AlÄ±ÅŸveriÅŸ sÄ±rasÄ±nda ilham gelirse, oturup Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±zÄ± yapÄ±yorsunuz.

â—ŠÂ  Seksenlerden yadigÃ¢r kÃ¼lt oyunlar langÄ±rt, atari, tilt makinesi meraklÄ±larÄ±nÄ± bekliyor.

â—Š Butik, sanat galerisine de dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ama daha ziyade sokak sanatÄ± Ã¶n planda. Bu baÄŸlamda GÃ¶lge ve Cins gibi sokak sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n grafitti Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla duvarlarÄ±nÄ± kaplayacak.

â—Š MaÄŸaza, belirli gÃ¼nlerde pek Ã§ok farklÄ± etkinliÄŸe de ev sahipliÄŸi yapacak. Ã–rnek vermek iÃ§in kasÄ±m ajandasÄ±na bakalÄ±m: Renk ve Ã§izim teknikleriyle grafik desen tasarÄ±m atÃ¶lyesi, pop-up kutu tasarÄ±mÄ±, kaykay ve sneaker kiÅŸiselleÅŸtirme, fanzin Ã¼retimi, â€˜eski film kolajÄ± atÃ¶lyesiâ€™ ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§ekebilecek etkinliklerden...

â—Š Ä°ddialÄ± bir konser takvimi de mevcut: â€™Originals sahnesiâ€™ de bu hareketli mekÃ¢na ilham katan bir baÅŸka yenilik. Ohash, Audioban, Lalalar gibi isimler Originals sahnesinde dinleyici ile buluÅŸacak.

â—Š MeraklÄ±larÄ± iÃ§in Beyonce, Pharrell Williams, Kanye West gibi ikonik isimlerin iÅŸbirliklerinin tasarÄ±mlarÄ± da yer alacak. BugÃ¼n kurulacak â€˜adidas Bazaarâ€™ etkinliÄŸiyle limited edition tasarÄ±mlarÄ± tezgaha Ã§Ä±karacak. Butikte pazar yeri ambiyansÄ± yaratÄ±lacak,

BugÃ¼n neler var?
â—Š 13.00-19.00 FotoÄŸraf stÃ¼dyosu
â—Š 14.00-16.00 Sneaker kiÅŸiselliÅŸtirme
â—Š 15.00-17.00 Pazar filesi kiÅŸiselleÅŸtirme

Orijinal hareketler bunlar


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