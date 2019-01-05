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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor / elcinyahsi@ekranella.com
05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Netflix devrimi

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Netflix devrimi

2018, ekranda devrimin gerçekleştiği yıl olarak anılacak.

2018’de ekranlara damga vuran şey Netflix devrimiydi. Nokta. Hayır, Hakan: Muhafızın yayına girmesinden değil, ‘Roma’dan söz ediyorum. Hemen açıklayacağım, fakat önce, ekranda bir devrim olduğu iddia edilen sonBlack Mirrorbölümü ‘Bandersnatch’i aradan çıkaralım...

Devrim bu değil...

Netflix’teki ilk ve tek interaktif film ‘Bandersnatch’ hikâyede olabileceklerden sadece izleyicinin sorumlu olduğunu iddia ediyor. Hikâye şöyle: 80’li yıllardayız, ergen kahramanımız çeşitli seçenekler arasından sonunu okurun seçtiği bir kitabı, sonunu oynayanın seçtiği bir bilgisayar oyunu olarak uyarlamakla meşgul. İzleyici onu çeşitli seçeneklere yönlendiriyor ve isterse yarım saatte, isterse tam beş saatte sona ulaşıyor. Aslında tam öyle değil. Sonuçta yine bütün seçenekleri kimin belirlediği belli. Üstüne, kendi seçeneklerimizle Netflix’e akıttığımız data da cabası. İzlerken geri dönemiyorsun, ileri saramıyorsun ve aslında kontrol normal bir filmden çok daha az izleyicinin elinde. Çok küçükken kazada kaybettiği annesini geri getirme ihtimalini seven Stefan’a ne olduğunu merak etmedim değil ama bunu öğrenmek için bilgisayara kahve dökme sahnesini niye yedi kere izleyeyim? Devam edemedim ben. Zaten bu da film değil, bir oyun esasında. Ha bu oyunun varlığına hiçbir itirazım yok tabii ki. Netflix de çok genç izleyicileri hedef alan bu seçimle doğru bir adım atıyor. Ancak buna devrim demek doğru değil. ‘İlk’ demek hiç değil. Mesela geçen yıl Steven Soderbergh dizisi ‘Mosaic’ tam da bunu yapmış, izleyiciye, diziye istediği karakterle devam etme seçeneğini sunmuştu. Fakat bunu ABD’de işleyen bir uygulama üzerinden devreye sokmuş ve Türk izleyiciler ne yapar ne eder, hiç düşünmemişti. Netflix, bu imkânı bütün abonelerine yani çok çok daha geniş bir kitleye sundu. Güzel hareket fakat sinema bu değil arkadaşlar, devrim de bu değil.

Netflix devrimi

‘Roma’

Devrim bu...

Oysa bana göre ekranda gerçek devrim ‘Bandersnatch’ değil ‘Roma. Netflix tuttu, Meksikalı bir yönetmenin ABD’de asla dağıtım şansı bulamayacak, siyah beyaz ve İngilizce olmayan filmine parayı yatırdı. Şu an o film dünyanın her köşesindeki sinema yazarlarının yıl sonu listelerinde en tepelerde, bütün ödüllerde adı geçiyor, Oscar tahminlerinde baş- köşede ama tüm bunlardan daha önemlisi, o film bizim (yani 130 milyondan fazla insanın) evimizde, tabletimizde, telefonumuzda, elimizde. ‘Roma’ sadece başlangıç. Bundan beş yıl önce Martin Scorsese’nin böyle bir platform için film yapacağı aklınıza gelir miydi? Ama bu yıl yönetmenin, oyuncuları arasında Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel olan ‘The Irishman’ isimli filmini Netflix’te izleyeceğiz. Şu an yayında olan ‘BirdBox’ın oyuncusu Sandra Bullock “Artık Hollywood’da sadece süper kahramanlara film yapılıyor, platformlar sayesinde yeniden biz de iş bulabileceğiz, rol yapabileceğiz” diyor. Filmin Oscar’lı yönetmeni Susanne Bier “Salonda ulaşabileceğim seyircinin katbekat fazlasına ulaşmak heyecan verici” diyor. Elbette AppleTV, amazon, Hulu gibi diğer platformlar da harıl harıl hazırlıkta. Ben şahsen mısır paralarından artırdığımla büyük ekran televizyonumu aldım, sinemanın büyülü dünyasına evimde dalıyorum, böylece story çekenlerle de kavga etmiyorum. Fakat artık biliyorum ki o dünyaya herkes kendi istediği yerde, metroda, otobüste, dünyanın her yerinde dalabilir. Devrim bu.

Netflix devrimi

'Bandersnatch’

 

 

 

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