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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor / elcinyahsi@ekranella.com
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Nerede kalmıştık?

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Nerede kalmıştık?

Ocak ayı tatili sona erdi, diziler dönüyor. Ekran karşısında yerimizi almadan, nerede kalmıştık; bir bakıp hafıza tazeleyelim mi?

Kanamalı hastalar: ‘Çukur’da Yamaç, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas, ‘Muhteşem İkili’de MKC, ‘Çarpışma’da Galip... Hepsi kurşun yağmuruna tutuldu ve bölüm bitti. Üçü geri dönecek gibi, Galip’in durumuysa belli değil. ‘Kadın’da da silahlar patladı ve yeni fragmanda ceset torbası başında perişan Enver’le Arif’i gördük maalesef. Ölen Ceyda mı, Hatice mi, Yeliz mi?

Nerede kalmıştık

Açılan kapılar: İlki, ‘Bizim Hikâye’de “Zaten Nihal yok, o yüzden tehlike de yok” diyen Barış’ın zil çalınca rahat rahat açtığı kapının önünde donakalması... İkincisi, ‘Yasak Elma’da nikâh masasından kalkıp da kapıyı açan Kemal’in karşısında Yıldız’ı görünce donakalması... Birbiriyle yarışırlar. Zehra’yla o nikâh kıyılacak mı, babasının arabasıyla birine çarpan Emir’e ne olacak, göreceğiz.

‘Gülperi’deyse Kadir’i, eski kocasıyla yeniden masaya oturan Gülperi’nin bulunduğu nikâh salonunun kapısını hışımla açarken bıraktık.

‘Erkenci Kuş’ta Sanem’in açtığı kapının ardındaysa tartıştığı korkunç kadın duruyordu. Ama Sanem’i dumura uğratan, Can’ın kadına “Anne!” demesi olmuştu.

Daha serti, ‘Sen Anlat Karadeniz’in beş kadınının üstüne kapanan hapishane kapısı. Bu hikâyeden bir ‘Avlu’ çıkmaz elbet ama kızların hayatı da kolay olmayacak belli ki.

Nerede kalmıştık

Ve diğerleri: ‘Avlu’da eğlenceli bir gecede, yeni yıla girmek için geri sayım yapılırken Deniz ve Azra’nın endişeli yüzlerinde dondu kare.

‘Jet Sosyete’ ahalisiyse Sertab Erener konseriyle neşeli bir yılbaşı gecesi geçirdi.

‘Bir Litre Gözyaşı’nda herkes yılbaşını kutlarken dağda mahsur kalan ikiliden Mahir, Cihan’a “Ben seni çok seviyorum Cihan” diyordu.

‘İkizler Memo-Can’ın Onur’u ise “Arabam benim her şeyim” diye söylenen Melek’e, “Keşke araban için söylediklerini benim için söylesen!” dedi; daha ne desin?

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın son sahnesi de aşkla ilgiliydi: Züleyha’nın işlediği yastığı almak için düzenlenen açık artırmada, Demir karısının el işine gururla 200 lira verirken Yılmaz’ın sesi salonu dondurdu: “Beş bin lira!”

Kategoriler ötesi ‘İstanbullu Gelin’de ise Esma Sultan hastalığını oğullarına açıkladı ve desteklerini istedi. Kendisine mutluluklar...

Nerede kalmıştık


Beş program

Yeni gün: Barca ve MKC bu haftadan itibaren salı geceleri ekranda olacak.

Yeni dizi: ‘When Heroes Fly’da dört eski asker ortadan kaybolan bir kadını bulmak için Colombia’ya gidiyor (Netflix)

Yeni sezon: Gazetecilerin hayatına odaklanan sorgulayan Hırvat dizisi ‘The Paper’ / ‘Novine’nin ikinci sezonu platformda. (Netflix)

Gündem: ‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’nda sanat camiasından edebiyata gündemin nabzı tutuluyor. (Bloomberg, hafta içi her akşam, 20.00)

Yeni dizi:  ‘The Pier’da Profesör rolüyle tanıdığımız Alvaro Morte başrolde. (BluTv)

 

 

 

 

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