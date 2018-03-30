Mor sayfalar...
Kimi kendini var etmek isteyen kadınlara ilham verdi, kimi yarattığı hayali dünyalarda cinsiyete dair bildiklerimizi altüst etti, kimiyse yaşadıklarımızla yüzleştirdi... Kadın hareketini anlamak isteyenlerin okuması gereken 10 kitap...
KİTAP ELEŞTİRMENLERİ, FEMİNİST YAZARLAR, AKADEMİSYENLER VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ
Feminist hareketin 10 kitabı
Bağımsızlığın formülünü verdi
Kendine Ait Bir Oda/
Virginia Woolf
1928’de kapılarını kadınlara yeni yeni açmakta olan Cambridge Üniversitesi’ndeki kız öğrencilere hitaben yaptığı konuşma üzerine şekilleniyor. Burcu Aktaş, “Woolf, kadınlara edebiyat alanında bir çıkış yolu gösteriyor” diyor.
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