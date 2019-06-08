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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

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Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

Çikolata pek çoğumuz için bir ‘olmazsa olmaz’. Kimimiz doktorların sözünden çıkmıyor, her gün az miktarda bitter tercih ediyor, kimimiz lezzete sınır koymuyor, en kalorilisini en büyük porsiyonda tercih ediyor. Her an, her yerde kolayca bulunanların yanında butik olarak üretilen çeşitleri de mevcut. Jürimizle birlikte işte onların peşine düştük.

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

1 - Dünya trendlerini takip ediyor

BUTTERFLY CHOCOLATE - İSTANBUL

14 yıldır el yapımı çikolatalar sunuyor. Akmerkez, İstinye Park, Vadi İstanbul AVM’lerinde ve Tarabya’da şubeleri var. Türkiye’nin her yerinden sipariş kabul ediyorlar. Turgay Güröz, “Alanında ün yapmış şeflerden danışmanlık alarak ve dünya trendlerini takip ederek ilerliyor. En son süsleme teknikleri uygulanan çikolataların görselliği de müthiş cezbedici” diyor. Butterfly 16’lı keşif serisinin kutusu 83 lira. (0212) 352 77 83

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

2 -  Her gün taze üretim

MARIE ANTOINETTE CHOCOLATIER - İSTANBUL

Oyuncu Rojda Demirer’in yarattığı markada 60’tan fazla çeşit var. Ebru Erke, “Günlük ürettikleri, menekşe, tiramisu gibi iç dolgularla hazırladıkları çikolataları çok iyi, kutuları da çok şık” diyor. Melek kutu 96 lira. (0212) 353 69 90

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

3 - Hepsi önce İsviçre’de onaylanıyor

VAKKO CHOCOLATE - (Çeşitli iller)

Her çikolatadan alınan numune İsviçre’ye teste gönderiliyor, onaydan sonra üretime başlanıyor. Hamurun hazırlanma süresi 72 saat. Vakko şubelerinden alabilir ya da ishop.vakko.com’dan sipariş verebilirsiniz. Karışık kutu 480 lira.

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

4 - Çilek üzerine erimiş çikolata

ÇİKOLATA DÜKKÂNI - İSTANBUL

Ebru Erke, “Çikolatayla  yaptıkları tatlılar efsane” diyor. Adları da ilginç: Mualla, Süreyya, Asuman... Asuman’ın şehrin her yerinden bağımlıları var. Asuman doyumluk kavanoz 25 lira. (0216) 338 69 54

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

5 -  Yeni teknolojiyle...

VANILIN CHOCOLATE - KAYSERİ

İşe waffle shop olarak başladılar. Ebru Erke, “Kayseri’den sonra Kuzguncuk’ta şube açtılar. Yeni bir teknolojiyle kuruttukları meyvelerle yaptıkları çikolatalar çok iyi” diyor. Spesiyal kitap kutu 240 lira. (0216) 391 43 63

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

6 - Diplomatlar müdavimi

THE CHOCOLATE ART - ANKARA

Aylin Öney Tan, “Sadece Ankaralıların bilmesi yazık” diyor. Lavanta, mandalina, kavun, vişne, sakızla yepyeni tatlar yaratıyorlar. Diplomasi çevrelerinden müdavimleri var. Belçika çikolatasının kutusu 90 lira.  (0312) 440 40 79

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

7 - 90’a yakın ürün çeşidi

GUSTO CONFISERIE - İZMİR

Alsancak’tan sonra Ankara, Bodrum ve Bursa’ya da şube açtılar. 90’a yakın çeşit var. Aynur Tartan, “Spesiyal çikolata sevenler! İlk hedefiniz Gusto olsun, bol bol endorfin olsun” diyor. Karışık spesiyal kutu 55 lira. (0232) 463 26 66

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

8 - Nostalji sevenlere...

MABEL - İSTANBUL

Temelleri Karaköy’de mütevazı bir imalathanede atıldı. Ali Tufan Koç, “Nostaljik logosunu, paketini, İstanbul ruhunu minimum rötuşla bugüne kadar taşıdığı için ille de Mabel!” diyor. Glütensiz çikolata 31 lira. (0212) 253 37 12

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

9 - Sanata dönüşmüş hali

CHOCCOLART - İZMİR

Saffet Emre Tonguç bir numaraya koyduğu marka için, “Çikolatayı sanata dönüştürmüşler: Temaya uygun şekilleri, kişiye özel kutular... Favorim salepli truf” diyor. Orta boy art kutu 150 lira. (0542) 573 55 83

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

10 - Yaratıcısının ruhu şad olsun

BAYLAN - İSTANBUL

Efsanevi pastane için Aylin Öney Tan şöyle diyor: “Vişne likörlü çikolatasını hiç unutamamıştım. Şimdi yeşil çay ve bergamotlunun da müptelasıyım. Yaratıcısı Harry Lenas’ın ruhu şad olsun!” Çikolata şelalesi 32 lira. (0216) 346 63 50

Butik çikolatanın en iyi 10 adresi

 

 

 

 

 

 

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