Butik çikolatanın en iyi 10 adresi
Çikolata pek çoğumuz için bir ‘olmazsa olmaz’. Kimimiz doktorların sözünden çıkmıyor, her gün az miktarda bitter tercih ediyor, kimimiz lezzete sınır koymuyor, en kalorilisini en büyük porsiyonda tercih ediyor. Her an, her yerde kolayca bulunanların yanında butik olarak üretilen çeşitleri de mevcut. Jürimizle birlikte işte onların peşine düştük.
1 - Dünya trendlerini takip ediyor
BUTTERFLY CHOCOLATE - İSTANBUL
14 yıldır el yapımı çikolatalar sunuyor. Akmerkez, İstinye Park, Vadi İstanbul AVM’lerinde ve Tarabya’da şubeleri var. Türkiye’nin her yerinden sipariş kabul ediyorlar. Turgay Güröz, “Alanında ün yapmış şeflerden danışmanlık alarak ve dünya trendlerini takip ederek ilerliyor. En son süsleme teknikleri uygulanan çikolataların görselliği de müthiş cezbedici” diyor. Butterfly 16’lı keşif serisinin kutusu 83 lira. (0212) 352 77 83
2 - Her gün taze üretim
MARIE ANTOINETTE CHOCOLATIER - İSTANBUL
Oyuncu Rojda Demirer’in yarattığı markada 60’tan fazla çeşit var. Ebru Erke, “Günlük ürettikleri, menekşe, tiramisu gibi iç dolgularla hazırladıkları çikolataları çok iyi, kutuları da çok şık” diyor. Melek kutu 96 lira. (0212) 353 69 90
3 - Hepsi önce İsviçre’de onaylanıyor
VAKKO CHOCOLATE - (Çeşitli iller)
Her çikolatadan alınan numune İsviçre’ye teste gönderiliyor, onaydan sonra üretime başlanıyor. Hamurun hazırlanma süresi 72 saat. Vakko şubelerinden alabilir ya da ishop.vakko.com’dan sipariş verebilirsiniz. Karışık kutu 480 lira.
4 - Çilek üzerine erimiş çikolata
ÇİKOLATA DÜKKÂNI - İSTANBUL
Ebru Erke, “Çikolatayla yaptıkları tatlılar efsane” diyor. Adları da ilginç: Mualla, Süreyya, Asuman... Asuman’ın şehrin her yerinden bağımlıları var. Asuman doyumluk kavanoz 25 lira. (0216) 338 69 54
5 - Yeni teknolojiyle...
VANILIN CHOCOLATE - KAYSERİ
İşe waffle shop olarak başladılar. Ebru Erke, “Kayseri’den sonra Kuzguncuk’ta şube açtılar. Yeni bir teknolojiyle kuruttukları meyvelerle yaptıkları çikolatalar çok iyi” diyor. Spesiyal kitap kutu 240 lira. (0216) 391 43 63
6 - Diplomatlar müdavimi
THE CHOCOLATE ART - ANKARA
Aylin Öney Tan, “Sadece Ankaralıların bilmesi yazık” diyor. Lavanta, mandalina, kavun, vişne, sakızla yepyeni tatlar yaratıyorlar. Diplomasi çevrelerinden müdavimleri var. Belçika çikolatasının kutusu 90 lira. (0312) 440 40 79
7 - 90’a yakın ürün çeşidi
GUSTO CONFISERIE - İZMİR
Alsancak’tan sonra Ankara, Bodrum ve Bursa’ya da şube açtılar. 90’a yakın çeşit var. Aynur Tartan, “Spesiyal çikolata sevenler! İlk hedefiniz Gusto olsun, bol bol endorfin olsun” diyor. Karışık spesiyal kutu 55 lira. (0232) 463 26 66
8 - Nostalji sevenlere...
MABEL - İSTANBUL
Temelleri Karaköy’de mütevazı bir imalathanede atıldı. Ali Tufan Koç, “Nostaljik logosunu, paketini, İstanbul ruhunu minimum rötuşla bugüne kadar taşıdığı için ille de Mabel!” diyor. Glütensiz çikolata 31 lira. (0212) 253 37 12
9 - Sanata dönüşmüş hali
CHOCCOLART - İZMİR
Saffet Emre Tonguç bir numaraya koyduğu marka için, “Çikolatayı sanata dönüştürmüşler: Temaya uygun şekilleri, kişiye özel kutular... Favorim salepli truf” diyor. Orta boy art kutu 150 lira. (0542) 573 55 83
10 - Yaratıcısının ruhu şad olsun
BAYLAN - İSTANBUL
Efsanevi pastane için Aylin Öney Tan şöyle diyor: “Vişne likörlü çikolatasını hiç unutamamıştım. Şimdi yeşil çay ve bergamotlunun da müptelasıyım. Yaratıcısı Harry Lenas’ın ruhu şad olsun!” Çikolata şelalesi 32 lira. (0216) 346 63 50
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