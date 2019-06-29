Ne kitapsız ne kahvesiz!
Bodrum’daki ‘yeni nesil kütüphane’ Zai, alanını yeni binası ‘Yaşam’la genişletti. Güzel etkinliklerin tadını ise ilk kez düzenlenen kahve festivali artıracak.
Bodrum’daki Zai, 2017’de ‘üçüncü mekân kütüphaneler’ kavramından ilhamla tasarlanıp ‘yeni nesil kütüphane’ olarak açılmıştı. Şimdi, ev ve işyerinden sonra bireysel ve sosyal vakit geçirilebilecek bir mekân olma özelliğini, yeni binası ‘Yaşam’la genişletiyor.
Dün başlayıp yarın sona erecek Zai Bodrum Coffee Festival’le kapılarını açan ‘Yaşam’, Zai’nin ‘yaşam alanı’ olma hayalini bir adım öteye taşıyarak edebiyatı, sanatı, gastronomiyi, sinemayı, tiyatroyu, müziği ve farklı alanlardaki festivalleri aynı çatı altında deneyimleme imkânı sunuyor. Bodrum’un ilk kahve festivali olan ve bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlikte kahve seminerleri, atölyeler, tadımlar, müzik dinletileri ve sergiler var. Beş duyuya hitap eden aktiviteler saat 19.30’a kadar sürüyor. Festival sonrasında ise saat 21.00’de bugün Jehan Barbur, yarın da Selen Beytekin konserleri olacak.
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