Modada buluşma zamanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriModada buluşma zamanı
GeriHürriyet Cumartesi Modada buluşma zamanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ / abaris@hurriyet.com.tr
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Modada buluşma zamanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Modada buluşma zamanı

Kendi seyrinde devam eden moda haftamız Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 14’üncü sezonuna giriyor. 8-11 Ekim arasındaki etkinlikte neler olacak?

( Mekân aynı: Defilelerin çoğu Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek.

( Tema farklı: Moda haftası, 14’üncü sezonunda ‘TOGETHER’ ana temasıyla moda endüstrisinin tüm temsilcilerini güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet ediyor. Hayırlısı...

( Toplam 41 defile: Güçlerini birleştirecek isimlere gelirsek... Bu sezon 41 tasarımcı ve marka, toplamda 28 defile ve sunumda koleksiyonlarını sergileyecek. Bu isimlerin 12’si defile, 10’u ise studio & mini defile formatında gerçekleşecek.

( En çok merak edilen dörtlü: Koleksiyonlarını Zorlu PSM alanı dışındaki mekânlarda sergilemeyi tercih eden dört tasarımcı var: Mehtap Elaidi, The Seed’de, tasarımcı Gül Ağış’ın markası Lug Von Siga, Venedik Sarayı’nda, Şansım Adalı’nın markası Sudi Etuz ise İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda
(İMÇ) defile yapacak.

( 10’uncu yıla özel sergi: Erkek giyim tasarımcısı Niyazi Erdoğan, moda tasarımı kariyerindeki yolculuğunun 10’uncu yılını İstanbul Moda Akademisi’nde gerçekleşecek olan ‘1 ADAM 10 YIL’ retrospektif sergisiyle kutlayacak. Kapılarını 8 Ekim Salı günü saat 18.00’de açacak olan sergi 18 Ekim’e kadar gezilebilecek.

( Tasarımcı Çiğdem Akın defilesini Barbie ile işbirliği eşliğinde gerçekleştirecek. Koleksiyonda Barbie’ye adanmış özel parçalar da var.

Modada buluşma zamanı

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Hamile olduğunu Instagram'dan duyurdu
Cenazede büyük ayıp
Yaşar İpek tahliye oldu!
Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler