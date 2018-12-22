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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Ceren Şehirlioğlu seçti
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Nasıl bir travma bizi Çukurova’ya getirdi?

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Nasıl bir travma bizi Çukurova’ya getirdi?

‘Bir Zamanlar Çukurova’da her hafta kötülüğün en saf haline şahit oluyoruz. Herkesin insanlığın en karanlık yerlerinde gezindiği bu dizi neden ilgimizi çekiyor?

'Demir Yaman’ (Murat Ünalmış) ilk bölümlerde ‘Yer Gök Aşk’taki Yusuf’u andırıyordu. Kara yağız konak oğlanı, Oedipus kompleksli ama merhametli, yiğit... Fakat bölümler ilerledikçe bir psikopata dönüştü. Uçağıyla Çukurova’daki topraklarının üzerinden geçerken, ‘Buraların hepsi benim. Uçmayı seviyorum çünkü her şeye hakim olduğumu bana hatırlatıyor’ dediği anda anlamalıydık. ‘Demir’, gerçek bir narsisist, nevrotik bir kibir küpü. ‘Züleyha’ya yaptığı eziyet bir yana, etrafındaki herkesi terörize ediyor. Yüzüğü takmayan parmağını kesmekle tehdit ettiği, zorla evlendiği karısı konakta bile değil, yatak odasında hapis hayatı yaşıyor. Yanında çalışanları canlı canlı yakmaya kalkıyor, kahyasının alnına silah dayadıktan bir dakika sonra şeytani kahkahalar atıyor, ‘Yılmaz’ı öldürme çabaları biçim biçim işkence ve eziyet dolu.

Psikopatlık çıtası yukarı çıkıyor

Fakat tüm bunlara rağmen ‘Demir’ tam olarak dizinin kötü adamı değil. Mesela yine benzer bir senaryoyla ‘Kara Sevda’da Nihan’la evlenen ‘Emir Kozcuoğlu’ndan farklı. ‘Demir’, tüm manyaklıklarına rağmen hâlâ dizinin jönü olabilmeyi başarıyor. Çünkü her yerde, onu bile aşan, ham kötülükle karşı karşıyayız.
Hikâyenin en şeytani karakterlerinden biri ‘Hünkar Hanım’dan (Vahide Perçin), ‘Saniye’ye, gözünü kırpmadan bebek katili olmayı sinek öldürür gibi içselleştiren ‘Şermin’den, yedi ölümcül günahın her birini ruhunda taşıyan ‘Gaffur’a, ‘Fadik’ten, yoksul ırgatına, dedikoducu manavına herkes baştan aşağı zehir.
İçi entrika, skandal, çok hınzır planlar, zalimler ve mazlumlarla dolu taşra dramlarını ezbere biliyoruz. Artık bu tür dizileri bir tahmin oyunu oynar gibi izliyoruz. ‘Acaba ‘Fekeli, Hünkar’ın eski sevgilisi mi’, ‘Yılmaz, Gülten’le intikam için evlenir mi’, ‘Züleyha kesin numara yapıyor, bebeği alıp kaçacak’ diye çekirdek çitlemek bu işin ritüelinin bir parçası. Çoğunlukla da tahmin oranlarımız epey yüksek.
Ama ‘Bir Zamanlar Çukurova’ insanı bu noktaya nasıl geldik diye düşündürüyor. Bunca nefret dolu bir ıstırap pornosu nasıl televizyonun en bağımlılık yaratan öyküsü oldu? Kalbi marazi bir aşktan başka hiçbir güzellikle çarpmayan bu karakterler toplumsal bilinçaltımızdaki dehşet verici şeylerin tezahürü muhakkak.
Türkiye’yi hiç tanımayan birine önce ‘Bartu Ben’i sonra Çukurova’yı izletsek hiç tereddütsüz hepimizin şizofren olduğunu düşünür. Neyse ki, absürt bir fantazya olmasına rağmen Çukurova bir ‘Sen Anlat Karadeniz’ değil. Çok daha iyi bir sinematografisi, nispeten daha az mizojinist bir tonu var. Yine kadınlar mütemadiyen hizmetçi, kapatma ya da ana olsa da dizideki bütün erkeklerin düşük zekâsının yanında cin gibiler. Bir tek ‘Saniye’ bile tek başına bütün ‘koca bebek’ adamlara pabucunu ters giydirir.
Sezonun en ‘daha neler’ dizisiyle karşı karşıyayız. Her bölüm psikopatlık çıtası yukarı çıkıyor. Görünüşe bakılırsa izleyici de bu yüksek tansiyondan hoşlanıyor, dizinin share’i yüzde 30’ları aştı. ‘Yamanlar Konağı’nı hastaca takip etmeye devam!

Kalbi marazi bir aşktan başka hiçbir güzellikle çarpmayan bu karakterler toplumsal bilinçaltımızdaki dehşet verici şeylerin tezahürü
muhakkak.

 

 

 

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