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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
iizci@hurriyet.com.tr
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Nohudu sevmeyene de yedirir Çikolatalı humus

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Nohudu sevmeyene de yedirir Çikolatalı humus

Lezzetli, sağlıklı ve ekonomik... Hem bir protein kaynağı hem de içeriğindeki kakaoyla tatlı ihtiyacınızı karşılıyor. İster kaşık kaşık yiyerek, ister ekmeğe sürerek tüketebilirsiniz ya da sütle karıştırıp smoothie’sini yapabilirsiniz. Son günlerde yemek blog’larının en popüler lezzeti olan çikolatalı humusu diyetisyen ve beslenme uzmanı Dilara Koçak anlattı.

Herkes tüketebilir mi?

Bu tarif üzerinde çok deneme yaptık, kendi kültürümüze en uygununu bulmaya çalıştık. Farklı tariflere baktık, hindistancevizi yağı kullanılmasını önerenler çoktu ama biz tereyağı veya zeytinyağıyla da denedik. En iyisinin tereyağı olduğunu söyleyebilirim. Vegan olsun isteyenler tabii ki tereyağı yerine zeytinyağı veya hindistancevizi yağı kullanmalı. Vegan değilseniz içine biraz süt bile ekleyebilirsiniz, hoş bir lezzet yaratıyor. Çikolatalı humusu, herhangi bir özel hastalığı veya alerjisi olmayan herkes rahatlıkla tüketebilir. Bu tarifi ara öğün
olarak tüketebilirsiniz, kahvaltıda yemek isterseniz süt ilavesiyle smootthie’sini de yapabilirsiniz. İçindeki nohut sayesinde uzun süre tok tutar, bağırsaklarınızı çalıştırmaya yardımcıdır.

Nohudu sevmeyene de yedirir Çikolatalı humus

Neden popüler oldu?

Humusun içindeki malzemelerden nohut ve tahin yüzyıllardır kullanılıyor, birçok kültür humusa sahip çıkıyor. Önceki yıl, 2018 trendlerini açıklarken humusun ve siyah ürünlerin çok popüler olacağının altını çizmiştim. Bu akıma olan ilgi, bu yıl ülkemizde daha da artacak gibi görünüyor. Humus, baklagil ürünü olduğundan akla Akdeniz’i, Doğu’yu getirse de şu anda nohut ununun çeşit çeşit üründe kullanılması tüm dünya için geçerli bir trend. Bunda vegan ve vejetaryen beslenmeyle sürdürülebilirlik konularında tüm dünyanın giderek hassaslaşmış olması da etkili oldu. Bitkisel protein kaynakları çıkış yapmaya devam edecek; yosun ve böcek proteini de önümüzdeki yılların konusu oldu. Bu tarif ilgi gördü çünkü içinde rafine şeker yok, sağlıksız yağ yok, lifi yüksek, hazırlığı kolay.

Nohudu sevmeyene de yedirir Çikolatalı humus

Tarifi (İki kişilik) (Porsiyonu 110-120 kalori)

Malzemeler:
◊ 1 çay bardağı haşlanmış nohut
◊ 1 tatlı kaşığı tereyağ veya hindistancevizi yağı
◊ 3 yemek kaşığı kakao
◊ 4-5 adet suda bekletilmiş hurma
◊ 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı: Hurmalar sıcak suda bekletildikten sonra kabukları soyulur ve çekirdekleri çıkarılır. Haşlanmış nohutların da kabukları soyulduktan sonra hurma, kakao ve tereyağıyla blenderdan geçirilir. Dilerseniz üzerine bal ekleyebilir, hindistancevizi veya taze mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.

Nohudu sevmeyene de yedirir Çikolatalı humus

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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