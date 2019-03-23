Müzede bir tılsımlı büstiyer
Dice Kayek’ten gurur verici bir haber daha: Markanın Cezayirli sanatçı Rachid Koraichi ile hazırladığı ‘Bustier d’Amour’ adlı giyilebilir sanat eseri, dünyanın en önemli müzelerinden ‘Victoria & Albert Müzesi’nin daimi koleksiyonuna dahil edildi. Tasarımcı Ayşe-Ece Ege ile eserin yaratım sürecini konuştuk.
Ayşe ve Ece Ege kardeşlerin 1994’te kurduğu Dice Kayek markası, yine önemli bir haberle moda ve sanat gündeminde. İkilinin tasarladığı ‘Bustier d’Amour’ adlı ‘giyilebilir sanat eseri’ Victoria&Albert Müzesi’nin daimi koleksiyonunda yer alacak. Peki meme kanseri farkındalığı için yaratılan bir parça, nasıl oldu da dünyanın en prestijli müzelerinden birinin koleksiyonuna girdi? Süreci Ayşe Ege şöyle anlatıyor: “Geçen yıl ekim ayında Skin derneği, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir sergi yapmak istedi. Rachid Koraichi, 2011’de Victoria&Albert Müzesi’nin verdiği son derece prestijli Jameel ödülünü kazanan isim. Hatırlarsanız biz de bu ödülü 2013’te üç giyilebilir sanat eseri olan ‘Istanbul Contrast’ ile kazanmıştık. Bu sergide işlerini çok beğendiğimiz bir sanatçı olan Koraichi ile işbirliğine gitmek istedik. Onun hat eserlerini nasıl yorumlarız diye düşündük. Aynı zamanda parçanın İstanbul Contrast’e de göndermeler yapması gerekiyordu. Uzun süre beyin fırtınası yaptıktan sonra ortaya ‘Bustier d’Amour’ çıktı.”
Dört ayda tamamladık
Tasarım süreci gibi, yaratım süreci de oldukça meşakkatli olmuş. Tamamen el işçiliğiyle yapılan bu parça, tam dört ayda tamamlanmış. Ece Ege süreci şöyle anlatıyor: “Büstiyerin içi tamamen balenlerle kaplı. Kolları yerlere kadar uzun. Yaratırken Osmanlı padişahlarının giydiği ‘tılsımlı gömlek’ten esinlendik. Biliyorsunuz, Osmanlı döneminde padişahlara cülus törenlerinde, harp ilanlarında, ordunun hareketlerinde, yani önemli olaylarda giymeleri için tılsımlı gömlek dikilirdi. Uğur getirmesi, onları nazardan saklaması için... Üzerinde ayetlere yer verilirdi. İşte sultanların giydiği o gömlekten esinlendik. Koraichi’nin eserlerinde sıklıkla yer verdiği aşk ve sevgi sözcüklerini işledik baştan aşağı. Yaratım süreci oldukça uzun sürdü. Yaklaşık 3.5- 4 ayda yaptık. Tamamen el işlemesi... Bu giyilebilir sanat eserini sergi için tasarlamıştık ancak müze yönetimi daimi koleksiyonlarına dahil etmek istedi. Yani teklif onlardan geldi. Biz de gururla kabul ettik.”
Müze bu eseri Mart 2019 itibariyle İslam eserleri koleksiyonuna dahil etti. Böylece, Victoria&Albert’ın daimi koleksiyonuna dahil edilen Dice Kayek imzalı dördüncü ‘giyilebilir sanat eseri’ oldu. Hatırlayalım: Dice Kayek, ‘Istanbul Contrast’ koleksiyonu ile Victoria & Albert Müzesi tarafından düzenlenen Jameel Prize’a aday gösterilen ilk modaeviydi. Koleksiyondan seçilen ‘Ayasofya’, ‘Kubbe’ ve ‘Kaftan’ isimli tasarımları, Jameel Prize 3 sergisi kapsamında 11 Aralık 2013 – 21 Nisan 2014 arasında Londra’da bulunan Victoria & Albert Museum’da sergilenmişti.
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