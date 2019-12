Nasıl bir şeye bakmıştınız?

BU GECE MUTLAKA 90’LARA DÖNELİM

* Kasetlere yolculuk

90’lar Dans Gecesi’nin düzenlendiği Beyoğlu’ndaki Sanat Performance, “70’ler, 80’ler, 90’lardan günümüze Türkçe şarkılarla yeni bir hatıra yazıyoruz” diyor. Çoğumuzu büyüten, olgunlaştıran ya da hayallerimizin içine yerleştirdiğimiz Türkçe pop şarkılarıyla oturmak yok. Etkinlik saat 21.00’de, biletler 19.90-99 TL aralığında. sanatperformance.com

* Muhteşem üçlü

Ali Güven, Ufuk Yıldırım ve Ozan Orhon’la 90’lar Parti, 22.00’de Beylikdüzü’ndeki Mask Beach’te. Biletler 40 TL, 18 yaş sınırı var. (0530) 137 12 89

* Ekip bir arada

Erdal Çelik, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Rüya Ersavcı ve Sibel Alaş 22.30’da Moda Kayıkhane’de. Şimdi 90’lar partisinin biletleri 99 TL’den başlıyor. modakayikhane.com



* Bağıra çağıra söylemek serbest

90’lar Kafası adlı gecenin DJ’i tanıdık bir isim: Ünlü radyocu Nihat Sırdar’ın seçtiği şarkıları dinlemek için adres, Jolly Joker Kartal İstMarina, buluşma saat 22.00’de. Bilet fiyatları 70 TL’den başlıyor. jjkartal.com

* Bir de böyle dinleyin

80’li ve 90’lı yılların sevilen şarkılarını farklı müzik türlerinde, özgün bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan Arda Gülyan Band, 23.00’te Living Room sahnesinde olacak. Biletler 56.50 TL. livingroom.com.tr

* Ankara da ses veriyor

Yaşı yetenlerin “Aaa, ben bu şarkıyı çok severim” çığlıkları atacağı bir 90’lar Partisi de Ankara’da. IF Performance Hall’da eğlence 21.00’de başlayacak. Biletler 35 TL. ifperformance.com

PAZARA ÇIKALIM

Hediyeleri son güne bırakmayın

Adı Feriye Kış Pazarı ama içeride sizi son derece sıcak bir ortam karşılayacak. Boğaz havasıyla harmanlanmış sıcak kahve kokuları, renkli kış atölyeleri, benzersiz tatlar… Kışın eğlenceli yüzünü yaşamak için doğru Ortaköy’e! feriye.com

BİLENDEN DİNLEYELİM

Sinemayla ilgilenenlere...



‘Damat Koğuşu’ (Groom’s Block) filmiyle dikkat çeken yönetmen İlker Savaşkurt, ‘İlk Film Seminerleri’ kapsamında sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenecek seminerlerde, sektörün önde gelen isimleri deneyimlerini izleyicilere aktaracak. İlk etkinlik bugün 13.00’te 5. Kat Oyunculuk Atölyesi’nde, oyuncu Funda Eryiğit’in katılımıyla yapılacak. Katılım ücretsiz. 5incikat.com

AKUSTİĞİ HİSSEDELİM

Şerefiye Sarnıcı’nda ziyafet

Victoires de la Musique Classique’te ‘Enstrümantal Keşif’ seçilen Franko-İspanyol gitarist Thibaut Garcia’nın ilk Türkiye konseri bugün 17.30’da Şerefiye Sarnıcı’nda. Bilet fiyatları 26.50-76.50 TL aralığında (Biletix). serefiyesarnici.istanbul

KLASİĞE DOYALIM

Kilisede resital

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın başkemancısı Aslı Ayben Özdemir’le, ilk öğretmeni ve annesi piyanist Zümrüt Alieva’nın İstanbul Filarmoni Derneği konseri bugün 18.00’de All Saints Moda Kilisesi’nde. Bilet fiyatları 23.50-68 TL aralığında (Biletix). allsaintsmoda.net

KAHKAHAYA KOŞALIM

‘Kısmet’se gidin

‘Kısmet Şov’ adlı doğaçlama stand-up’ının yanı sıra ‘Sevginin Gücü’ radyo programı ve yazıp oynadığı ‘Küçük Hesaplar’ adlı diziden tanıdığımız Deniz Alnıtemiz, tek kişilik gösterisiyle bu akşam 20.00’de İzmir Performance Hall’da. Biletler 45 TL (Biletix). izmirperformancehall.com

