Modada buluşma zamanı
Kendi seyrinde devam eden moda haftamız Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 14’üncü sezonuna giriyor. 8-11 Ekim arasındaki etkinlikte neler olacak?
( Mekân aynı: Defilelerin çoğu Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek.
( Tema farklı: Moda haftası, 14’üncü sezonunda ‘TOGETHER’ ana temasıyla moda endüstrisinin tüm temsilcilerini güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet ediyor. Hayırlısı...
( Toplam 41 defile: Güçlerini birleştirecek isimlere gelirsek... Bu sezon 41 tasarımcı ve marka, toplamda 28 defile ve sunumda koleksiyonlarını sergileyecek. Bu isimlerin 12’si defile, 10’u ise studio & mini defile formatında gerçekleşecek.
( En çok merak edilen dörtlü: Koleksiyonlarını Zorlu PSM alanı dışındaki mekânlarda sergilemeyi tercih eden dört tasarımcı var: Mehtap Elaidi, The Seed’de, tasarımcı Gül Ağış’ın markası Lug Von Siga, Venedik Sarayı’nda, Şansım Adalı’nın markası Sudi Etuz ise İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda
(İMÇ) defile yapacak.
( 10’uncu yıla özel sergi: Erkek giyim tasarımcısı Niyazi Erdoğan, moda tasarımı kariyerindeki yolculuğunun 10’uncu yılını İstanbul Moda Akademisi’nde gerçekleşecek olan ‘1 ADAM 10 YIL’ retrospektif sergisiyle kutlayacak. Kapılarını 8 Ekim Salı günü saat 18.00’de açacak olan sergi 18 Ekim’e kadar gezilebilecek.
( Tasarımcı Çiğdem Akın defilesini Barbie ile işbirliği eşliğinde gerçekleştirecek. Koleksiyonda Barbie’ye adanmış özel parçalar da var.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle