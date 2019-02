Mutfakta mektepliler var!

Yeni bir yemek yarışması geliyor bu pazar: ‘Lezzet Akademisi’. Yemek yarışmaları epeydir popüler, hatta izlenirliği artırmak için yarışmacıların arasına ortalığı karıştırıp gerilimi artıracak oyuncular da dahil ediliyor vs. İşte bunca program arasında ‘Lezzet Akademisi’nin farkı da, hem yarışmacılarının hem de jüri üyelerinin okullu olması yani bu işi meslek olarak seçmiş, eğitimlerini almış/alıyor olması.

Her hafta ünlü biri

konuk olacak

Jüri üyelerinden Aylin Yazıcıoğlu, Le Cordon Bleu Paris mezunu, fine dining restoranı (Nicole) var. İsmet Saz, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu ve iki restoranı (Toi ve Steve) var. Aileden aşçı Danilo Zanna da İtalya’da eğitim almış, şimdi gıda firmalarına danışmanlık yapıyor ve üniversitelerin gastronomi bölümlerinde ders veriyor. Ayrıca jüriye her hafta biri ünlü, biri de sektörün uzmanlarından iki konuk üye katılacak. Yarışmacı gençler; Yeditepe, Okan, Bilgi, Nişantaşı, Özyeğin, Bolu Abant İzzet Baysal üniversitelerinin gastronomi bölümlerinde ve aşçılık yüksekokulu programlarında, Mutfak Sanatları Akademisi’nde eğitim görmekte. Yarışma esnasında gençlere yol göstermekle görevli ‘koç’ Berfin Erdoğan, alanının en iyi okullarından biri olan Johnson and Wales Üniversitesi’nin Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Yurtiçinde ve yurt dışında eğitim almış bunca insanın bir araya geldiği yarışmanın konsepti ise; Türk mutfağı. Ustalar, gençleri değerlendirirken dolmalardan böreklere, köftelerden patlıcan yemeklerine kadar yüzyıllardır severek yediklerimizle ilgili bilgiler de tazelenecek. İlk programın uzman konuğu, Hünkâr restoranlarının kurucusu ve şefi Feridun Ügümü.

10 yaşından beri mutfakta olan Feridun Bey, çok pratik bir patlıcan soyma yöntemi gösterecek. Yemeklerin tadına bakacak olan ünlü konuk da Ezgi Mola.

Evdeki hesap çarşıya uyacak mı?

Konsepti oluşturup yazan gazeteciler Deniz Alphan ve Hülya Ekşigil’in isimlerini bilirsiniz, yazdıkları kitaplar da yemek kütüphanelerinin başköşelerinde muhafaza edilir. Assolist olarak sona bıraktığım sunucu Sedef İybar’ı ise senelerce ekranda bir yandan yemek, bir yandan gündem sohbeti gibi zor bir işi rahatlıkla yaparken izledik.

Ben programa ne kadar emek verdiklerine hasbelkader tanık oldum. Böyle bir kadroya ve bu kadar uğraşmaya kötü bir iş çıkmaz ama tabii ekran bu, belli olmaz, evdeki hesap çarşıya uymaz; eldeki veriler böyle, ortaya çıkan işi izledikten sonra hep birlikte kararımızı vereceğiz. (Show, pazar, 16.15)