DESTEK OLALIM

Genç yönetmenler perdede

Kısa film yönetmenleri için yeni bir platform oluşturma hedefiyle yola çıkan Kundura Sinema Açık Perde kapsamındaki gösterimlerin ilki yarın saat 16.00’da Beykoz’daki Kundura Sinema’da yapılacak. ‘The Crane’ (Mert Can Arslan), ‘Sosyal Mağara’ (Ertan Alkan), ‘Gateway to the Past’ (Omar Alazzawi), ‘Acil Çırak Aranıyor’ (Osman Çakır), ‘Meryem Ana’ (Hasan Ete), ‘Bebek Düşü’ (Berke Camekan), ‘Kırmızı Kazak’ (Uygar Tanrıkulu), ‘Servis’ (Ramazan Kılıç), ‘Kusurlu’ (Bilen Sevda Könen) ve ‘Patates Olmak Çok Zor’ (İlke İzgi) filmlerinin izleneceği etkinliğe katılım ücretsiz. beykozkundura.com

ERKEN KUTLAYALIM

En genç katılımcılar burada



Senenin en özel etkinliklerinden biri Pera Müzesi’nde. Bebeklerin ve yeni yürüyen çocukların ihtiyaç ve isteklerine hitap eden özel bir konser ve bale performansı bu. Çaykovski’nin ünlü baleleri ‘Fındıkkıran’ ve ‘Kuğu Gölü’nün yanı sıra ayrıca Rossini, Strauss ve Mozart’ın eserlerinden pasajların seslendirileceği Bebek Konseri-Şekerleme Diyarında Erken Yılbaşı Kutlaması, yarın 10.30’da başlayacak. 0-2 yaş ücretsiz, ebeveynler ve 2 yaş üstü çocuklar bilete tabii. Biletler 60 TL. peramuzesi.org.tr

ERGENLERİ ANLAYALIM

Defterler açılsın!

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın (YKKS) düzenlediği ‘Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri’nde yarın ‘Öğrenme ve Bilinçdışı’ kitabındaki konular tartışılacak. Tijen Demirörs, Sezai Halifeoğlu, Talat Parman, Şeyda Postacı, Alper Şahin ve Neslihan Zabcı’nın katılacağı ‘Defterleri Temize Çekiyoruz’ başlıklı toplantı yarın saat 18.00’de Galatasaray’daki YKKS binasının Loca bölümünde. Katılım ücretsiz. sanat.ykykultur.com.tr

ATIKSIZ YAŞAYALIM

Her şey mutfakta başlar

Mutfakta geri dönüşüm önerileri, israfı önleme yöntemleri, atık değerlendirmenin katkıları... Şehirde verimli ve sürdürülebilir bir hayat için yapabileceklerinizi 17 Aralık’ta 15.00-19.00 saatlerinde SALT Beyoğlu Mutfak’ta Ek Biç Ye İç’in düzenleyeceği ‘Atıksız Mutfak Atölyesi’nde öğrenebilirsiniz. Katılım ücretsiz ancak 30 kişiyle sınırlı ve kayıt yapılmıyor. saltonline.org

DERİNE İNELİM

Bana tutkuyu anlat Carmen!

Akbank Sanat ve Psikesinema&Psikeart işbirliğiyle düzenlenen ‘Sinema-Psikiyatri Seminerleri’nin 18 Aralık’taki başlığı ‘Tutku ve Kıskançlık’. Etkinlik 18.30’da yönetmen Carlos Saura’nın ‘Carmen’ filminin gösterimiyle açılacak. 20.15’te başlayacak tartışma bölümünün konuşmacılarıysa Prof. Dr. Bedirhan Üstün, Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer, Çağnur Öztürk ve Haydar Ergülen. Katılım ücreti 20 TL. akbanksanat.com

ALIŞVERİŞ YAPALIM

Otizmlilerin yanında...





Her yıl otizmlilerin yararına düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, bu sene 18-19 Aralık’ta Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta olacak. 10.00-21.00 saatlerinde açık olacak şenlikte 12’nci yıla özel 12 hediye çekilişi yapılacak. Elde edilen gelirin tamamı vakfın çalışmalarını ve verdiği bursları desteklemek için kullanılacak. Biletler 40 TL. tohumalisverisfestivali.org

KOKUYU TAKİP EDELİM

Lezzete davet var

‘2 Tat 5 Duyu’ sloganıyla düzenlenen Ankara Kahve ve Çikolata Festivali’nin üçüncüsü, 19-22 Aralık’ta Ankara Congresium’da. Her devrin popülaritesi en yüksek iki lezzetinin muhteşem uyumunu profesyonel ellerden görme ve tatma imkânı kaçmaz. Standlar 11.00-20.00 arası açık, Emir Can İğrek’ten Ece Mumay’a çeşitli tarzlardan isimler ağırlayacak konserler 20.00-23.00 saatlerinde. Günlük giriş 28.50 TL (Biletix). kahvecikolatafest.com