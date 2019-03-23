Müzede bir tılsımlı büstiyer

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriMüzede bir tılsımlı büstiyer
GeriHürriyet Cumartesi Müzede bir tılsımlı büstiyer
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ abaris@hurriyet.com.tr
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Müzede bir tılsımlı büstiyer

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müzede bir tılsımlı büstiyer

Dice Kayek’ten gurur verici bir haber daha: Markanın Cezayirli sanatçı Rachid Koraichi ile hazırladığı ‘Bustier d’Amour’ adlı giyilebilir sanat eseri, dünyanın en önemli müzelerinden ‘Victoria & Albert Müzesi’nin daimi koleksiyonuna dahil edildi. Tasarımcı Ayşe-Ece Ege ile eserin yaratım sürecini konuştuk.

Ayşe ve Ece Ege kardeşlerin 1994’te kurduğu Dice Kayek markası, yine önemli bir haberle moda ve sanat gündeminde. İkilinin tasarladığı ‘Bustier d’Amour’ adlı ‘giyilebilir sanat eseri’ Victoria&Albert Müzesi’nin daimi koleksiyonunda yer alacak. Peki meme kanseri farkındalığı için yaratılan bir parça, nasıl oldu da dünyanın en prestijli müzelerinden birinin koleksiyonuna girdi? Süreci Ayşe Ege şöyle anlatıyor: “Geçen yıl ekim ayında Skin derneği, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir sergi yapmak istedi. Rachid Koraichi, 2011’de Victoria&Albert Müzesi’nin verdiği son derece prestijli Jameel ödülünü kazanan isim. Hatırlarsanız biz de bu ödülü 2013’te üç giyilebilir sanat eseri olan ‘Istanbul Contrast’ ile kazanmıştık. Bu sergide işlerini çok beğendiğimiz bir sanatçı olan Koraichi ile işbirliğine gitmek istedik. Onun hat eserlerini nasıl yorumlarız diye düşündük. Aynı zamanda parçanın İstanbul Contrast’e de göndermeler yapması gerekiyordu. Uzun süre beyin fırtınası yaptıktan sonra ortaya ‘Bustier d’Amour’ çıktı.”
Dört ayda tamamladık
Tasarım süreci gibi, yaratım süreci de oldukça meşakkatli olmuş. Tamamen el işçiliğiyle yapılan bu parça, tam dört ayda tamamlanmış. Ece Ege süreci şöyle anlatıyor: “Büstiyerin içi tamamen balenlerle kaplı. Kolları yerlere kadar uzun. Yaratırken Osmanlı padişahlarının giydiği ‘tılsımlı gömlek’ten esinlendik. Biliyorsunuz, Osmanlı döneminde padişahlara cülus törenlerinde, harp ilanlarında, ordunun hareketlerinde, yani önemli olaylarda giymeleri için tılsımlı gömlek dikilirdi. Uğur getirmesi, onları nazardan saklaması için... Üzerinde ayetlere yer verilirdi. İşte sultanların giydiği o gömlekten esinlendik. Koraichi’nin eserlerinde sıklıkla yer verdiği aşk ve sevgi sözcüklerini işledik baştan aşağı. Yaratım süreci oldukça uzun sürdü. Yaklaşık 3.5- 4 ayda yaptık. Tamamen el işlemesi... Bu giyilebilir sanat eserini sergi için tasarlamıştık ancak müze yönetimi daimi koleksiyonlarına dahil etmek istedi. Yani teklif onlardan geldi. Biz de gururla kabul ettik.”

Müzede bir tılsımlı büstiyer


Müze bu eseri Mart 2019 itibariyle İslam eserleri koleksiyonuna dahil etti. Böylece, Victoria&Albert’ın daimi koleksiyonuna dahil edilen Dice Kayek imzalı dördüncü ‘giyilebilir sanat eseri’ oldu. Hatırlayalım: Dice Kayek, ‘Istanbul Contrast’ koleksiyonu ile Victoria & Albert Müzesi tarafından düzenlenen Jameel Prize’a aday gösterilen ilk modaeviydi. Koleksiyondan seçilen ‘Ayasofya’, ‘Kubbe’ ve ‘Kaftan’ isimli tasarımları, Jameel Prize 3 sergisi kapsamında 11 Aralık 2013 – 21 Nisan 2014 arasında Londra’da bulunan Victoria & Albert Museum’da sergilenmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

O hırsızlar yakalandı!

'Henüz Kazakistan'dan evlat edinilen bir Büşra!'

Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber

İkizlerle ilk poz!