Mösyö Dukan'ın diyet atıştırmalıkları

E doktor, bu ne perhiz bu ne bisküvi?

- Evet, piyasadaki çoğu bisküvi beyaz un ve şekerden üretiliyor. Bu tip ürünleri tüketmek pankreası yoruyor; obezite ve diyabete neden oluyor. Ama kabul edelim, gün içinde hepimiz açlığımızı bastırmak için kraker, bisküvi cinsi şeylere ihtiyaç duyuyoruz. ‘Sağlıklı’ diye sunulan ürünler maalesef genellikle lezzetsiz. Ben de lezzetten mahrum kalmadan sağlıklı atıştırmalık yapmanın yollarını aradım. Altı çeşit bisküvi yaptık.

Nedir bunların özellikleri?

- Şeker ilavesi yok. Sadece yulafla hazırladım. Glisemik endeksi çok düşük. İçinde iyi lifleri barındıran sağlıklı bir atıştırmalık. Tadı da güzel. Üretimi Türkiye’de yaptık. Çünkü bu konuda dünyadaki en iyi üretim burada.

Türkiye obezite ve diyabette tehlike çanlarının çaldığı bir ülke mi?

- Dünyanın her yerinde ekonomik büyümeyle obezitenin başabaş gittiğini görüyoruz. Türkiye de ekonomik büyüme anlamında iddialı, yani risk var. Diyabet konusuna girince durum daha vahim: Türkiye’de son 10 yılda diyabet hastalarının sayısı iki kat arttı. Tehlike çanları çalıyor!

Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz?

- Geleneksel Türk mutfağı sağlıklı. Ama fast food beslenme tüm dünyada olduğu gibi bu ülke için de dert.

Ne yiyeceğiz peki? Hep organik mi besleneceğiz?

- Doğal beslenin. Endüstriyel işlem görmüş besinlerden kaçının. Mümkün olduğu kadar balık, tavuk, et ve sebze.... Zaten sebze ülkesisiniz, iyi malzemeye erişmek zor olmaz. Zeytinyağı ve bitkisel yağlar tüketin. Balıkyağı da çok önemli. İnsanın en iyi dostu köpek değil, somon bence. Kalp sağlığından beyne her şeye iyi geliyor. Sizde bir doktor var mesela, yağı çok seviyor.

Karatay’a katılmıyorum

Canan Karatay’dan bahsediyorsunuz sanırım...

- Evet, o. Söylemleri benimkilere benziyor ama yağa düşkün. Ben o kadar taraf değilim yağ tüketimine. Balıktan gelen yağ beden için iyi. Ancak bunun dışında hayvansal yağlar kötü yağlardır.

Kaya tuzu tüketmenin yararlı olduğuna dair yeni söylemleri var, kulağınıza geldi mi?

- Hayır. Zaten ben tuz kullanımını hiçbir şekilde desteklemiyorum.

Peki ‘mucize’ diyetinize gelirsek... Kimileri protein ağırlıklı beslenme biçimini tehlikeli buluyor.

- Eleştiri alıyorum ama kimse mükemmel değil. Kabul edilmesi gereken bir şey var: Sistemim işliyor. İlk evrede protein ağırlıklı beslenerek kilolarla savaşıyorsunuz, sonra barış dönemi başlıyor: Fazlalıklardan kurtulup, kilonuzu korumaya yönelik besleniyorsunuz.

Birçok ünlü hastanız da var: Jennifer Lopez’den Gisele Bünchen’e, Kate Middleton’a...

- Doğru. Özellikle Kate Middleton benim diyetimi uygulamasıyla daha bir ‘celebrity’ seviyesine eriştim. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da benim hastamdı, 17 kilo vermişti. O dönem liberaller bana kızıyordu, “Daha iyi göründüğü için seçildi” diye... Benim siyasetle ne işim olur, doktorum ben!