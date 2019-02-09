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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mutfakta mektepliler var!

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Mutfakta mektepliler var!

Yeni yemek yarışması ‘Lezzet Akademisi’nin jüri üyeleri de, yarışmacıları da okullu. İzlemeden geçmeyin Elçin Yahşi öneriyor

Yeni bir yemek yarışması geliyor bu pazar: ‘Lezzet Akademisi’. Yemek yarışmaları epeydir popüler, hatta izlenirliği artırmak için yarışmacıların arasına ortalığı karıştırıp gerilimi artıracak oyuncular da dahil ediliyor vs. İşte bunca program arasında ‘Lezzet Akademisi’nin farkı da, hem yarışmacılarının hem de jüri üyelerinin okullu olması yani bu işi meslek olarak seçmiş, eğitimlerini almış/alıyor olması.
Her hafta ünlü biri
konuk olacak
Jüri üyelerinden Aylin Yazıcıoğlu, Le Cordon Bleu Paris mezunu, fine dining restoranı (Nicole) var. İsmet Saz, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu ve iki restoranı (Toi ve Steve) var. Aileden aşçı Danilo Zanna da İtalya’da eğitim almış, şimdi gıda firmalarına danışmanlık yapıyor ve üniversitelerin gastronomi bölümlerinde ders veriyor. Ayrıca jüriye her hafta biri ünlü, biri de sektörün uzmanlarından iki konuk üye katılacak. Yarışmacı gençler; Yeditepe, Okan, Bilgi, Nişantaşı, Özyeğin, Bolu Abant İzzet Baysal üniversitelerinin gastronomi bölümlerinde ve aşçılık yüksekokulu programlarında, Mutfak Sanatları Akademisi’nde eğitim görmekte. Yarışma esnasında gençlere yol göstermekle görevli ‘koç’ Berfin Erdoğan, alanının en iyi okullarından biri olan Johnson and Wales Üniversitesi’nin Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
Yurtiçinde ve yurt dışında eğitim almış bunca insanın bir araya geldiği yarışmanın konsepti ise; Türk mutfağı. Ustalar, gençleri değerlendirirken dolmalardan böreklere, köftelerden patlıcan yemeklerine kadar yüzyıllardır severek yediklerimizle ilgili bilgiler de tazelenecek. İlk programın uzman konuğu, Hünkâr restoranlarının kurucusu ve şefi Feridun Ügümü.
10 yaşından beri mutfakta olan Feridun Bey, çok pratik bir patlıcan soyma yöntemi gösterecek. Yemeklerin tadına bakacak olan ünlü konuk da Ezgi Mola.
Evdeki hesap çarşıya uyacak mı?
Konsepti oluşturup yazan gazeteciler Deniz Alphan ve Hülya Ekşigil’in isimlerini bilirsiniz, yazdıkları kitaplar da yemek kütüphanelerinin başköşelerinde muhafaza edilir. Assolist olarak sona bıraktığım sunucu Sedef İybar’ı ise senelerce ekranda bir yandan yemek, bir yandan gündem sohbeti gibi zor bir işi rahatlıkla yaparken izledik.
Ben programa ne kadar emek verdiklerine hasbelkader tanık oldum. Böyle bir kadroya ve bu kadar uğraşmaya kötü bir iş çıkmaz ama tabii ekran bu, belli olmaz, evdeki hesap çarşıya uymaz; eldeki veriler böyle, ortaya çıkan işi izledikten sonra hep birlikte kararımızı vereceğiz. (Show, pazar, 16.15)

Mutfakta mektepliler var

Mutfakta mektepliler var


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