Ne olacak bu dünyanın hali?

The Handmaid’s Tale: Kadının geleceği yok



Dini rejimle yönetilen Gilead isimli yeni bir ülke, yönetici sınıfa çocuk doğurmaktan başka hiçbir işlevi ve hakkı olmayan kadınlar. Margaret Atwood’un 1985 tarihli ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu ABD’nin Trump iktidarıyla tanıştığı döneme gelmesinin de etkisiyle büyük bir ilgiyle izlendi, olumlu eleştiriler aldı, ekibe ödüller getirdi. Şimdi ikinci sezonda Atwood’un kitabında olmayan ama içinde yaşadığımız dünyanın hayli aşina olduğu hikâyeler izleyeceğiz. Yayında olan ilk iki bölüm, ürpertici yeni sezonun karanlık çerçevesini çiziyor. Yeni bölümler her perşembe, ABD yayınından bir gün sonra (BluTv).





Rain: Bu yağmur herkesi alıp götürüyor



Distopya türüne Danimarka’dan bir katkı ‘Rain’. Virüs saçan yağmurdan kurtulmayı başaran abla-kardeş, altı yıl soyunca saklandıkları sığınaktan çıkıyor ve kimsenin kalmadığı dünyada bir avuç gençle birlikte neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Görüntüler itibariyle insana kendini sinemada hissettiren, temposu hızlı, oyuncuları ışık saçan bu dinamik dizi, Kuzey ülkelerinin sadece polisiyelerde usta olmadığının kanıtı. Sığınağa girdiğinde altı, çıktığında 16 yaşında olan Rasmus’u canlandırmaları için birbirine bu kadar çok benzeyen iki oyuncu bulan cast ekibine de tebrikler (Netflix, cumadan itibaren).



Suriye’nin Katliam Evleri:Gerçek ve yalnızca gerçek



Tabii hayat yine şaşırtmıyor ve en akla hayale sığmayacak kötülükler senaristlerin hayal gücünden değil, insanoğlunun elinden geliyor. Dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları içindeki mazlum insanların hikâyelerini araştıran ödüllü belgesel serisi ‘Off the Grid’de bu hafta Suriye’de iktidarın yönetiminde bulunan ve İnsan Hakları Veri Analiz Grubu’nun iddialarına göre bir ‘devlet öldürme makinesi’ olarak tanımlanan Saydnaya Hapishanesi’nde yaşanan olaylar konu alınıyor. Mart 2011 ile Aralık 2015 tarihleri arasında her ay ortalama 300 ölüm olmak üzere yaklaşık 18 bin kişinin öldürüldüğü iddiası araştırılırken bir çok tanığın ifadesine başvuruluyor (TRT World, pazar, 22.30).

HAFTANIN PROGRAMI

Vatanım Sensin (Kanal D, perşembe, 20.00)

Mücadeleye devam. İzmir özgürlüğüne kavuşana kadar Kumandan Cevdet ve ailesine rahat yüzü yok.