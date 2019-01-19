Nerede kalmıştık?
Ocak ayı tatili sona erdi, diziler dönüyor. Ekran karşısında yerimizi almadan, nerede kalmıştık; bir bakıp hafıza tazeleyelim mi?
Kanamalı hastalar: ‘Çukur’da Yamaç, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas, ‘Muhteşem İkili’de MKC, ‘Çarpışma’da Galip... Hepsi kurşun yağmuruna tutuldu ve bölüm bitti. Üçü geri dönecek gibi, Galip’in durumuysa belli değil. ‘Kadın’da da silahlar patladı ve yeni fragmanda ceset torbası başında perişan Enver’le Arif’i gördük maalesef. Ölen Ceyda mı, Hatice mi, Yeliz mi?
◊ Açılan kapılar: İlki, ‘Bizim Hikâye’de “Zaten Nihal yok, o yüzden tehlike de yok” diyen Barış’ın zil çalınca rahat rahat açtığı kapının önünde donakalması... İkincisi, ‘Yasak Elma’da nikâh masasından kalkıp da kapıyı açan Kemal’in karşısında Yıldız’ı görünce donakalması... Birbiriyle yarışırlar. Zehra’yla o nikâh kıyılacak mı, babasının arabasıyla birine çarpan Emir’e ne olacak, göreceğiz.
‘Gülperi’deyse Kadir’i, eski kocasıyla yeniden masaya oturan Gülperi’nin bulunduğu nikâh salonunun kapısını hışımla açarken bıraktık.
‘Erkenci Kuş’ta Sanem’in açtığı kapının ardındaysa tartıştığı korkunç kadın duruyordu. Ama Sanem’i dumura uğratan, Can’ın kadına “Anne!” demesi olmuştu.
Daha serti, ‘Sen Anlat Karadeniz’in beş kadınının üstüne kapanan hapishane kapısı. Bu hikâyeden bir ‘Avlu’ çıkmaz elbet ama kızların hayatı da kolay olmayacak belli ki.
◊ Ve diğerleri: ‘Avlu’da eğlenceli bir gecede, yeni yıla girmek için geri sayım yapılırken Deniz ve Azra’nın endişeli yüzlerinde dondu kare.
‘Jet Sosyete’ ahalisiyse Sertab Erener konseriyle neşeli bir yılbaşı gecesi geçirdi.
‘Bir Litre Gözyaşı’nda herkes yılbaşını kutlarken dağda mahsur kalan ikiliden Mahir, Cihan’a “Ben seni çok seviyorum Cihan” diyordu.
‘İkizler Memo-Can’ın Onur’u ise “Arabam benim her şeyim” diye söylenen Melek’e, “Keşke araban için söylediklerini benim için söylesen!” dedi; daha ne desin?
‘Bir Zamanlar Çukurova’nın son sahnesi de aşkla ilgiliydi: Züleyha’nın işlediği yastığı almak için düzenlenen açık artırmada, Demir karısının el işine gururla 200 lira verirken Yılmaz’ın sesi salonu dondurdu: “Beş bin lira!”
Kategoriler ötesi ‘İstanbullu Gelin’de ise Esma Sultan hastalığını oğullarına açıkladı ve desteklerini istedi. Kendisine mutluluklar...
Beş program
Yeni gün: Barca ve MKC bu haftadan itibaren salı geceleri ekranda olacak.
Yeni dizi: ‘When Heroes Fly’da dört eski asker ortadan kaybolan bir kadını bulmak için Colombia’ya gidiyor (Netflix)
Yeni sezon: Gazetecilerin hayatına odaklanan sorgulayan Hırvat dizisi ‘The Paper’ / ‘Novine’nin ikinci sezonu platformda. (Netflix)
Gündem: ‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’nda sanat camiasından edebiyata gündemin nabzı tutuluyor. (Bloomberg, hafta içi her akşam, 20.00)
Yeni dizi: ‘The Pier’da Profesör rolüyle tanıdığımız Alvaro Morte başrolde. (BluTv)
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