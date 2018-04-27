Ne olacak bu dünyanın hali?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor... elcinyahsi@ekranella.com
27.04.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Ne olacak bu dünyanın hali?

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Ne olacak bu dünyanın hali?

Kafalarda da ekranlarda da aynı soru dönüp duruyor epeydir. İşte konuyla ilgili yepyeni başlıklar...

The Handmaid’s Tale: Kadının geleceği yok

Dini rejimle yönetilen Gilead isimli yeni bir ülke, yönetici sınıfa çocuk doğurmaktan başka hiçbir işlevi ve hakkı olmayan kadınlar. Margaret Atwood’un 1985 tarihli ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu ABD’nin Trump iktidarıyla tanıştığı döneme gelmesinin de etkisiyle büyük bir ilgiyle izlendi, olumlu eleştiriler aldı, ekibe ödüller getirdi. Şimdi ikinci sezonda Atwood’un kitabında olmayan ama içinde yaşadığımız dünyanın hayli aşina olduğu hikâyeler izleyeceğiz. Yayında olan ilk iki bölüm, ürpertici yeni sezonun karanlık çerçevesini çiziyor. Yeni bölümler her perşembe, ABD yayınından bir gün sonra (BluTv).

Ne olacak bu dünyanın hali


Rain: Bu yağmur herkesi alıp götürüyor

Distopya türüne Danimarka’dan bir katkı ‘Rain’. Virüs saçan yağmurdan kurtulmayı başaran abla-kardeş, altı yıl soyunca saklandıkları sığınaktan çıkıyor ve kimsenin kalmadığı dünyada bir avuç gençle birlikte neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Görüntüler itibariyle insana kendini sinemada hissettiren, temposu hızlı, oyuncuları ışık saçan bu dinamik dizi, Kuzey ülkelerinin sadece polisiyelerde usta olmadığının kanıtı. Sığınağa girdiğinde altı, çıktığında 16 yaşında olan Rasmus’u canlandırmaları için birbirine bu kadar çok benzeyen iki oyuncu bulan cast ekibine de tebrikler (Netflix, cumadan itibaren).

Suriye’nin Katliam Evleri:Gerçek ve yalnızca gerçek

Tabii hayat yine şaşırtmıyor ve en akla hayale sığmayacak kötülükler senaristlerin hayal gücünden değil, insanoğlunun elinden geliyor. Dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları içindeki mazlum insanların hikâyelerini araştıran ödüllü belgesel serisi ‘Off the Grid’de bu hafta Suriye’de iktidarın yönetiminde bulunan ve İnsan Hakları Veri Analiz Grubu’nun iddialarına göre bir ‘devlet öldürme makinesi’ olarak tanımlanan Saydnaya Hapishanesi’nde yaşanan olaylar konu alınıyor. Mart 2011 ile Aralık 2015 tarihleri arasında her ay ortalama 300 ölüm olmak üzere yaklaşık 18 bin kişinin öldürüldüğü iddiası araştırılırken bir çok tanığın ifadesine başvuruluyor (TRT World, pazar, 22.30).

HAFTANIN PROGRAMI
Vatanım Sensin (Kanal D, perşembe, 20.00)

Mücadeleye devam. İzmir özgürlüğüne kavuşana kadar Kumandan Cevdet ve ailesine rahat yüzü yok.  

 

 

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